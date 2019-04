Aurelio Pastor, de ex ministro de Justicia a abogado de apristas en Caso Odebrecht

"Cuando uno es político, tiene que seguir haciendo política. Tampoco me puedo retirar a trabajar en un estudio o en temas particulares cuando mi vocación es una vocación pública".

Estas declaraciones las dio Aurelio Pastor en el 2016, meses después de dejar el penal de Piedras Gordas II en Ancón, donde estuvo recluido medio año tras haber sido sentenciado en doble instancia por tráfico de influencias.

El ex ministro de Justicia del segundo gobierno de Alan García fue absuelto por la Corte Suprema del Poder Judicial y quedó en libertad. Hoy, contrariamente a lo que afirmaba hace tres años, es abogado de Luis Alva Castro, el ex secretario general del Partido Aprista a quien el ex jefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata señala como el intermediario para entregar dinero del Sector de Operaciones Estructuradas a la campaña presidencial del fallecido ex mandatario, en el 2006.

Pastor ha reaparecido así en la escena pública. Ahora se encuentra en Curitiba, Brasil, donde habría escuchado del mismo Barata –según fuentes de El Comercio– que su patrocinado, el ex secretario general del Apra y ex ministro de los dos gobiernos de García, tenía el seudónimo de "Laque". Que, además, le entregaron un total de US$200 mil para la campaña presidencial que los llevó al poder por segunda vez.

De acuerdo a documentos de la Caja 2, a los que accedió El Comercio, Odebrecht depositó US$100.000 en dos armadas: US$60.000 a ‘Laque’ y US$40.000 al APRA. Aún falta determinar a dónde fueron a parar los US$100.000 restantes

El ex titular de Justicia y militante aprista no solo es abogado de Alva Castro. También es la defensa legal de Oswaldo Plascencia, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE), quien tiene detención preliminar y es sindicado como una de las personas que recibió sobornos de Odebrecht por el Metro de Lima. Otro personaje a quien el Equipo Especial tiene en la mira.

Lo cierto es que, según la propia confesión de Pastor, estuvo cerca de García hasta el final, hasta antes de su suicidio. Es más, en un video público en YouTube contó que en las conversaciones que tuvieron "recurrentemente en sus últimas semanas", "jamás" le escuchó decir una palabra de odio hacia alguien. Antes, en vida, ya había llamado a su fallecido líder el "Messi de la política". García nunca lo visitó en prisión.

–Su paso por la cárcel–

​"Salgo hoy por la puerta grande con una sentencia que me absuelve por unanimidad. La Corte Suprema de la República, la Sala Permanente conformada por los mejores jueces que hay en este país, han señalado mi total inocencia", dijo Pastor el 16 de noviembre del 2015, a su salida del centro penitenciario donde estuvo recluido –el único ex ministro aprista del periodo 2011-2016 que tuvo este paso– tras haber sido condenado por el delito de tráfico de influencias.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que lo absolvió era presidida, en ese entonces, por el ahora ex magistrado Javier Villa Stein y conformada también por Duberlí Rodríguez, Josué Pariona, David Loli y José Neyra.

Un tribunal superior lo había encontrado responsable de haber prometido, en el 2012, a quien era la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, hacer uso de sus supuestas influencias ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Ministerio Público. Ella presentó un audio donde presuntamente el ex ministro iba a cobrar S/60 mil. Todo ello fue, finalmente, rechazado por la máxima instancia del Poder Judicial.

Villa Stein indicó aquella vez que, a pesar de lo que determinó la sentencia anterior, "los audios aclaran perfectamente que no hay ningún tipo de tráfico de dinero" y que Pastor no hizo más que ejercer como abogado.

César Nakasaki, quien fue abogado de Pastor en ese proceso, consiguió esta absolución al presantar un recurso de casación contra la sentencia que condenaba a cárcel por cuatro años a su patrocinado.

Este episodio ocurrió un par de años después de que Pastor deje el Ministerio de Justicia, cartera que ocupó solo por ocho meses. Al absolverlo, también se libró de pagar los 100 mil soles de reparación civil que le habían impuesto.

–El escándalo por el indulto–

​Aurelio Pastor dejó la titularidad del Ministerio de Justicia tras el escándalo que desató el "indulto humanitario" otorgado –y luego anulado– por García Pérez al ex broadcaster José Enrique Crousillat, condenado por haber vendido la línea editorial de América Televisión a Vladimiro Montesinos.

En julio del 2009, García nombró a Pastor, quien era militante aprista desde los 16 años y ex parlamentario, como titular de Justicia. En diciembre de ese mismo año, el ministro fue protagonista de dicho episodio.

Crousillat alegaba que su salud estaba deteriorada y ese fue el principal fundamento para dejarlo en libertad. Sin embargo, aparecieron fotos del empresario en buenas condiciones y hasta comprando en un supermercado de Lima. García anuló el indulto y Pastor dejó el Ejecutivo en medio de la polémica.

–Los llamados narcoindultos–

El ex ministro, hoy defensa de investigados en el Caso Odebrecht, también fue salpicado por un escándalo que vinculó al Partido Aprista: las supuestas irregularidades en conmutaciones de penas a condenados por narcotráfico durante el gobierno de García.

La megacomisión del Congreso que investigó el caso recomendó denunciar a Pastor por presuntamente haber formado parte de la red de los 'narcoindultos' y por la supuesta influencia que ejerció para el trámite de una conmutación de pena a un ciudadano europeo por US$15.000.

Aurelio Pastor fue testigo en el juicio contra Miguel Facundo Chinguel por el llamado Caso Narcoindultos. Foto: Archivo El Comercio

Durante el juicio oral contra Miguel Facundo Chinguel, el único condenado por el caso "Narcoindultos", Pastor declaró como testigo y dijo que García corregía los expedientes de conmutaciones de penas. Por ejemplo, precisó en aquella audiencia que él como ministro colocó su rúbrica sobre las correcciones del ex jefe del Estado en el expediente que redujo la pena de un narcotraficante colombiano, de 15 a 9 años de cárcel.

"Eso es una leyenda negra", dijo en una de sus últimas entrevistas sobre el supuesto pago para conmutar pena. "Es parte de la política de deshacinamiento en todo el mundo. A los peruanos se nos vendió una farsa", agregó. La Fiscalía de la Nación archivó la investigación contra Pastor por este caso.

–Regreso a la política–

El ex ministro ha contado que aprovechó los seis meses que estuvo recluido en el penal de Piedras Gordas para pensar en su región San Martín. "Tengo un plan de gobierno regional en mi cabeza y armadito y con muchas ganas de poder implementar", manifestó en una entrevista. Ese año adelantó que buscaba ser gobernador.

En el 2016, reincorporado al Partido Aprista Peruano tras alejarse cuando afrontó el proceso penal, las noticias en Tarapoto daban cuenta de que había fundado el "Frente Juntos por San Martín" con miras a ganar las elecciones regionales del 2018 y en apoyo a Alianza Popular, que buscaba que García llegue a la presidencia de la República por tercera vez.

Pastor, al final, no postuló a la gobernación de San Martín y tampoco al Congreso. Ahora, tal como lo hemos visto, ha decidido dedicarse a defender a personajes cercanos al Partido Aprista sindicados de haber recibido dinero ilícito de la constructora brasileña.