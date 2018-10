Alcaldía de Lima: la viabilidad de las propuestas sobre seguridad

Por Martín Hidalgo y Alexander Villarroel



El Comercio revisó los planes de gobierno de los seis principales candidatos a la Alcaldía de Lima y escogió los planteamientos más relevantes para analizarlos.

-Los expertos-

A. Wilson Hernández - Docente e investigador de la Universidad de Lima



B. Ricardo Valdés - Ex viceministro de Seguridad Pública



C. Fabiola Franceza - Investigadora del área de Seguridad Ciudadana del IDL

Daniel Urresti - Podemos Perú

​“Implementación del programa Patrullaje Cercano, que consiste en un patrullaje coordinado entre la policía y el serenazgo”.

A. Viable

La coordinación ya existe y se llama patrullaje integrado. No hay novedad ni precisiones.



B. Viable

Existe solo en Lima Cercado y dependerá de la contratación de personal policial.



C. Viable

Ojo que no se dicen cantidades.

“Se crearán tres megacomplejos policiales: uno en el norte, uno en el este y uno en el sur”.

A. Poco viable

La MML podría dar el terreno y facilitar algunos aspectos logísticos, pero haría muy poco para mejorar la calidad del servicio policial.



B. No viable

Está fuera de la competencia. No es el ministro del Interior.



C. Poco viable

El solo hecho de llamarlos megacomplejos policiales lleva a pensar que estamos frente a un candidato a ministro del Interior, antes que a un alcalde.

“Adquisición de patrulleros para apoyar el Plan Cuadrante. Las camionetas y motos serán puestas a disposición de las municipalidades distritales”.

A. Poco viable

Es necesario para reducir la brecha de dotación de vehículos entre distritos. La pregunta debería ser: ¿cuántos patrulleros deben comprarse para cerrar esa brecha?

B. No viable

Es competencia del Ministerio del Interior.

C. Viable

De la misma manera que en la primera propuesta de Urresti recogida acá, no se especifican números.

Renzo Reggiardo - Perú Patria Segura

​“Conformación del programa metropolitano de seguridad ciudadana integral”.

A. Poco viable

Integrar a los serenos tiene muchas complicaciones (económicas y logísticas).



B. No viable

Los serenazgos en Lima son heterogéneos y unificarlos requiere de una norma que no existe actualmente.



C. Poco viable

Ya existe el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana (Simesec) con el fin de articular a los cuerpos de serenazgo de Lima.

“La escuela metropolitana de formación técnica en seguridad ciudadana”.

A. Viable

La escuela existe. Hay que ver la forma de hacerla obligatoria para todos los municipios.



B. Viable

Esta iniciativa ya existe. Requiere ser fortalecida.



C. Viable

Pero parte de una concepción errada porque lo que pretende esta medida es que los jóvenes graduados de esta escuela pasen a formar parte del “cuerpo cívico policial de serenos metropolitanos”, cuando los serenos no pueden ni deben desempeñar funciones policiales.

“Implementación del Centro Metropolitano de Prevención y Control del Delito Menor”.

A. Poco viable

Ya existe algo similar en la MML. Hay que ver sus debilidades y cómo repotenciarlo.

B. No viable

Competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.

C. Poco viable

No queda claro cuál es el propósito de este centro. De un lado, se dice que su objetivo es prevenir el delito menor; de otro, se dice que también servirá para coordinar acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas.

Jorge Muñoz - Acción Popular

​“Coordinación con municipalidades distritales y unidades de emergencia de la PNP para la implementación de estrategias de patrullaje y registro de denuncias”.

A. Viable

Es necesario contar con mejores estrategias de patrullaje.



B. Viable

Coordinación urgente, necesaria y posible.



C. Viable

Tiene por objetivo “controlar el accionar de las bandas criminales para reducir la victimización delictiva de los pequeños y microemprendedores”.

“Al 2022, reducir en un 5% la victimización delictiva de los pequeños y microemprendedores en Lima Metropolitana”.

A. Poco viable

El detalle de la propuesta es coherente, pero siempre queda el reto de cómo lograrlo con la escasez de recursos y la variable efectividad policial.

B. Poco viable

Es posible reducir la victimización desde la correcta gestión municipal, pero las investigaciones policiales corresponden al Ministerio del interior.

C. Viable

El patrullaje, registro y canal de denuncias de los que se habla estarían enfocados en casos de bandas que atacan a emprendedores.

“Habilitación de unidades de emergencia con equipamiento médico para atención de emergencias con posibles consecuencias letales”.

A. Poco viable

El Minsa ya inició algo similar y quizá sea mejor que quede en ese sector.



B. Viable

En coordinación con el sector Salud y los bomberos podría ser más eficiente.



C. Viable

Se debe definir bien los procesos de compras.

Alberto Beingolea - PPC

“Fortalecer la coordinación de los alcaldes con los comisarios de su jurisdicción y el jefe de la región policial, serenazgo; así como con otros alcaldes de distritos vecinos para el desarrollo de infraestructura, y planes de patrullaje y prevención del delito en puntos de incidencia”.

A. Poco viable

Es necesario fortalecer la coordinación, pero no queda claro cómo ni con qué medios.



B. Viable

No solo es viable, es una obligación.



C. Viable

Importante que se priorice la prevención, pero ¿sólo la prevención? ¿Qué hay del control del delito?

“Establecer compromisos entre el municipio de Lima-Gobierno y sistema de justicia para mejorar la seguridad”.

A. Poco viable

Los compromisos son la base de la actuación, pero sin claridad sobre qué, cómo ejecutarlos, es poco lo que se puede lograr.



B. Viable

En tanto establecer compromisos es posible aunque dependerá de los recursos que los sectores puedan destinar.



C. No viable

La propuesta es loable, pero demasiado general.

“Establecer un compromiso entre el municipio de Lima y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”.

A. Poco viable

Duplica esfuerzos. Cada gobierno local elabora cada año su plan de seguridad ciudadana.



B. Viable

En el caso del sistema nacional, el alcalde de Lima tiene voz y voto.



C. Viable

Dos temas significativos: participar activamente en el Conasec y sobre todo liderar realmente el Coresec.

Luis Castañeda Pardo - Solidaridad Nacional

“Uso de armas no letales por serenos capacitados”.

A. No viable

Su uso es muy controversial e incluso expone a los serenos a riesgos de recibir agresiones severas. ¿Qué hay con las posibles víctimas inocentes?



B. No viable

Los serenos son agentes preventivos. Requieren de comunicaciones. El uso de armas no letales no está permitido a los serenos.



C. Viable

Que sea viable es lamentable porque, por mencionar algunas razones, 1) el uso de la fuerza (letal y menos letal) recae exclusivamente en la policía, 2) no se han debatido ni mucho menos establecido estándares mínimos para la contratación, formación y funcionamiento de los serenos, 3) la capacitación de serenos es hasta ahora insuficiente.

“Botones de pánico en taxis y comercios (zonas críticas)”.

A. Viable

Más importante es tener la capacidad operativa para reaccionar y crear algún grado de responsabilidad jurídica en las empresas por contratar personal no idóneo.

B. Poco viable

El mundo informal en el comercio y en el transporte la hace muy poco viable.



C. Poco viable

La meta es 80% de taxis implementados y 100% de establecimientos comerciales.

“Instalación de cámaras. Instalación de sirenas vecinales: una por cuadra”.

A. Viable

Las cámaras ayudan, pero hay que pensar en el sistema y las personas que las gestionan.



B. No viable

No existe capacidad para una cobertura tan amplia como la planteada.



C. Poco viable

La meta es el 100% de sirenas instaladas.