Alejandro Toledo y todas sus respuestas telefónicas que causaron revuelo

El expresidente Alejandro Toledo ha sido detenido en Estados Unidos para garantizar su presencia durante el proceso de extradición que se llevará a cabo a pedido de las autoridades peruanas. Esto ha llevado a que la prensa nuevamente trate de contactarlo directamente. Debido a su reclusión, su esposa y ex primera dama, Eliane Karp, fue quien protagonizó la más reciente llamada telefónica llena de evasivas para no hablar ante un periodista.

Pero esta última llamada no es la única de su tipo. Alejandro Toledo ha generado polémica en los últimos años por declaraciones que ha dado para negar información o evitar responder a preguntas concretas.

- Cuando negó ser él -

La idea de responder el teléfono para luego evitar dar declaraciones a la prensa aparentando ser otra persona la aplicó Alejandro Toledo a El Comercio en agosto del 2013, cuando se le trató de preguntar por el caso Ecoteva y la compra de los inmuebles de Punta Sal y Camacho.

El expresidente contestó la llamada, pero trató de modular su voz para responder al periodista que Alejandro Toledo "en este momento, está en una reunión".

- La llamada de campaña -

En febrero del 2016, en plena campaña presidencial, RPP llamó a Alejandro Toledo mientras realizaba una gira por las regiones al sur del país. Sin embargo, la comunicación fue interrumpida tras varios segundos de frases poco coherentes de parte del exmandatario luego que se le preguntara sobre su visita a Arequipa.

"Acabamos de venir de Tacna, Moquegua y de hacer una recepción extraordinaria. Fuimos al hito número uno. Yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo, pero lo hicimos por una razón de convicción, de peruanidad. A Dios gracias lo hicimos", fue lo que logró decir antes de que el periodista dijera que tenía problemas para escucharlo.

"Debe ser la señal", fue lo último que dijo Toledo antes que se cortara la comunicación.

- "No entiendo ni un carajo" -

El Comercio una vez más trató de llamar a Alejandro Toledo, esta vez en febrero del 2017 cuando se había dispuesto el allanamiento de su casa en La Molina como consecuencia de las delaciones de Jorge Barata, quien dijo que le pagó coimas al expresidente para acceder a los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. Esto, sumado al dinero que halló la fiscalía en las cuentas de Josef Maiman.

Desde París, Toledo Manrique respondió vía telefónica para mostrarse extrañado por todas las preguntas que le hacía la periodista y luego negar haber recibido cualquier tipo de pago ilícito.

"[¿Sabe que hay un pedido de allanamiento a su casa de La Molina? Se ha ordenado un allanamiento] ¿Cómo? No entiendo ni un carajo [...] ¿Que yo habría recibido? Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Maiman es una prueba de él, que él tiene sus negocios. ¿Qué tienen que ver conmigo? Por favor [La fiscalía ya encontró 11 millones en las cuentas de Maiman que, supuestamente, fueron para usted] ¿Para mí? ¿A dónde están los míos? Busquen mis cuentas, por favor. [¿Niega haber recibido ese dinero?] Absoluta, rotunda, rotundamente", dijo en aquella entrevista.

- La primera detención en EE.UU. -

La mañana del 18 de marzo estuvo llena de información cruzada luego que trascendiera la detención de Alejandro Toledo en California, por haber estado ebrio en un lugar público.

RPP lo contactó para confirmar esta información y el ex mandatario respondió para negar cualquier incidente. "No, no. Te estoy hablando de mi casa. Te lo digo, estoy en mi casa, estoy escribiendo mi libro", dijo, antes de negarse a confirmar o descartar si había sido detenido. "Yo no me caigo en esa trampa", añadió.

Horas después, la cancillería peruana confirmó que Alejandro Toledo fue detenido en el condado de San Mateo, al sur de San Francisco, por estar ebrio en un restaurante. Posteriormente, fue liberado a las 10:30 a.m. hora local.

- “I don't speak spanish”-

La más reciente controversia la protagonizó la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp, ya que el mandatario se encuentra detenido en Estados Unidos.

"No estoy dando ninguna declaración. Ok, no puedo hacer ninguna declaración, muchas gracias", fue lo que respondió ante la insistencia de un periodista de Panorama. Pero la primera llamada que respondió Karp recogió otras declaraciones.

"I don't speak spanish", fue todo lo que dijo la ex primera dama antes de colgar el teléfono apenas se identificó el periodista de Lima este miércoles 17 de julio.