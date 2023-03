Por acuerdo del consejo directivo del Congreso, el pleno debatirá el próximo miércoles 22, desde las 4 p.m., el informe que recomienda acusar constitucionalmente a la ex jefa del Gabinete Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Ello a raíz del golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

El pleno también definirá si Chávez y Sánchez serán suspendidos de sus funciones como congresistas mientras duran las investigaciones del Ministerio Público. Chávez pertenece a la bancada Perú Democrático y Sánchez a Cambio Democrático - Juntos por el Perú.

En la sesión del pleno, la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y el legislador Wilson Soto (Acción Popular), quien fue delegado del caso, sustentarán el informe contra Chávez, Huerta y Sánchez.

El informe se basa en una denuncia constitucional presentada al Congreso por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el pasado 12 de diciembre .

En el documento se concluye, en base a un testimonio clave, que Chávez tuvo un “evidente conocimiento del contenido del mensaje [a la nación]” que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado.

De acuerdo con el informe, la ex primera ministra también estaba al tanto “de los próximos pasos a ejecutar en el marco del delito de rebelión”.

Sobre el exministro Huerta, el informe asegura que sostuvo cinco reuniones en el despacho presidencial entre el 1 y el 6 de diciembre pasado, y no ha sido capaz de dar una explicación detallada de esos encuentros.

Además, resalta que antes de ingresar a Palacio el día del golpe de Estado, Huerta coordinó con el jefe de la VII Región Policial, el general PNP Manuel Lozada, algunas disposiciones de seguridad, entre ellas el pedido de Chávez para que se abrieran las rejas de seguridad de Palacio para manifestaciones a favor del entonces presidente Pedro Castillo.

Sobre el exministro Sánchez, en el documento se afirma que este no ha sabido dar “mayores explicaciones” sobre las reuniones que mantuvo en el despacho presidencial en noviembre y diciembre pasado, salvo las realizadas el 6 de diciembre, que según su relato, fue para conversar sobre la estrategia de defensa frente a una moción de vacancia que evaluaría el Congreso.

ESTE ES EL INFORME QUE DEBATIRÁ EL PLENO:

Procedimiento

Los tres acusados tendrán derecho a defenderse por sí mismos o con sus abogados ante el pleno del Congreso . No obstante, Chávez adelantó el martes pasado que está a favor de que se apruebe la acusación constitucional en su contra para acreditar su “absoluta inocencia” ante el Ministerio Público.

En tanto, Huerta dijo a El Comercio que está “meditando” designar o no a un abogado . “No sé si valga la pena porque el Congreso no está buscando la verdad. No le importa la verdad, solo quiere buscar responsables [del golpe de Estado], pero yo seguiré reiterando mi inocencia”, señaló.

"Hay un evidente apuro por buscar culpables, no importa quién sea" Willy Huerta, ex ministro del Interior

Por su parte, Sánchez confirmó a El Comercio que el abogado Domingo García Belaunde asumirá su defensa ante el pleno , como ya lo hizo ante la Comisión Permanente el martes pasado. Ante esa instancia, García Belaunde señaló que el exministro no cometió ningún hecho delictivo.

Luego de escuchar los descargos, se iniciará el debate parlamentario. Para ello, el consejo directivo decidió que los integrantes de la bancada de Fuerza Popular tengan 24 minutos de intervención. En tanto, los de Perú Libre contarán con 15 minutos; Acción Popular, 14; Alianza para el Progreso, 11; Bloque Magisterial, Renovación Popular y Avanza País, nueve cada uno; Perú Bicentenario y Podemos Perú, seis cada uno; y Perú Democrático y Cambio Democrático - Juntos por el Perú, cinco cada uno. Además, los legisladores no agrupados tendrán ocho minutos para pronunciarse.

El acuerdo del consejo es que el debate se realice durante dos horas, sin interrupciones ni minutos adicionales . Luego se pasará a la votación, donde se requieren las adhesiones de al menos la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin la participación de los 32 miembros de la Comisión Permanente.

Es decir, se requerirían 50 votos a favor para que se aprueben las acusaciones constitucionales en cada caso. De ser así, el Congreso enviará a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el informe final junto con todos los actuados.

Votos por bancadas

En la Comisión Permanente, el informe contra Chávez obtuvo 24 votos a favor de congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre (excepto por Jaime Quito), Bloque Magisterial y Somos Perú. A ellos se sumó la adhesión de Susel Paredes, legisladora no agrupada .

No obstante, como ya señalamos, los congresistas que integran la Comisión Permanente no podrán votar en el pleno del Congreso.

Este cuadro muestra cuántos congresistas por bancada podrán votar:

Bancada # de congresistas Miembros de la Comisión Permanente Habilitados para votar Fuerza Popular 24 7 17 Avanza País 9 3 6 Acción Popular 14 4 10 Renovación Popular 9 3 6 Perú Libre 15 4 11 Podemos Perú 6 1 5 Bloque Magisterial 8 2 6 Alianza para el Progreso 11 3 8 Perú Bicentenario 6 1 5 Cambio Democrático - Juntos por el Perú 5 1 4 Perú Democrático 5 1 4 Somos Perú 6 1 5 No agrupados 12 1 11 TOTAL 130 32 98

Por la acusación contra Huerta votaron 19 congresistas a favor, siete en contra y dos en abstención; y por el de Sánchez, 23 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Escenario judicial

El abogado Erwin Siccha, defensor legal de Betssy Chávez, dijo el miércoles último que están dispuestos a allanarse a una orden de impedimento de salida del país, pero no a una posible detención preliminar.

“Creo que una detención preliminar sería ilegal y desproporcionada por toda la conducta procesal que viene asumiendo mi patrocinada en todas las investigaciones”, añadió en RPP.