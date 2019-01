Allan Wagner: "Congreso sigue dando una mala imagen a la ciudadanía"

El ex canciller Allan Wagner, quien presidió la reciente comisión de reforma judicial, consideró "lamentable" que hoy no se haya logrado acordar en la Junta de Portavoces del Congreso dar prioridad en la agenda de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales a las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

Según dijo, por el contrario el Congreso "sigue dando una mala imagen a la ciudadanía". Esto en alusión a la decisión de Fuerza Popular de no presentarse hoy en la Junta de Portavoces y de retirarse del Pleno del Congreso. "Es lamentable que el Congreso no logre sintonizar con las prioridades del pueblo que son las del país", subrayó Allan Wagner.

Respecto a los argumentos de Fuerza Popular, que justificó sus ausencias por la negativa del presidente del Congreso Daniel Salaverry de no convocar a Consejo Directivo, Allan Wagner opinó que "en el fondo son pretextos", cuando lo que más preocupa "tiene que ver con la lucha contra la corrupción".

Y eso, agregó, necesariamente pasa por la consideración de las acusaciones constitucionales contra Pedro Chávarry, su remoción del cargo y por la consideración de la iniciativa del Ejecutivo para un proyecto de ley declarando en emergencia el Ministerio Público. "Esas son las prioridades en este momento y lamentablemente no están encontrando cabida en la atención del Congreso y eso es realmente grave", aseveró.

Al ser consultado si es el momento para que el Ejecutivo presente una anunciada cuestión de confianza, en caso no prospere el proyecto sobre el Ministerio Público, Wagner invocó a la serenidad para enfocar los problemas. Según consideró, estamos en una etapa en la que se puede tener un entendimiento para lograr una solución a la reforma del MP.

"Confiemos en eso, precipitarse o alentar medidas extremas, que de llegar el caso serán inevitables, no es lo deseable", acotó.

"Es preocupante"

También se pronunció sobre el tema el director ejecutivo de Proética Samuel Rotta. En diálogo con este Diario, Rotta consideró "preocupante" lo que ocurrió hoy en el Congreso, pues sigue manteniéndose "la incertidumbre sobre el fiscal de la Nación".

Samuel Rotta señaló que la posibilidad que había para darle salida a esta crisis "se ve obstaculizada por la actitud de Fuerza Popular" que según dijo ya se quedó sola tras el pedido multipartidario al fiscal de la Nación para que renuncie, incluido el Partido Aprista.

Sobre la cuestión de confianza, Rotta comentó que sería un escenario delicado. "No es fácil una salida así, habrá que ver qué ocurre en la sub comisión, si se prioriza la discusión de las denuncias y no se le opone obstáculos", señaló en alusión a que Fuerza Popular podría "sabotear la discusión prolongándola y dilatándola".

En todo caso dijo que si se toma el acuerdo de avanzar con las denuncias, debería ser una discusión "bastante rápida".

