Alberto Huapaya

Especialista en extradiciones

El abogado especialista en temas de extradición, Alberto Huapaya, señaló a El Comercio que el caso de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, podría ser diferente al del expresidente Alejandro Toledo; y aunque sí tomará un tiempo su deportación, debido a los recursos que pueda presentar, no tendría por qué extenderse tanto a diferencia de un proceso de extradición.

"No se asemeja al caso de Toledo, porque es una deportación a diferencia de una extradición (como la del expresidente). No obstante, la justicia americana siempre tiene cuidado con temas del debido proceso para evitar responsabilidades. Ahora, si ha presentado una medida cautelar y no creo que sea en quince días, porque hay apelaciones y además puede poner una serie de articulaciones, por lo que podría demorar un poco más", dijo.