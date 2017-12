Alberto Borea: “Yo he defendido una causa republicana”

El abogado Alberto Borea reveló que ignora cualquier tipo de negociación sobre el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori en el marco del proceso de vacancia llevado a cabo por el Congreso el día de ayer y aseveró que ha defendido una causa “republicana”.



“Yo no conozco nada del indulto de Alberto Fujimori. Yo he defendido una causa que para mí es una causa republicana, es una causa que digamos defiende una afición desmedida de hacerse de todo el poder del Parlamento cuando no fue elegido para eso”, señaló.



En esa misma línea, Borea afirmó que la vacancia era “una exageración” porque no se le puede acusar al presidente sin pruebas de una “incapacidad moral permanente”.



“Lo que ha habido en el Perú y lo que está en juego ayer era una exageración, o sea, efectivamente, puede ser que en ese momento porque la acusación se refiere a que en algún momento Kuczynski dice 'yo no me recuerdo, yo no estaba' y, […] estos son hechos que pasaron hace 12 años”, aseveró



“[El presidente] tiene que ir a la comisión investigadora y ahí le tienen que demostrar, los acusadores, que ha cometido delito, porque en el Perú no puedes tú acusar a la gente sin pruebas y sobre todo que la incapacidad moral permanente la basaban en un hecho que no estaba probado”, añadió.



Finalmente, Alberto Borea consideró que al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se le debe investigar, pero no “fusilarlo” antes como ocurrió con el ya fallecido Javier Diez Canseco, quien fue suspendido del Parlamento y posteriormente fue reivindicado.



"No es que él haya sido un mentiroso, yo lo que quiero decir es que a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que lo investiguen, él mismo dice 'que me investiguen' o sea, pero que lo investiguen pues, no que primero lo fusilen y después le pregunten que cosa tiene que decir, mira eso pasó con Javier Diez Canseco, y lo sacaron por una necedad", refirió.

Como se recuerda, ayer se votó en el Congreso de la República la moción de la vacancia por incapacidad moral contra PPK. La misma contó con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, por lo que fue desestimado. Para ser aprobada, la iniciativa requería 87 votos.

