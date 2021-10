El Poder Judicial dispuso que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, debe cumplir con una serie de medidas por la agresión verbal que denunció la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos.

Entre las medidas, contempla que Bellido Ugarte deberá pasar de manera obligatoria por una terapia psicológica y no podrá acercarse a la legisladora, a fin de prevenir una nueva agresión.

“La evaluación, seguida de una terapia psicológica individual a la que deberá someterse de forma obligatoria el denunciado Bellido Ugarte Guido, en el centro de salud de valor estatal más cercano a su domicilio, debiendo reportar al Juzgado el resultado de la misma”, se lee en la resolución de la jueza Virginia Isabel Arroyo.

Entre las medidas, destaca que Bellido Ugarte deberá pasar de manera obligatoria por una terapia psicológica y no podrá cometer ningún acto que implique violencia contra la mujer.

“No puede cometer todo tipo de actos que impliquen violencia contra la mujer, en agravio de Patricia Chirinos la modalidad de maltrato psicológico tales como emitir comentarios fuera de contexto o inapropiados, humillaciones, tildaciones, entre otros agravios que menoscaben la integridad psíquica y emocional ya sea en la esfera pública o privada, por el espacio que dure la investigación fiscal o el proceso penal que se le siga en su contra; bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento al mandato judicial. “, se lee en la resolución de la jueza Virginia Isabel Arroyo.

La resolución también señala que Bellido debe abstenerse de actos de violencia, ofensas o amenazas verbales en contra de la agraviada sea esta de manera presencial o de medios tecnológicos incluido redes sociales.

Además se ha dispuesto que se realice una evaluación seguida de una Terapia Psicológica individual que deberá someterse la parte agraviada Patricia Chirinos, en el centro de salud de valor estatal más cercano a su domicilio.

El caso

Semanas atrás, la legisladora Patricia Chirinos reveló en RPP que, en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, detalló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Tras la acusación de la parlamentaria, el titular de la PCM negó en todo momento haberla ofendido de esa manera.

