Audios complican situación de jueces y miembros del CNM

Una serie de audios difundidos por el portal IDL-Reporteros han puesto en la mira al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, así como a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez. También al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi, quien procede del primer puerto.

Las grabaciones, una serie de llamadas entre los involucrados, darían cuenta de conversaciones para favorecer a personas de su confianza.

En el primero de los audios –que data de febrero último–, Walter Ríos sostiene un diálogo en el que asegura que buscará al abogado José Luis Cavassa Roncalla para tender puentes con los consejeros Aguila y Gutiérrez, con el fin de apoyar la candidatura de Orlando Velásquez a la presidencia del CNM.

El Consejo Nacional de la Magistratura es la institución encargada de nombrar a jueces y fiscales en todo el país.

Ríos también protagoniza otro audio, el de una conversación con el jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior del Callao, Aldo Mayorga, a quien le propone efectuar cambios de personal para promover a Verónica Rojas Aguirre.

Rojas, quien trabajaba en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 de la corte del Callao, es protagonista de otro audio junto al juez supremo César Hinostroza. En la grabación, ella pedía respaldo, porque –afirmaba– Ríos no había sido muy diligente con su promoción.

En esta conversación, Rojas también le cuenta a Hinostroza que se había reunido con Aguila, ex presidente del CNM, y que este ya había hablado con Ríos para que la colocara en un mejor puesto en la corte del Callao.

En este audio, ella asegura además que Aguila le dijo que Ríos ya le debía un favor: el haber sido elegido presidente de la corte del Callao. Y ahora lo busca por un segundo favor, “mover” a otro juez.

En otro audio, el juez supremo Hinostroza se habría comunicado con el miembro del CNM Iván Noguera para decirle que el abogado que recomendó ya había sido contratado en su tribunal, la Segunda Sala Suprema Penal Transitoria.

También se menciona que, en otro audio, Noguera solicita al juez Ríos que la corte del Callao suscriba un convenio con la Universidad Telesup, propiedad del ex congresista José Luna Gálvez.

Noguera, cabe recordar, semanas atrás fue vinculado a Luna Gálvez por haberle vendido un inmueble a una de sus universidades.

Hinostroza aparece en otro audio. La conversación, de marzo último, es con el empresario Edwin Antonio Camayo Valverde, gerente general de IZA Motors Perú, quien le comenta que haría una reunión para celebrar la elección de Velásquez como presidente del CNM. El juez confirma su asistencia.

Luego, Hinostroza llama a Walter Ríos para preguntarle si acudiría a la reunión. También le consulta si le dio “la oportunidad” a su amigo Michael (no se precisa su apellido). El presidente de la corte del Callao contesta que le ofreció un juzgado de paz letrado, pero que Michael no le ha contestado, pues ya ejercía de asistente de la Sala Penal Nacional.

Otra conversación hace referencia a la manera en que se armaron los balotarios del examen escrito para la elección de jueces y fiscales, en marzo de este año.

Pese a que el presidente del CNM dijo que la elaboración de las preguntas las hizo la institución, el diálogo daría cuenta de que eso no sucedió.

Según un audio, Walter Ríos le comunica a su asesor Nelson Aparicio que se les ha encargado la tarea de hacer el balotario y que este debe contener preguntas fáciles para “apoyar a los amigos”.

En otro diálogo, el consejero Julio Gutiérrez Pebe, integrante de Comisión Permanente de Selección y Nombramiento del CNM, le comunica a Ríos que su recomendado, el abogado puneño César Ccallomamani CCallomamani, había aprobado la entrevista personal. Seguidamente, Gutiérrez pide que interceda en un proceso judicial vinculado a Enapu.

—Respuesta—

El Comercio intentó contactar a todos los aludidos. Aguila sostuvo: “En ningún momento podemos ayudar a un presidente de corte para ser elegido”. Negó la denuncia en su contra y señaló que las conversaciones son de terceras personas, no de él.

Acotó que conoce al juez Hinostroza, pero precisó: “No hay nada especial, solo lo conozco de cuestiones protocolares”. Asimismo, sostuvo que la denuncia busca mellar su imagen y que recientemente lo recusaron para que no participe en la investigación del actual jefe de la ONPE, Adolfo Castillo.

“Que se investigue en la fiscalía. Pero si no tenemos nada que ver, que haya la sanción a los denunciantes”, manifestó.

En tanto, Hinostroza expresó a este Diario que no se pronunciaría sobre los audios, porque “son ilegales. “Yo no voy a comentar nada. Este es un delito de interceptación telefónica que no solamente han hecho al que habla, sino a varios jueces supremos […].En su oportunidad se sabrá la verdad”, indicó.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, sostuvo que no fue agasajado por nadie. Explicó que no conoce a José Luis Cavassa y tampoco solicitó al juez Ríos intervenir a favor de su elección.

En este contexto, anunció que ya solicitó –a través de sus asesores– que el pleno del CNM se reúna esta semana para plantear que se abra una investigación contra todos los protagonistas mencionados en los audios, “caiga quien caiga”.

El área de prensa de la Corte Superior del Callao afirmó que Walter Ríos se encuentra mal de salud. El consejero Iván Noguera no contestó nuestras llamadas.

Al cierre de esta edición, el CNM emitió un comunicado en el que informa que ya se abrió una investigación preliminar por estos hechos.

—Implicancias—

El abogado Enrique Ghersi sostuvo que los audios y las conversaciones podrían configurar un presunto delito de tráfico de influencias. La institución que debería ser llamada a investigar –opinó– es la Fiscalía de la Nación, debido al alto rango de los involucrados.

Al respecto, el abogado Carlos Caro consideró que el caso debería ser investigado por el CNM. “Pero como sus miembros también son parte de la investigación, tendría que ser investigado con la inhibición de miembros involucrados”, precisó.