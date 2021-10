Conforme a los criterios de Saber más

La situación Iber Maraví sigue generando desencuentros al interior del Ejecutivo. El titular de Justicia, Aníbal Torres, negó el martes que el gobierno pretenda presentar una cuestión de confianza para contrarrestar la anunciada moción de censura desde el Congreso contra el ministro de Trabajo. Sin embargo, el primer ministro Guido Bellido y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, han contradicho tal versión.

Según dijo Torres a “Exitosa”, fue el propio presidente Pedro Castillo el que decidió no plantear el recurso. Esto se condice con lo mencionado por María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, tras la reunión de una comitiva del Parlamento con el mandatario el pasado miércoles. La legisladora de Acción Popular aseveró que el jefe de Estado le aseguró que no estaba en la agenda presentar la cuestión de confianza.

“No hay ese conflicto por razones de lo que suceda con el ministro Maraví. ¿Por qué no hay? Porque no se va a deducir una cuestión de confianza allí. ¿Quién lo ha decidido? El presidente de la República?”, afirmó Torres.

En caso algún ministro haya mencionado lo contrario, agregó, es el presidente de la República el que encabeza la política general del Estado. “No hay cuestión de confianza por el Caso Maraví. Y ahí acaba el debate. No hay cuestión de confianza por el Caso Maraví. Congreso de la República, siéntanse tranquilos, no va a haber eso, no hay el ánimo de perjudicar al Congreso, de establecer un camino para cerrarlo. Por parte de nosotros no hay eso, por parte de nosotros primero está el Perú, la gobernabilidad, la democracia. El señor premier también lo ha entendido. Guido Bellido también lo ha entendido”, sentenció.

Advirtió, además, que el Ejecutivo observará la autógrafa de ley que regula la cuestión de confianza, remitida por el Congreso el pasado 17 de setiembre. Precisó que si la norma se promulga por insistencia, se planteará una demanda de inconstitucionalidad.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Bellido insistió con que “nada está descartado” y sostuvo que, pese a los entredichos, no hay contradicciones en el Ejecutivo. “No ha habido un Consejo de Ministros para ver ese asunto. Puede ser categórico o lo que fuera, [pero] es una opinión del ministro”, manifestó.

Asimismo, Bellido consideró que se debe esperar lo que decida el presidente Castillo y el consenso que se alcance oficialmente en el Consejo de Ministros. “La cuestión de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros, pero eso tiene que responder a una decisión unitaria del Consejo de Ministros. Y eso tiene que ser canalizado, planteado por el presidente de la República. Es natural que diferentes ministros puedan tomar una postura. Pero no llevemos al desorden. Porque un ministro toma una decisión, hay una contradicción. Nada de eso. Son opiniones”, subrayó.

Boluarte se expresó esta vez en la misma línea de Bellido. “El tema del señor Maraví está en el Congreso y mientras que el Congreso no haya presentado la solicitud de censura, nosotros como Gabinete no podríamos todavía adelantar opinión si vamos a plantar la cuestión de confianza o no”, indicó.

En declaraciones a la prensa, la también vicepresidenta refirió que, en una reunión de coordinación el último viernes, los ministros concordaron que se debe esperar a que el Congreso presente la moción de censura para determinar si se presentará la cuestión de confianza.

“Mientras tanto, no debemos opinar, porque todavía no acordó el Gabinete. Las declaraciones del doctor Aníbal habría que tomarlas como una declaración personal, porque no tengo conocimiento del acuerdo del consejo”, añadió. Sostuvo también que en el Consejo de Ministros no hay resquebrajamientos.

Pedido del Congreso

Desde el Congreso, María del Carmen Alva y representantes de las siete bancadas de oposición encabezaron una conferencia de prensa, en un ánimo de expresar cohesión. “Esperamos que el presidente Castillo cumpla con su palabra de no presentar cuestión de confianza, como nos dijo a toda la delegación que fuimos ese día miércoles pasado”, expresó.

Alva exhortó a Castillo a promulgar la ley que regula la cuestión de confianza, cuyo plazo para ser observada por el Ejecutivo vence este jueves. También saludó las declaraciones de Torres y recordó que este es asesor legal y jurídico del jefe de Estado.

“Imagino que nadie quiere tener un presidente mentiroso. Un presidente mentiroso da inestabilidad, incertidumbre y no ayuda en la gobernabilidad. Nosotros no pensamos que él es un presidente mentiroso. Estamos aquí dando un mensaje de que queremos gobernabilidad, trabajar en consenso por la población”, añadió y advirtió que “en el caso de que nos encontremos en una situación difícil para el país, la constitución tiene varios procedimientos para seguir”.

Alva espera que Castillo no haga cuestión de confianza por Maraví: “Nadie quiere un presidente mentiroso”

Durante la conferencia, algunos legisladores se refirieron a la división de posturas en el gobierno. Por ejemplo, el legislador Carlos Anderson (Podemos Perú) recordó que Castillo prometió un Gabinete de unidad nacional “y lo que estamos viendo es que ni si quiera hay unidad en el Gabinete”. “Señor presidente, alinee a su Gabinete. Señor premier, alinéese usted también con el resto del Gabinete. Dennos un mensaje, no tres, cuatro o cinco mensajes”, apuntó.

Por su parte, Flor Pablo, vocera alterna de Somos Perú-Partido Morado, lamentó que Guido Bellido provoque y descalifique permanentemente, generando una situación de desgobierno y enfrentamiento. “En este momento él [en referencia al presidente Castillo] tiene dos gabinetes. Uno, como hemos escuchado al ministro de Justicia, diciendo no haremos cuestión de confianza. Y por otro lado, tenemos situaciones que el presidente tiene que resolver. Tiene que asumir la conducción del gobierno y generar un Gabinete que genere confianza y diálogo”, exhortó.

Castillo no se refirió concretamente al tema Maraví, pero aludió a la relación actual con el Congreso durante su discurso en una ceremonia por el Día de la Medicina. “Así como Daniel Alcides Carrión se inoculó el virus para sacar al país adelante, hoy, también, equivocadamente, políticamente, en algunos espacios se ha metido el chip o se vienen poniendo el virus de la interpelación y de las censuras, habiendo tantas cosas por hacer por el país, pero no podemos distraernos en esas cosas porque primero está el país”, refirió.

Desde la bancada de Perú Libre, un comunicado rechazó el “doble discurso de la presidenta del Legislativo que atenta contra la moral y la conducta ética al insinuar que el presidente Pedro Castillo Terrones habría ‘mentido’, hecho totalmente ajeno a la verdad”. “El Presidente fue claro: ‘Dejen trabajar al Ejecutivo, hay problemas urgentes que debemos atender y debemos evitar confrontaciones’. Eso, no significa que el señor presidente de la República permitirá hostilidad o censura a sus ministros”, manifestó por su parte en Twitter el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Moción aún en proceso

En diálogo con El Comercio, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que se siguen recolectando firmas para presentar la moción de censura contra Iber Maraví. La semana pasada, el documento contaba con 42 firmas, mientras que en la actualidad ha sobrepasado las 50 adhesiones, según el parlamentario, cuyo grupo parlamentario promovió la medida.

Montoya dijo esperar sobrepasar las 66 firmas, el número de votos que se requiere para lograr la destitución del ministro de Trabajo en el pleno. Agregó que “no necesariamente” se esperará a que el Ejecutivo observe la ley que regula la cuestión de confianza para presentar la moción.

Lo cierto es que tanto la anunciada moción de censura, como la cuestión de confianza siguen en proceso y sin clara fecha de presentación. Un detalle que se suma a esto es que la Junta de Portavoces del Parlamento acordó el martes adelantar la semana de representación: ya no será la última semana de octubre, sino que regirá del 11 al 15 de octubre.

“Tenemos una sesión descentralizada a fin de mes y se superponía con la semana de representación. Tenemos la de Cajamarca el 28 y ocupa varios días el prepararla. Es por eso que se ha adelantado, para evitar ese cruce. No tiene nada que ver, pero las cosas coinciden aparentemente, es una decisión administrativa independiente”, explicó Montoya.

Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, comentó también que “estamos preparando una moción que reúna la mayor cantidad de firmas posibles par que la respuesta del Congreso sea contundente, no haya atisbos de dudas frente a este control político que es necesario en estos momentos. No vamos a seguir el juego del Ejecutivo, vamos a actuar conforme lo determinemos los voceros. Y cuando tengamos que presentarla lo haremos con el acuerdo de todas las bancadas posibles”.

Predictamen sobre cuestión de confianza

Mientras tanto, la Comisión de Constitución del Congreso, que preside Patricia Juárez (Fuerza Popular), aprobó el martes por mayoría (13 votos a favor y 4 en contra) un predictamen que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).

Según la norma, se busca “fortalecer las capacidades de gestión de los ministros de Estado” Y si bien considera requisitos e impedimentos para la designación de ministros, se refiere también a la concurrencia del Consejo de Ministros para exponer la política general de Gobierno e incluso plantea parámetros para la solicitud de una cuestión de confianza. Esto pese a que el pleno ya aprobó la ley que regula dicho mecanismo.

Durante la sesión, Edgar Reymundo (Juntos por el Perú) planteó una cuestión previa para que se vote cada uno de los tres artículos a incorporar a la LOPE, lo que fue rechazado por mayoría.

Reymundo advirtió que el artículo 133 de la Constitución, referido a la cuestión de confianza, no pide ningún requisito indispensable como las actas previas del acuerdo del Gabinete que plantea el predictamen aprobado. En esa línea, consideró que, mediante la modificación de una ley orgánica se pretenda hacer una norma de carácter constitucional.

“Pareciera que lo que se pretende primero es a través de la ley de desarrollo constitucional, que ya se aprobó en primera y segunda instancia, es quitarle algunas facultades o delimitar algunos aspectos de la cuestión de confianza, que está contenida en el artículo 132 y 133 de la Constitución […] Son instituciones importantes la censura, como la cuestión de confianza y también la vacancia presidencial. No podemos hacer un quite político para indirectamente favorecer a las posiciones que nosotros tenemos para restringir cada vez más la cuestión de confianza”, manifestó recordando que el pleno ya ha aprobado una norma sobre la materia.

Juárez respondió que la modificación a la LOPE comprendida en el artículo 16-B del predictamen debe entenderse en concordancia con el artículo 15 de dicha norma, que previamente ya señalaba que todo acuerdo del Consejo de Ministros debe constar en actas. “Esto es solamente una precisión a lo que corresponde en estos casos para establecer la formalidad que debe acompañar a una situación tan importante como es el pedido de una cuestión de confianza”, explicó.

