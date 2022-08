Así lo demuestra el registro de comunicaciones del extitular del MTC, Juan Silva, que reporta 123 llamadas con el alcalde de Chachapoyas. Según el detalle telefónico al que accedió El Comercio, de estas se concretaron 54.

Además, se demostraría que la relación entre Silva Villegas y Culqui Puerta, venía desde antes que el primero sea nombrado como ministro de Transportes. La lista telefónica reporta llamadas desde el 2 y 3 de mayo del 2021, después de la primera vuelta electoral.

La comunicación se retoma el 3 y 4 de junio del 2021 (donde conversan por 4 minutos 58 segundos y 1 minuto 53 segundos, respectivamente). Es decir, horas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Luego de ello, el burgomaestre retoma las llamadas a Silva el 13 de junio del 2021, cuando ya había sido electo Pedro Castillo como mandatario.

Los días 18, 22 y 24 de junio, a horas de la noche, Silva llama a Culqui y logran comunicarse.

Mira aquí el detalle de las llamadas telefónicas:

Las llamadas siguen registrándose en julio del 2021. Incluso, el 30 de ese mes, cuando Silva Villegas jura como ministro del MTC, logran comunicarse a horas de la mañana y de la noche. Las comunicaciones son de ida y vuelta con Culqui.

En agosto y setiembre se registran más llamadas. Incluso, el 1 de setiembre de 2021 -cuando Juan Silva viajó a Chachapoyas junto al entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado- el extitular del MTC llamó a Culqui a horas de la noche.

Después de esa fecha no se vuelven a comunicar sino hasta el 26 de setiembre a horas de la noche. En octubre solo se comunican una vez hasta diciembre del 2021 que se registran las últimas llamadas.

Este Diario trató de recoger la versión del alcalde de Chachapoyas Víctor Culqui, pero no respondió. El burgomaestre se encuentra en el cargo desde enero del 2019.

Alfredo Yalán, abogado de Silva Villegas indicó a El Comercio que su patrocinado brindará la información correspondiente cuando se ponga a derecho.

Agregó que el exministro posee información de diversos funcionarios que será entregada en su oportunidad.

“Como he indicado en varias oportunidades que mi cliente me refirió que tiene abundante información sobre diversos funcionarios, pero cuando él se ponga a derecho va a detallar cada uno de ellos. Lo único que se espera es el peritaje que la Fiscalía de la Nación sobre el Puente Tarata y dará los nombres. Sí me dijo que tenía varias conversaciones con diversos funcionarios”, expresó.





Obras en el MTC

En julio del 2021, el MTC había dado a conocer que Chachapoyas era uno de los cinco municipios provinciales seleccionados para la ejecución de una obra para la construcción de ciclovías, como lo informó este Diario.

Así lo anunció el entonces Gerente de Infraestructura y Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Geiner Alvarado, quien luego se convertiría en ministro de Pedro Castillo.

El Proyecto denominado “Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no Motorizado – Municipalidad Provincial de Chachapoyas”- que se realizó a través del Programa Nacional de Transporte Urbano – PROMOVILIDAD- sería asumido por Silva Villegas quien el 30 de Julio juró como ministro del MTC.

Pero no esa no es la única obra vinculada a Chachapoyas. En setiembre del 2021 -Según el Seace- a través del Provías Descentralizado del MTC, se dispuso la convocatoria de una consultoría para la Supervisión del Mejoramiento Camino Vecinal (Daguas) - Cheto, Distrito de San Francisco de Daguas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas por S/ 966.562,13.

En noviembre del 2021, también a través de Provías Descentralizado, se llevó a cabo el proceso de adjudicación -vía un servicio- para la Elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - Chachapoyas (PATS- BIRF) por S/94.000.

Mientras que, en el Sistema de Priorización de Proyectos de Provías Descentralizado, se registra el expediente aprobado en 2022 para el proyecto de “Creación del Camino Vecinal Cuelcho - Leiia - Obsai - Shioue - Chiliouin. Distrito De Chiliquin-Chachapoyas-Amazonas”.

Según información de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que dirige Víctor Culqui, el costo total para la ejecución de la obra asciende a la suma de S/29′069.274,34 (incluido el IGV).

En el mismo registro electrónico figura el proyecto “Mejoramiento del Camino Vecinal Chachapoyas - Taquia – Maripata Opelel-Tamiapampa. Provincia de Chachapoyas-Amazonas” valorizado en S/9′938.896,90.

La obra fue aprobada en el 2020, pero su ejecución inició recién en octubre del 2021 y está proyectada para su conclusión en setiembre del 2022.