Audio de César Hinostroza con candidata propuesta por Fuerza Popular al TC

Carmela de Orbegoso Russell es una abogada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) que pasó parte de su vida profesional como magistrada en la Corte Superior del Callao durante la presidencia del exjuez supremo César Hinostroza. Hoy, es una de las candidatas al Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del congresista de Fuerza Popular (FP) Luis Galarreta.

Según la hoja de vida que ha sido publicada por el Congreso, De Orbegoso ha señalado que fue designada como “vocal superior suplente” en la Corte Superior de Justicia Callao en abril del 2010. Sin embargo, el documento que muestra está incompleto.

La Resolución Administrativa Nº 139-P-2009-CSJCL/PJ -donde la Sala Plena acordó nombrar a un grupo de abogados como “magistrados suplentes” -entre ellos De Orbegoso Russell- fue expedida durante la presidencia del entonces juez superior César Hinostroza. Tal como se puede apreciar en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano, del 16 de abril del 2009.

Resolución Administrativa de la Corte del Callao suscrita por César Hinostroza que nombra a jueces suplentes. archivo el comercio

Pero la relación no iría solo por el aspecto profesional. Tal parece que Hinostroza y De Orbegoso serían personas muy cercanas, según audios que forman parte de la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto a los que pudo acceder El Comercio.

El primer audio corresponde a una llamada telefónica registrada a las 4:42 de la tarde, desde el teléfono de César Hinostroza (número 994489374) a la exjuez Carmela De Orbegoso (al número 934766451) el 15 de enero del 2018.

Cabe precisar que el número al que llama Hinostroza es el mismo que De Orbegoso Russell consignó en su hoja de vida ante el Congreso.

En la conversación, la abogada le pregunta a Hinostroza por qué no fue al almuerzo de un conocido. Luego, recuerdan las reuniones que han sostenido y el exjuez supremo le pregunta por uno de los amigos de De Orbegoso. Se trata del empresario Elisbán Belisario.

Ella se compromete a buscar el número de Belisario para que Hinostroza lo pueda llamar y pedirle un favor.

(Fuente: El Comercio)

Aquí la transcripción de es diálogo:

Carmela de Orbegoso Russell: Cesitar

César Hinostroza: Aló, sí. Hola hermanita, gusto en saludarte

COR: Hola, Cesitar lindo ¿cómo estás hermanito lindo?

CH: ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, bien, bien… ¿Aló?

CH: Sí. ¿Cómo está la salud?

COR: Bien, gracias. Yo más bien estaba pensando en ti porque estuve con Wilfredito que me dijo que no habías ido a una comida, que estabas un poco delicado ¿o no?

CH: Sí, sí, estaba un poco resfriado, sí.

COR: Ah, bueno. Como dicen en la tierra ese es un mal de buen mozo.

HC y COR: (risas)

CH: Mas bien, te llamaba para saludarte y para preguntarte por el amigo que una vez estuvo en casa ¿cómo se llama?... El de los explosivos

COR: ¿Cuál? ¿Elisbán? Elisbán

CH: ¿Su apellido cómo es?

COR: Belisario, Elisbán Belisario

CH: Ah, Belisario, él es.

COR: ¿Quieres comunicarte con él? No sé si estará por acá, con el del terremoto que ha habido o no sé, porque él tiene sus estos por Nazca. Pero si quieres averiguo, averiguo si está acá para que se comunique contigo.

CH: Sí, quería hablar con él para hacerle una consulta porque te acuerdas de que allí hablamos unos temitas, quería hacer una consulta.

COR: Claro, claro que sí. Además, está en deuda con nosotros con los Yaipén.

CH y COR: (risas)

COR: Ya, a ver…

CH: O si no dame su teléfono, también en todo caso para llamarle

COR: Te lo paso a tu… a tu…

CH: Por mensaje

COR: Por mensaje, ya. Lo miro acá y te lo paso por mensaje.

CH: Ya mamita

COR: Claro que sí Cesitar, un cariño grande.

CH: Ya, gracias.

COR: Ok, chau hermanito. Chau

CH: Gracias.

-Cadena de favores-

Un segundo audio, registrado el mismo 15 de enero del 2018, muestra que Carmela de Orbegoso pudo ayudar a que el exjuez supremo se contacte con el empresario. César Hinostroza (número 952267103) llama al empresario Elisbán Belisario (al número 987937936) a las 5:11 de la tarde.

Al recibir la llamada, el empresario le dice que había querido contactarlo antes para dejarle “un presente” por fiestas. El exjuez, quien está más interesado en pedirle un favor, se lanza a explicar el motivo de la llamada: Belisario tiene una casa en Panamá y quiere que se la preste para ir durante sus vacaciones.

(Fuente: El Comercio)

Elisbán Belisario: Aló, doctor

César Hinostroza: ¡Aló!

EB: Doctor, buenas tardes

CH: Un ratito, no cuelgues Belisario

EB: Ok

CH: Hola, mi hermano ¿Cómo estás? Belisario

EB: Doctor, ¿qué tal hermanito? Muy buenas tardes ¿Dónde se encuentra, doctor?

CH: Allí en mi despacho pues hermano, trabajando, aquí en el Palacio de Justicia

EB: Oye, hermanito lindo. Yo te llamé antes de Navidad para hacerte un presente, para saludar, pero nunca he tenido surte de ubicar. Pucha, qué bueno hermano. Que lo pase muy bonito, hermanito lindo. Espero que este año sea mejor para todos.

CH: De igual manera

EB: Ante todo, un feliz año que pasemos todo este año ¿no?

CH: Claro, y también hermano, el año pasado fue bueno para nosotros porque hemos tenido la oportunidad de conocernos ¿no?

EB: Sí, hermanito, sí; tenemos siempre que almorzar. De repente cenar por ahí, ¿no doctor?

CH: Sí

EB: Espero no perder contacto pues doctor, yo siempre estoy acá por Lima.

CH: Ya, justo a raíz de la última reunión que tuvimos en la casa de “Melita” …

EB: …Ajá

CH: …te hice una consulta. En realidad, consulta no tanto, sino tú me diste un dato que me interesó, sobre Panamá.

EB: Claro, claro que sí. Panamá, Nicaragua, creo. Sí, sí

CH: Ya, pero más que nada pa' turismo, hermano. Todavía negocio no, vamos a ver si poco a poco se puede…

EB: Ah, claro, vamos pues doctor. Conversamos cuándo… dime.

CH: Qué pasa. Estamos saliendo de vacaciones en febrero todos los jueces

EB: Ah, mira ve, qué lindo, qué bueno. Mira…

CH: Entones, yo quería ver este…qué posibilidades de que nos guíes, nos des una orientación… a dónde podemos ir.

EB: Hermanito, ¿cuándo nos reunimos ah…?

CH: Tú dirás, ¿cuándo tienes tiempo?

EB: Tú dime hermanito, tú dime ahora. Un desayuno, un almuercito a partir del día jueves, viernes. Mañana es miércoles, tú dime, sacamos tiempo y coordinamos mejor. La casa está allá hermanito, la casa es tuya no hay problema.

CH: Qué te parece si nos reunimos…el viernes sería.

EB: Viernes, tú dime la hora.

CH: Al mediodía.

EB: En la tarde, más tranquilo un café ¿no?

CH: Almorzamos, si no ¿O almuerzas tú en tu casa?

EB: No, no. Yo almuerzo normalmente afuera, afuera.

CH: Por eso pues, almorzamos por ahí.

EB: Ya pues, hermanito. El viernes almorzamos. O el día sábado más tranquilo ¿qué te parece a ti?

CH: Sábado, ya. El sábado a veces salgo a la playa, llevo a los chicos, a mi esposa.

EB: Ya…

CH: Mejor viernes. Jueves o viernes, a ver consulta tu agenda

EB: Ya, hermanito. Yo coordino y te llamo hermanito ¿a qué es bueno para llamarte hermanito? ¿En la nochecita en la mañana?

CH: En las tardes, tarde o en la noche

EB: ¿A partir de qué hora?

CH: A partir de las 3 para adelante

EB: Ya hermanito, yo te llamo a esa hora, entre mañana y pasado a más tardar, para confirmarte para almorzar, hermanito. Por favor.

CH: No te olvides, no te olvides

EB: No, hermanito, no, no. Al contrario. Un abrazo

CH: Ya pues Belisario, gracias

EB: Ya, doctor. cuídate mucho. suerte

CH: Chau, hermano

EB: Chau, hermano.

-Niega conocerlo-

En diálogo con El Comercio, Carmela de Orbegoso negó cualquier relación con el exjuez supremo César Hinostroza.

"¿Yo? Jamás. Eso es imposible. Es como si conociera al presidente de la República, no se me ocurriría tener jamás un audio con el presidente de la República, menos con el señor ¡Dios mío! De ninguna manera", sostuvo.

Remarcó que no conocía al exjuez supremo, quien ha sido requerido vía extradición a la justicia española.

"Lo conozco de lejos, como puede usted conocerlo. O sea como pueda conocer al Presidente de la República, lo habré visto de lejos ¿no?", afirmó.

Negó, "por su honor" que jamás ha tenido una conversación con Hinostroza Pariachi.

"Yo no sé de quién podrá ser ese audio, de qué podrá ser", volvió a comentar.

Entonces, indicó que podría no ser su voz porque "hay personas que imitan muy bien para hacer daño".

También negó conocer al empresario Elisbán Belisario.

Sobre la documentación incompleta de su nombramiento como jueza del Callao, durante la presidencia de Hinostroza, aseguró que solo le dieron una página del mismo.

"Eso es lo que yo tengo, eso es lo que se me ha dado. De repente en ese momento no ha estado fedateado", afirmó.

También tratamos de contactarnos con el empresario Elisbán Belisario, pero no respondió.