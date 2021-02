Conforme a los criterios de Saber más

El doctor Manuel Espinoza, quien fue asesor del ex viceministro Luis Suárez Ognio, confirmó a El Comercio que fue vacunado con la primera dosis de la vacuna de Sinopharm los primeros días de setiembre del 2020. Él está presentando su carta de renuncia al Ministerio de Salud.

Comentó también que se trató de una “invitación abierta, verbal” y que más personas aceptaron esta inoculación. “Hubo dos que no entraron porque tuvieron miedo”, comentó a este Diario. Él aceptó la invitación. “[¿Fueron más personas?] Sí”, respondió Espinoza.

“Han pedido que cada uno de forma personal informe. [El ofrecimiento] fue una invitación personal hecha por un exasesor, que tuvo contacto con el grupo de ensayos clínicos en el contexto de tener un lote de vacunas”, añadió.

-¿Cuándo le vacunaron?

Los primeros días de setiembre, creo el 12 de setiembre.

-¿A quiénes más se le inoculó?

Han sido unos, sí, porque fue una invitación abierta, verbal. Cuando estuve había dos que no entraron porque tuvieron miedo. Yo sí acepté la invitación. Yo pienso que es un malentendido. Cuando hablo de salud pública hablo de cosas urgentes e importantes. Lo que se está discutiendo ahora no es urgente ni es importante.

-¿Cuántas personas más fueron vacunadas?

No sabría decirle porque están ahora en eso. Han pedido que cada uno informe de forma personal.

-¿Pero fueron más personas?

Sí.

-Este ofrecimiento, ¿de qué forma fue?

Fue una invitación personal hecha por un exasesor que tuvo un contacto con el grupo de ensayos clínicos en el contexto de tener un lote de vacunas que aún no estaban ni aprobadas ni [con] eficacia, hasta el momento no terminan los ensayos de Fase 3, pero tenían alguna posibilidad para futuro y era voluntaria. No fue del laboratorio, ni del gobierno. Fue una invitación que sale fuera de ese contexto.

-¿Quién le ofreció a usted esta vacuna?

Un exasesor que ya no se encuentra en este momento.

-¿Cuál es su nombre?

No puedo...está en investigación.

-¿Pero fue exasesor de Luis Suárez Ognio?

Claro, y es un exasesor que viene ya de atrás. Incluso antes de él.

-¿El ex viceministro le informó a Pilar Mazzetti esto?

Ignoro eso.

-¿Por qué aceptó ser inoculado?

Yo soy experto en enfermedades infecciosas. También tengo conocimiento de qué es un ensayo clínico, qué es correcto e incorrecto. Aunque en ese momento fue algo tan espontáneo que...primero porque la vacuna de ese tipo, la tecnología de vacunas que tiene el virus inactivado es antigua y seguro. Lo que no estaba demostrado hasta ese momento era qué tan eficaz era. En este contexto acepté. Cuando fui invitado dije, ¿Cómo así? [Dijeron] es que los investigadores han propuesto que un grupo de monitores, investigadores y personas que ven COVID-19 directamente puedan tener la vacuna que se va a investigar y no pensé más.

-¿Qué investigadores fueron los que propusieron esto, de la Cayetano?

Supongo que sí, no le pregunté. La invitación parte de este exasesor.

-¿Investigadores invitaron a personas relacionadas con el tema que puedan ser vacunadas con esta dosis?

Eso fue lo que recibí la información directamente. Después de eso no tuve ningún efecto adverso.

-¿Recibió las dos dosis?

Sí, la segunda dosis fue en octubre.

-¿Cuándo?

A mediados de octubre del 2020. Recuerdo que fue un día sábado.

-¿Dónde se la aplicaron, en el Ministerio de Salud, en su domicilio o en la Universidad Cayetano Heredia?

Al lugar de la investigación.

-Es decir, ¿fue a la Universidad Cayetano Heredia?

Sí, nos acercamos a una hora aproximada, en la mañana. Fue un día sábado.

-¿Fue acompañado de más personas?

No, cada uno. Dieron un horario, yo fui en ese horario.

-Las vacunas llegaron el 31 de agosto del 2020, ¿Cuándo recibió el ofrecimiento?

Debe haber sido cercana a la primera [dosis] porque recuerdo que fue el día sábado...12 [de setiembre] si mal no recuerdo.

-¿11 de setiembre del 2020 le ofrecieron?

Posiblemente.

-¿Usted viajaba a regiones?

Sí. Todos los días veo pacientes. El último viaje que hice fue a Loreto.

-¿Cuándo fue?

Este año.

-¿A qué otras regiones viajó?

En Loreto, después acá en Lima he estado en centros de salud, hospitales. Veo control de infecciones, ambientes. Sobre todo veo pacientes del ministerio, del INS.

-¿Usted conocía que había un lote extra de vacunas que había llegado?

Recién me estoy enterando que existe, que aparentemente llegó un lote de 3.200 dosis.

-¿No les fue informado?

No, ni yo pregunté.

-Solo fue un ofrecimiento...

Exactamente.

-¿El ex viceministro Luis Suárez les dijo algo sobre este tema?

No, a pesar de ser asesor, de él no partió esta invitación. Yo asumo que también fue invitado.

-¿Este asesor tenía alguna relación con los investigadores o por qué hizo este ofrecimiento?

A su vez, él recibió invitación de los investigadores principales y en base a eso se me ofreció a mí también esa posibilidad.

-Es decir, ¿partió de los investigadores el ofrecimiento?

Es lo que es verbal. Ya investigarán ahora.

-¿El ofrecimiento fue a todo el Ministerio de Salud o solo a ciertas personas del despacho del exviceministro Suárez?

Sé que ofrecieron a otras más del despacho. No sé si ofrecieron también al otro despacho viceministerial.

Yo estoy presentando mi carta de renuncia porque están pidiendo que todo aquel que recibió, renuncie.