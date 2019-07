El adelanto de elecciones y su viabilidad en debate [Análisis]

Para mañana se espera que el gobierno del presidente Martín Vizcarra presente el anunciado proyecto de reforma constitucional que propone adelantar las elecciones generales del 2021 al 2020. De acuerdo con lo planteado, la medida tendría que aprobarse con al menos 66 votos (mayoría absoluta) para luego ser ratificada en referéndum.

Mientras tanto, desde distintas bancadas y organizaciones políticas se han emitido posiciones de respaldo y rechazo al planteamiento. E incluso una exigencia para el adelanto de los citados comicios: que Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Araoz renuncien, a fin de que el titular del Parlamento, Pedro Olaechea, encabece un gobierno de transición y convoque a un nuevo proceso electoral para renovar al Ejecutivo y al Legislativo.

En medio de ello, surgen las interrogantes sobre el contenido de la propuesta del gobierno para determinar su viabilidad.

—Consideraciones—

Para el constitucionalista Luciano López, “no hay mucha ciencia en el texto” a presentar para que sea admitido a debate. Sin embargo, en diálogo con El Comercio, consideró que la redacción de la norma tendría que contemplar básicamente una nueva disposición transitoria especial en la Carta Magna, tal como se hizo con la Ley 27365 de noviembre del 2000 (ese año hubo elecciones generales). Esta reforma constitucional recortó el mandato gubernamental y congresal hasta el 2001, y redujo también los plazos para la renuncia de altos funcionarios que quieran ser candidatos.

“El texto es prácticamente repetir lo que dice la primera disposición transitoria especial que se aprobó en el 2000. Es bastante sencillo de redactar”, refirió.

Otro detalle para que en julio del 2020 juren nuevos presidente y congresistas está en los plazos. La Ley Orgánica de Elecciones señala que la convocatoria a elecciones generales se hace con un tiempo no menor a 270 días de la fecha del sufragio, mientras que para un referéndum debe haber una anticipación de entre 60 y 90 días. Así las cosas, el tiempo quedaría muy corto. Pero el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, ha adelantado que la iniciativa plantea flexibilizar las normas vigentes sobre el cronograma electoral, a fin de que la votación sea el segundo domingo de abril del próximo año.

“¿Pero cómo se lleva a cabo la campaña electoral? Esta no tiene que ver con flexibilización de plazos. El Congreso tendría que aprobar la ley en agosto y el referéndum debería convocarse para fines de octubre”, estimó López.

A juicio del constitucionalista Aníbal Quiroga, para que el documento sea viable debería señalar que es una iniciativa de reforma que deja la decisión soberana al Poder Legislativo. “El que decide la reforma es el Congreso y este no puede ser obligado a hacerlo, conforme al artículo 206 de la Constitución”, manifestó.

Por el contrario, sostuvo que si el texto a enviar al Congreso no tiene un tenor de propuesta, sino de imposición, ya no sería constitucional. “Es una mera iniciativa. La decisión la tiene el Congreso. No puede haber una imposición en plazos ni en forma ni en contenido. De acuerdo con la Constitución, el que decide el contenido es el Congreso”, insistió.

A su turno, el constitucionalista Natale Amprimo manifestó que las formas de reducir el mandato presidencial y parlamentario están contempladas en la Carta Magna.

“Si lo que se quiere es adelantar elecciones, la forma que contempla la Constitución es la renuncia del presidente, del vicepresidente, y después el presidente del Congreso asume y convoca a elecciones generales. Ese es el camino, no hay otro”, indicó. En el caso de los parlamentarios, el mandato legislativo es irrenunciable.

En tanto, Amprimo sostuvo que sería inconstitucional forzar la renuncia, en este caso, de Mercedes Araoz.