Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), confirmó que ha recibido la propuesta del Partido Morado para postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones.

En entrevista con radio Exitosa, la exmagistrada del TC afirmó que aún está “pensando y reflexionando” la propuesta, pues recordó que recién en el 2022 dejó su cargo en el aparato estatal.

No obstante, aseguró que le “agradan los retos” y que siempre ha tenido una vocación de servicio.

“Estoy reflexionando, estoy pensando por dos razones: la primera, toda mi vida yo he sido una funcionaria del Estado, recién he cesado en mis funciones el año pasado. Es una nueva labor y una nueva tarea, estoy reflexionando mi responsabilidad y posibilidad de actuar frente a esa propuesta que se me ha hecho. Es una propuesta que lo estoy analizando todavía y no he dado mi decisión final, sí me han invitado, agradezco al Partido Morado, pero lo estoy reflexionando”, manifestó Ledesma.

Ledesma se desempeñó, desde 2014 hasta el 2022, como magistrada del Tribunal Constitucional. En el 2020 ejerció como presidenta de dicha institución.