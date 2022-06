El próximo lunes 13 de junio, el presidente Pedro Castillo está citado para responder por primera vez en calidad de investigado ante la Fiscalía de la Nación.

Los hechos por los que se inició una pesquisa en su contra no son leves y tampoco los presuntos delitos que se le imputan: Organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Sus nexos con el exministro de Transportes Juan Silva, sus vínculos con el empresario Zamir Villaverde, las reuniones con la empresaria Karelim López, su cercanía a un grupo de congresistas de Acción Popular, así como su relación con su exsecretario general Bruno Pacheco, son algunos temas por los cuáles será interrogado.

También debe responder por los audios aportados por un aspirante a colaborador eficaz que lo señalan como la presunta cabeza de una red criminal de corrupción que operaba en el aparato del Estado, así como las declaraciones que han brindado otros testigos ante las fiscalías anticorrupción y lavado de activos.

La diligencia ha sido programada para las 10 de la mañana, un día después de que el jefe de Estado haya regresado de los Estados Unidos a donde viajará desde este martes para participar en la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en la ciudad de Los Ángeles (California).

Castillo no ha dado una explicación de manera pública sobre los hechos por lo que es investigado, desde hace más de cien días que no declara a la prensa y no da cuentas a la población sobre dichas denuncias. Como antes, hoy nuevamente cuestiona las decisiones del Ministerio Público acusando que no lo dejan trabajar.

Piden nulidad ante el PJ

Este lunes, a través de su abogado Benji Espinoza, el jefe de Estado solicitó al Poder Judicial que se anule la investigación y como consecuencia, se deje sin efecto la citación fiscal donde se prevé sea interrogado.

En diálogo con El Comercio, Espinoza Ramos confirmó que fueron notificados con la decisión de la Fiscalía de la Nación de rechazar el recurso de nulidad.

El pasado 31 de mayo, presentaron un recurso ante el Ministerio Público solicitando que se anule la decisión de investigar a Castillo sin suspensión y se dicte una nueva disposición al sostener que la “Carta Magna prohíbe la persecución del presidente de la República -en funciones- en los casos no previstos en su artículo 117″.

“Puedo decir que acaban de notificarnos la resolución fiscal que rechaza nuestra nulidad. Estábamos esperando eso precisamente para la tutela. Entonces, ya pedimos al juez supremo de investigación preparatoria que convoque a una audiencia para la tutela de derechos y en los próximos días se debatirá públicamente nuestro pedido”, informó.

Indicó que por parte de la defensa del mandatario, se está solicitando la nulidad de la investigación en atención a la violación del artículo 117 de la Constitución. Es decir si la decisión de la Fiscalía de la Nación se ajusta o no a las normas establecidas por la Carta Magna.

“La tutela es para anular la investigación y sin investigación no hay necesidad de citación (para el interrogatorio). La citación depende de que la investigación esté vigente respecto al presidente, si la investigación se cierra y se anula, entonces ya no tiene sentido la citación de la fiscalía”, anotó.

¿Hubo entrega de S/30 mil?

Uno de los principales hechos por los que la Fiscalía de la Nación decidió abrir investigación contra Pedro Castillo, fue la declaración del aspirante a colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 quien aseveró que se le habría pedido S/30 mil para ser entregado al jefe de Estado por permitir los negocios irregulares en el MTC.

Según el exdirector ejecutivo de Provías José Cortegana, el exministro Juan Silva le presentó a Zamir Villaverde en su oficina ministerial.

La entrega, según el aspirante a colaborador, se produjo el 4 de noviembre del 2021, en el departamento que el exministro Silva tenía en el Cercado de Lima. Además, precisó que en total fueron S/100 mil.

“Además, ha referido que, entre agosto y setiembre del 2021, el entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil, citándolo en su departamento ubicado en el Cercado de Lima (…) este último le habría mencionado a Zamir Villaverde que ese dinero era para el presidente de la República, Pedro Castillo”, se indica en el documento fiscal.

Dicha entrega de dinero, se condice con un audio que el colaborador, posterior a dicha declaración, entregó a la fiscalía.

Las transcripciones de un audio entre Silva y Villaverde

El presidente Pedro Castillo no ha dicho nada sobre la transcripción de un audio en el que, presuntamente, evidenciaría que su exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, recibió S/100 mil de parte del empresario Zamir Villaverde —preso en en Penal de Ancón— y que fueron enviados por la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa) a cambio de beneficiarlo con la construcción del Puente Tarata III (San Martín).

“100 grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”

Voz identificada como Zamir Villaverde a Juan Silva

El audio denominado “JS-4 Nov.2021″ de 27 minutos fue entregado por el colaborador eficaz CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 y según al transcripción de nueve páginas, los protagonistas han sido reconocidos como el exministro Juan Silva y Zamir Villaverde.

En la conversación se habla también de dos “chinitos” que serían los representantes de las empresas chinas actualmente implicados en las contrataciones irregularidades con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

“Entonces, Juancito, esto es una señal de los amigos del primer amigo, ya de ahí en estos días salen de estos dos chinitos y también una señal, que señal, no es lo normal, ya no puedo venir así (ja, ja) Un gusto, Juan”, se le escucha decir al que sería Villaverde.

Negocios desde “La Casa Blanca”

La segunda transcripción de un audio, en los que dialogarían Zamir Villaverde y Juan Altamirano (asesor del exministro Juan Silva), también se encuentra en manos de la Fiscalía de la Nación.

En el diálogo, es Villaverde quien da cuenta que “desde la Casa Blanca” había salido un concurso público para el MTC y que además, se le había encargado que revise por qué un grupo de empresas estaba ganado las obras.

“Excelente Juan, pero más o menos te comento algo para que tú sepa. El día vienes ha salido ya un concurso que vino justo de la Casa Blanca y vino una hoja, diciendo que cómo es posible que estas empresas del club ganen. Me dieron la consigna que yo lo mire (…) le he pedido un favor a Francia y le he dicho, pucha, por favor, ayúdame, habla con tu tío le digo”, se lee en la transcripción del audio entregado por el CE-02-5D-2FPCEDCF-2022.

Tras el reconocimiento, el aspirante a colaborador eficaz dijo que al referirse a “la Casa Blanca” se refería a Palacio de Gobierno y que cuando menciona “tío” se refiere al presidente Pedro Castillo.

Más audios

Otros elementos que la Fiscalía buscará contrastar en la versión del mandatario son los audios difundidos en los que presuntamente conversarían Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, donde los señalamientos al jefe de Estado son directos.

En los diálogos Villaverde menciona que existíría un maletín con un millón de dólares que estarían vinculados al exministro Juan Silva y a la campaña de Castillo Terrones.

“Pedro no lo dice todavía”, se le escucha al que sería Villaverde. Mientras que Pacheco responde: “Pero Pedro sabe del millón de soles”.

En el audio, que se habría grabado el 25 de julio, el que sería Bruno Pacheco afirma que iba a negociar los puestos de trabajo en el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda con el presidente Castillo.

“Además, revelaría que Juan Silva Villegas habría pagado un millón de soles presuntamente para ocupar el cargo de Ministro de Transportes y Comunicaciones. A ello, se sumaría que el presidente Pedro Castillo Terrones, habría tenido conocimiento del pago que habría realizado Silva Villegas”, señala el documento fiscal que investiga a Castillo.

Zamir Villaverde y el presidente Pedro Castillo. (Facebook)

El presunto operador

Pedro Castillo también debe responder por la designación de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones y las actividades que desarrolló su exsecretario general Bruno Pacheco.

Según las investigaciones fiscales, Silva habría sido designado expresamente para el manejo de la cartera de Transportes y Comunicaciones, debido al grado de confianza que tenía Castillo con su paisano chotano.

Zamir Villaverde habría conocido inicialmente a Bruno Pacheco durante la campaña -tal como el empresario lo ha reconocido- y luego fue presentado ante los sobrinos del presidente Pedro Castillo y ellos hicieron lo propio con Silva.

Desde su designación, según la fiscalía, Silva Villegas habría coordinado y realizado actividades con Zamir Villaverde, quien se habría encargado de contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en adjudicación pública del MTC para favorecerlos.

De allí que Silva Villegas y Castillo Terrones, según la tesis fiscal, ocuparía el más alto nivel de la presunta organización criminal que actuó gracias a sus dos brazos: Uno operativo y otro de ejecución de los delitos.

A ello, se suman las declaraciones de testigos e incluso otros colaboradores eficaces.

El exdirector Ejecutivo de Provías Nacional Jorge Luis Cortegana Sánchez, ha manifestado públicamente que Silva Villegas le presentó a Villaverde en su oficina ministerial.

Otro aspirante a colaborador eficaz señaló que el exministro del MTC había coordinado con Villaverde y los sobrinos del presidente, la designación de funcionarios en dicha cartera.

El colaborador, narró cómo todos lo implicados junto al exgerente de obras de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte, llegaron hasta el domicilio de Silva en el distrito de Lince.

“Concretándose dicho recojo por una camioneta Land Rover con lunas polarizadas, donde se encontraban a bordo Zamir Villaverde García (chofer) y Fray Vásquez Castillo. Se dirigieron a la casa del Ministro del MTC Juan Silva Villegas”, narró el aspirante a colaborador.

Todo ello, habría sido conocimiento también de Bruno Pacheco, quien habría buscado que el jefe de Estado designe a funcionarios en el MTC.

Los congresistas

Las reuniones de Pedro Castillo con los congresistas de Acción Popular será otro tema por los que se deberá interrogar al jefe de Estado.

Y es que, según la fiscalía, los parlamentarios tendrían vinculación con la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, la que habría tenido participación en consorcio con empresas chinas que ganaron seis contratos.

“En esa línea de análisis, de la información recabada se pueden advertir presuntas reuniones con el presidente de la República Pedro Castillo Terrones, incluso participando en alguna de ellas el entonces ministro de transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas”, se indica en la hipótesis fiscal.

Todo sobre Karelim López

Finalmente, el presidente de la República tendrá que responder sobre la vinculación con la empresaria Karelim López, sometida a un proceso de colaboración eficaz y una de las más importantes investigadas.

La empresaria fue la primera en brindar información sobre la red criminal que habría operado bajo la protección del jefe de Estado. “Conozco de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el presidente de la República, el entonces ministro Juan Silva y las empresas chinas Consorcio Conservación Vial Mazocruz, entre otras”, declaró López Arredondo.

Además, la empresaria dio diversa información sobre las reuniones que habrían sostenido algunos de los implicados en la presunta red de corrupción.

Cabe precisar que López Arredondo visitó Provías Descentralizado, también acudió en diversas ocasiones a Palacio de Gobierno, organizó la ceremonia de cumpleaños del mandatario, la fiesta por el onomástico de la hija del jefe de Estado y otras actividades que demostrarían el grado de cercanía que había entre ambos.