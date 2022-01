En lo que va de la gestión de Pedro Castillo, son tres los partidos con presencia en el Congreso que representan una oposición firme frente al Gobierno: Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. Como ha mostrado la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, estas tres tiendas políticas han coincidido mayoritariamente en votaciones a favor de mociones que buscan fiscalizar al Ejecutivo.

A pesar de ello –y a diferencia de lo que ocurrió en mandatos anteriores–, en el actual período aún no se dibuja con claridad quién encarna el liderazgo en la oposición. José Carlos Requena, analista político, consideró que existe “una oposición sin rostro”.

“Generalmente, el candidato perdedor de segunda vuelta se constituye en el líder de la oposición. Eso no ha pasado ahora. Ninguno de los candidatos que compitieron con Castillo, ni siquiera Fujimori, cumple tal rol. Creo que [la figura de líder de oposición] es algo que está en formación”, indicó.

De los presidentes de los tres partidos opositores, quien más presencia ha tenido en los medios de comunicación desde que se inició el gobierno de Castillo es Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El excandidato presidencial ha dado al menos 26 entrevistas periodísticas desde el pasado 28 de julio.

Por su parte, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y contrincante de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, ha disminuido considerablemente sus apariciones en medios de prensa y ha dado solo 4 entrevistas desde que entró en marcha el nuevo gobierno. La excandidata ha preferido comunicar sus posturas en publicaciones en sus redes sociales.

Para el analista político Gonzalo Zegarra, el líder de Renovación Popular genera resistencia.

“A López Aliaga es difícil que se le reconozca liderazgo en la derecha porque es muy extremista. Una de las razones por las que Keiko pasó a segunda vuelta es porque dejó de ser la extrema derecha y ese lugar lo ocupó López Aliaga. Creo que la idea de los extremos, en general, repele”, sostuvo.

El pasado 17 de diciembre, López Aliaga publicó un video grabado durante la campaña electoral en el que criticó a Keiko Fujimori.

“Tu trayectoria ha empezado mal. Yo me he pagado mis estudios, Keiko (...). Tu caso no ha sido así, tú has recibido dinero de la corrupción”, se le escucha decir.

El caso de Avanza País

Luego de que en mayo del 2021 el entonces presidente y fundador de Avanza País, Pedro Cenas, falleció producto del COVID-19, en el partido del tren ha existido una disputa entre sus dirigentes Edwin de la Cruz y Aldo Borrero. Este último, sin embargo, fue reconocido como presidente de la organización en diciembre, según consta en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

Sin la presencia de Hernando de Soto —quien anunció su renuncia a Avanza País a finales de diciembre—, Borrero representa la máxima autoridad en el partido. A pesar de ello, el dirigente ha optado por mantener un perfil bajo. “No me gusta realmente tener una actividad pública”, comentó a El Comercio.

Borrero es el único líder de los partidos de oposición que se ha mostrado contrario a la vacancia. A diferencia de los miembros de la bancada de su partido en el Congreso, el dirigente considera que existe un apresuramiento en las intenciones de declarar una vacancia presidencial contra Castillo.

“La vacancia tiene que hacerse en los momentos oportunos y cuando las condiciones se den. No se han dado las condiciones”, indicó. A pesar de ello, el dirigente aseguró que en el partido se respetará la libertad de los parlamentarios para votar según sus convicciones. “En un partido que cree en la libertad de las personas no se puede estar imponiendo posiciones”, dijo. —Rostros en el medio— En el Congreso, la bancada de Acción Popular ha mantenido una postura pacífica frente al Ejecutivo.

Agradecido a @avanzapaisperu por el trabajo juntos, hoy debo comunicar mi renuncia al partido. Lo hago en consideración de las decenas de miles de peruanos y centenares de aspirantes a candidatos cuya afiliación no ha sido inscrita y x respeto a las expectativas de mis electores. pic.twitter.com/Khy9wRgZiZ — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) December 22, 2021

Esa postura, sin embargo, no coincide con la de la alta dirigencia del partido de la lampa. El pasado jueves, el Comité Ejecutivo Departamental de Lima Metropolitana emitió un comunicado firmado por los dirigentes Edmundo del Águila y Carlomagno Chacón en el que rechazó la decisión de la Fiscalía de la Nación de suspender la investigación a Pedro Castillo hasta el fin de su mandato.

Según Zegarra, desde AP difícilmente se podrá constituir un liderazgo de oposición, pues se trata de “una coalición de independientes, sin líderes”. En cuanto a César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, el analista señaló que su postura frente al gobierno no es lo suficientemente consistente para considerarlo una figura opositora de peso.

