Unidad de Investigación

El empresario señalado como el operador en la presunta mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Zamir Villaverde, solicitó a Juan Altamirano, quien sería el exasesor de Juan Silva, interceder para que una persona ingrese a fin de “agarrar todos los contratos” del mencionado sector.

El diálogo evidencia que Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva, intervenía en la distribución de licitaciones del MTC.

Según consta en la investigación iniciada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, Villaverde le indica a Altamirano que ya le escribió al ministro pero que aún no ha recibido respuesta: “imagino que debe estar en reunión”. Ante esto, Altamirano responde: “yo voy a paralizar todo aquí. No se va a mover absolutamente [nada] hasta mañana, está bien”.

El empresario se muestra conforme y le comenta el detalle de su pedido. De acuerdo con el colaborador eficaz con clave N° CE02-5D2FPCEDCF-2022, en el siguiente fragmento se hace referencia a dos licitaciones otorgadas por el MTC a “empresas del club”.

Audio entregado por nuevo colaborador eficaz

“El día viernes ha salido ya un concurso que vio justo de la Casa Blanca [Palacio de Gobierno] y vino una hoja, diciendo que cómo es posible que estas empresas del club ganen, me dieron la consigna que yo lo mire. Entonces, esto lo habíamos postergado hasta el miércoles de esta semana y oh sorpresa que el día viernes […] han dado la buena pro a estas empresas, ahora el miércoles van a hacer lo mismo. Entonces, la única forma de poder cambiar a estas 60 personas de logística es que entre una persona y asuma el mando y que entre con 20 personas y pueda agarrar todos los contratos y diga ta ta ta, pero alguien que conozca”, señala Villaverde.

En seguida, continúa explicando su planteamiento a Altamirano. Incluso, menciona a un presunto funcionario de apellido Torreblanca, sobre quién dice que no está al tanto del tema por no ser parte del grupo: “Este Torreblanca no conoce y no es parte del grupo, del equipo para hacer este trabajo. Por eso te pediría, o sea la señorita [Karelim López] como te dije ayúdame, yo no estoy buscando puestos de trabajo para nadie, yo lo que estoy tratando es de hacer una gestión, por esto te pediría que me des el chance, mira yo sé que si tú, le he pedido un favor también a Francia [Fray Vásquez] y le he dicho pucha por favor ayúdame, habla con tu tío [Pedro Castillo], queremos sacar adelante esta gestión. Allí en Transilvania [MTC] le hemos puesto donde están ustedes, entonces Juancito, ayúdame, cómo quisiera hablar”.

Altamirano solo le indica que al día siguiente coordinarán.

El mismo colaborador eficaz con clave N° CE02-5D2FPCEDCF-2022 señaló a la fiscalía que la persona a la que hace referencia Villaverde cuando habla de Francia es Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente de la República, Pedro Castillo.

Esta conversación ha sido considerada como parte de los nuevos elementos en la reciente investigación iniciada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, contra el mandatario.

En febrero de este año, un reportaje de Punto Final reveló que Juan Altamirano Sánchez era un hombre que ostentaba ser de confianza del entonces ministro de Transportes, Juan Silva y que impulsaba una agencia de empleos en esta cartera. Ante esta información, el MTC remitió un comunicado señalando que Altamirano no ha sido funcionario del sector, pero sí un técnico “que presta sus servicios como locador en la Secretaría General”.