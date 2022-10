El exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, señaló que el Ministerio Público no le ha ofrecido dinero y no lo han forzado a brindar declaraciones en el marco de las investigaciones que se realizan en su contra.

En ese sentido, Camacho contradijo lo manifestado por el presidente Pedro Castillo, quien dijo que La Fiscalía pagaría millones de soles para que testifiquen en su contra, en medio de las indagaciones por presuntos delitos de organización criminal.

“En su mensaje en la Nación dice: ‘los que se han aprovechado del cargo para beneficio público o para beneficios propios’, ese no es mi caso. Después dice que el Ministerio Público estaría pagando millones de soles, a mí el Ministerio Público no me ha dado ni un sol, no me ha ofrecido nada, no me ha coercionado en ese tema. Digo lo que sé porque no he cometido ningún delito”, declaró en diálogo con Canal N.

El exfuncionario también indicó que desde el Ministerio Público no le han ofrecido la opción de ser colaborador eficaz, por lo que aseveró que las declaraciones que da son parte de su obligación como imputado.

“No hay una propuesta del Ministerio Público (para ser colaborador eficaz), lo que estamos haciendo nosotros es cumpliendo y diciendo nuestra verdad. Las cosas que uno sabe las tiene que decir, es mi obligación que tengo como imputado”, manifestó Beder Camacho.

“El día que yo diga voy a ser colaborador eficaz, lo voy a hacer público, yo no quiero código. Yo voy a decir: ‘señores, vengo a colaborar, esto tiene que parar, esto tiene que conocerse’. La verdad va a salir, estamos jugándonos el futuro de nuestro hijos”, agregó en otro momento