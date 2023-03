LEE TAMBIÉN | Golpe del Congreso contra la libertad de expresión: los escenarios que abre el peligroso dictamen sobre difamación

Según la agenda del Poder Legislativo, el pleno también definirá si Chávez y Sánchez serán suspendidos de sus funciones como congresistas mientras duran las investigaciones del Ministerio Público. Chávez pertenece a la bancada Perú Democrático y Sánchez a Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

El debate durará dos horas, sin interrupciones ni minutos adicionales. Luego se pasará a la votación, donde se requieren las adhesiones de al menos la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación de los 32 miembros de la Comisión Permanente.

Es decir, se requerirían 50 votos a favor para que se aprueben las acusaciones constitucionales en cada caso. De ser así, el Poder Legislativo enviará a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el informe final junto con todos los actuados.

En el caso de la ex titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) los ánimos no son favorables. En diálogo con El Comercio, congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú confirmaron que darán luz verde a la denuncia y suspensión de Chávez Chino. Solo Perú Democrático- su bancada- se mostró en contra.

En tanto, respecto a Roberto Sánchez, las posturas al interior de las referidas agrupaciones están divididas, a excepción de Avanza País y Fuerza Popular.

Como se recuerda, la semana pasada, en la Comisión Permanente, el informe contra Chávez obtuvo 24 votos a favor de congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre (excepto por Jaime Quito), Bloque Magisterial y Somos Perú. A ellos se sumó la adhesión de Susel Paredes, legisladora no agrupada.

En el caso de Sánchez, fueron 23 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Por la acusación de Huerta votaron 19 congresistas a favor, siete en contra y dos en abstención. No obstante, los parlamentarios que integran la Comisión Permanente no podrán votar en el pleno del Congreso.

Número de congresistas habilitados para votar:

Bancada Cantidad de congresistas Integrantes de la Comisión Permanente Habilitados para votar Fuerza Popular 24 7 17 Avanza País 9 3 6 Acción Popular 14 4 10 Renovación Popular 9 3 6 Perú Libre 15 4 11 Podemos Perú 6 1 5 Bloque Magisterial 9 (Pasión Dávila está suspendido) 2 6 APP 11 3 8 Perú Bicentenario 6 1 5 Cambio Democrático 5 1 4 Perú Democrático 5 1 4 Somos Perú 6 1 5 No agrupados 12 1 11

Además… Perú Democrático pende de un hilo Si la suspensión de Betssy Chávez prospera, Perú Democrático se quedaría con solo con cuatro integrantes y, por lo tanto, sin la cantidad de miembros mínimos para continuar siendo una bancada. Guillermo Bermejo, líder de este bloque, dijo a El Comercio que esta situación se encuentra en evaluación.

Ánimo de las bancadas

En diálogo con este Diario, los legisladores José Arriola (Acción Popular), Eduardo Salhuana (APP), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Kira Alcarraz (Podemos Perú), José Cueto (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País) señalaron que sus bancadas darán luz verde a la denuncia y suspensión de Chávez Chino. En el caso de Roberto Sánchez, las posturas están divididas.

De otro lado, Nieves Limachi respondió que Perú Democrático “no” respaldará las medidas propuestas contra su colega Betssy Chávez. Tampoco lo harán en el caso de Sánchez. En tanto, los congresistas Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Flavio Cruz (Perú Libre) indicaron que aún no se ponen de acuerdo sobre el tema.

El vocero de AP, José Arriola, señaló en el caso de Chávez “la votación sería unánime”. Respecto Sánchez, el congresista de la lampa no quiso adelantar postura. “Según acuerdo de bancada, las posturas personales se debatirán y al final se optará la votación por mayoría en forma disciplinada”, expresó sobre ese caso.

Finalmente, añadió que las decisiones se adoptarán oficialmente este miércoles antes de que se inicie la sesión del pleno.

Por su parte, Salhuana, portavoz alterno de APP, indicó que “en el caso de Betssy [Chávez] yo creo que la bancada va a votar a favor” porque es “evidente” su participación en el golpe de Estado. “Lo que ha cometido es un acto muy grave porque pretender interrumpir el curso democrático de un país es hacerle un enorme daño sobre todo a la gente de menores recursos porque la inestabilidad política genera un impacto en la economía”, expresó.

No obstante, confesó que la bancada aún no adopta postura respecto al exministro de Comercio Exterior y Turismo. “Hay que evaluar bien lo que se va a votar”, añadió.

A su turno, la fujimorista Patricia Juárez, aseveró que, así como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, su bloque respaldará los casos contra los exfuncionarios del Gobierno de Pedro Castillo. “No tendríamos razón para cambiar una línea que hemos seguido hasta ahora”, subrayó.

Juárez opinó que el informe final contra los exministros es “consistente” y “detalla todos los testimonios” y que espera que todos los parlamentarios lo estudien antes de la sesión de este miércoles a las 4:00p.m.

En tanto, Kira Alcarraz (Podemos Perú) adelantó que el voto de su bancada a favor de la denuncia y suspensión de Betssy Chávez “es casi seguro”. Sin embargo, añadió que el caso de Sánchez se está analizando y aún “no se ha tomado una decisión”. Estimó que las posturas serán divididas respecto al ex titular del Mincetur.

“Tendremos una reunión mañana [miércoles] temprano para ver. Mi posición con Sánchez es 70 – 30. Tenemos que votar por algo seguro y no hacerlo si no hay pruebas suficientes”, expresó.

José Cueto, vocero alterno de Renovación Popular, aseguró que su agrupación respaldará las iniciativas contra la ex primera ministra, pero que en el caso de Sánchez las posturas aún están divididas. “Eso todavía lo estamos definiendo. Personalmente estoy a favor de la denuncia [del exministro Sánchez]”, afirmó.

“En el caso de Betssy no creo que la blinden, la gran mayoría del Congreso no lo hará de ninguna manera”, consideró Cueto.

Finalmente, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) adelantó que su bloque votará a favor de la denuncia y suspensión de Chávez y Sánchez.

Este Diario buscó también recoger las posturas de Somos Perú, el Bloque Magisterial y Cambio Democrático. Al cierre de esta edición no respondieron.

Al cierre de este informe, suman 52 los congresistas de las bancadas (sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente) que confirmaron a El Comercio que votarían a favor de acusación y suspensión de Chávez.

Los accesitarios de Chávez y Sánchez Podrían reemplazarlos si son suspendidos por el pleno Gahela Cari Contreras - Cambio Democrático Cari Contreras, de 30 años, es una activista trans con estudios de Administración. En las elecciones del 2021, quedó detrás de Sánchez por casi 10 mil votos.

En aquel año, dijo a El Comercio que sus principales propuestas giraban en torno a una reforma de género, que es un conjunto de iniciativas legislativas contra la violencia de género. Entre ellas, una ley de educación sexual integral, otra de matrimonio igualitario y una ley integral que reconozca los derechos de las personas transgénero.

Isaac Mita Alanoca - Perú Libre Se trata de un abogado de 60 años, natural de Tacna. De acuerdo a la hoja de vida que presentó ante el JNE, laboró en el Gobierno Regional de Tacna en el año 2018. Además, es afiliado de Perú Libre desde septiembre del 2020. En las elecciones del 2021, Mita obtuvo 2869 votos, casi 6000 votos menos que Chávez Chino, que alcanzó curul con 8472.

Si la ex jefa del Gabinete es suspendida, Mita llegaría al Congreso para integrar las filas de Perú Libre.

Procedimiento

En la sesión del pleno, la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y el legislador Wilson Soto (Acción Popular), quien fue delegado del caso, sustentarán el informe contra Chávez, Huerta y Sánchez.

El informe se basa en una denuncia constitucional presentada al Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el pasado 12 de diciembre.

En el documento se concluye, en base a un testimonio clave, que Chávez tuvo un “evidente conocimiento del contenido del mensaje [a la nación]” que dio Castillo a finales del 2022.

De acuerdo con el informe, la ex primera ministra también estaba al tanto “de los próximos pasos a ejecutar en el marco del delito de rebelión”.

Sobre el exministro Huerta, el informe asegura que sostuvo cinco reuniones en el despacho presidencial entre el 1 y el 6 de diciembre pasado, y no ha sido capaz de dar una explicación detallada de esos encuentros.

Además, resalta que antes de ingresar a Palacio el día del golpe de Estado, Huerta coordinó con el jefe de la VII Región Policial, el general PNP Manuel Lozada, algunas disposiciones de seguridad, entre ellas el pedido de Chávez para que se abrieran las rejas de seguridad de Palacio para manifestaciones a favor del entonces presidente Pedro Castillo.

Sobre el exministro Sánchez, en el documento se afirma que este no ha sabido dar “mayores explicaciones” sobre las reuniones que mantuvo en el despacho presidencial en noviembre y diciembre pasado, salvo las realizadas el 6 de diciembre, que, según su relato, fue para conversar sobre la estrategia de defensa frente a una moción de vacancia que evaluaría el Congreso.

Este es el informe que se debatirá ante el pleno:

Los tres acusados tendrán derecho a defenderse por sí mismos o con sus abogados ante el pleno del Congreso. No obstante, Chávez adelantó el pasado martes 14 de marzo que está a favor de que se apruebe la acusación constitucional en su contra para acreditar su “absoluta inocencia” ante el Ministerio Público.

En tanto, Huerta había adelantado a este Diario que evaluaba designar o no a un abogado. “No sé si valga la pena porque el Congreso no está buscando la verdad. No le importa la verdad, solo quiere buscar responsables [del golpe de Estado], pero yo seguiré reiterando mi inocencia”, señaló la semana pasada.

En un anterior informe, Sánchez confirmó a El Comercio que el abogado Domingo García Belaunde asumirá su defensa ante el pleno, como ya lo hizo ante la Comisión Permanente el martes pasado. Ante esa instancia, García Belaunde señaló que el exministro no cometió ningún hecho delictivo.

Luego de escuchar los descargos, se iniciará el debate parlamentario. Para ello, el consejo directivo decidió que los integrantes de la bancada de Fuerza Popular tengan 24 minutos de intervención. En tanto, los de Perú Libre contarán con 15 minutos; Acción Popular, 14; Alianza para el Progreso, 11; Bloque Magisterial, Renovación Popular y Avanza País, nueve cada uno; Perú Bicentenario y Podemos Perú, seis cada uno; y Perú Democrático y Cambio Democrático - Juntos por el Perú, cinco cada uno. Además, los legisladores no agrupados tendrán ocho minutos para pronunciarse.

