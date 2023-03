Congresistas de las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular se opusieron a este predictamen. Lo mismo ocurrió con los bloques de izquierda, entre ellos Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Democrático y Perú Bicentenario.

Con esta decisión, la organización de elecciones para este año es un escenario más improbable. Constitucionalistas consultados por El Comercio comentaron que aunque es formalmente posible, no hay votos mínimos que aseguren su aprobación.

Sin acuerdo

La propuesta de ley fue rechazada al alcanzarse solamente 9 votos a favor. Por el contrario, 12 integrantes de la Comisión de Constitución rechazaron el proyecto.

Estas fueron las votaciones en la Comisión de Constitución. No se lograron las adhesiones necesarias para aprobar el adelanto de elecciones al 2023. @Politica_ECpe pic.twitter.com/2pRoc8QGpc

Los congresistas de izquierda que bloquearon la posibilidad de que el pleno pueda discutir el adelanto de elecciones arguyeron que el documento no incluía la convocatoria a un referéndum para la asamblea constituyente, mientras que otro grupo mencionó que organizar elecciones este año no sería posible por una cuestión de plazos.

En APP, aunque el líder del partido, César Acuña, había manifestado su apoyo para el adelanto de elecciones al 2023, los integrantes de la bancada que son parte de la comisión rechazaron el proyecto.

“Estando de acuerdo con el adelanto de eleciones como lo plantee, para abril del 2024, el plazo del dictamen a diciembre del 2023 no concuerda con lo recomendando por el JNE y demás instancias electorales; y los tiempos no garantizan elecciones transparentes. Presentaré un dictamen en minoría con fecha abril 2024″, adelantó Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP.

Similar posición manifestó Luis Aragón (Acción Popular), quien consideró que “los plazos electorales no concuerdan con el cronograma señalado por el jefe de la ONPE y presidente del JNE”, por lo que votó en contra del proyecto.

Ambas posiciones habían sido manifestadas el pasado 7 de marzo, cuando se discutía la iniciativa en la comisión. Pero estos reparos no fueron incluidos en la propuesta puesta a votación el martes.

De otro lado, congresistas del bloque de izquierda rechazaron el predictamen porque este no incluía la convocatoria a un referéndum con miras a una asamblea constituyente. Víctor Cutipa (Perú Bicentenario), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Alex Paredes (Bloque Magisterial) y Hamlet Echeverría (Perú Democrático), precisaron que su rechazo se debe a este motivo.

Las congresistas Susel Paredes (No agrupada) y Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) presentaron una reconsideración a esta votación. Se requerían 14 votos a favor, pero solo se alcanzaron 10, por lo que fue rechazada esta reconsideración.

¿Y el adelanto de elecciones para el 2024?

Hasta el momento, no hay tampoco voces mayoritarias que apuesten por una propuesta de adelanto de elecciones al 2024.

César Revilla, vocero alterno de Fuerza Popular, dijo a El Comercio que su bancada “es consecuente desde el comienzo con el adelanto de elecciones. Lo que hay que ver es una fórmula que permita tener 87 votos. Con todas las necesidades de ahora sería irresponsable forzar a que esto vaya a un referéndum. Hay que leer la propuesta [de adelanto al 2024]. […] A título personal, seremos consecuentes con lo que ha propuesto el partido”.

Desde Acción Popular, el vocero titular José Arriola dijo a este Diario que todavía no habrá un pronunciamiento respecto a apoyar una propuesta de elecciones al 2024 porque la bancada recién se reunirá el próximo miércoles. Ahí se abordará el tema.

El Comercio intentó comunicarse con legisladores de APP, pero no recibimos respuestas al cierre de esta nota.

En tanto, entre las bancadas de izquierda para abrir el camino a una asamblea constituyente sería una condición irrenunciable. “Habiendo identificado tres demandas en las protestas, consideramos que no podríamos dejar de lado la demanda de referéndum para la instalación de una asamblea constituyente”, comentó Cutipa a este Diario. Sin embargo, el tema aún no ha sido discutido en ese bloque.

De otro lado, Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, refirió que su bancada “tiene un acuerdo por consenso: sostener la consulta por una Asamblea Constituyente”.

Mientras que en el Bloque Magisterial Paul Gutiérrez, portavoz titular, indicó que “mientras la población siga teniendo como agenda la consulta popular, nuestra bancada también tendrá que tomarlo en cuenta junto al adelanto de elecciones”.

“No podemos actuar de espaldas a lo que el pueblo exige, y si el pueblo desiste sobre la consulta popular, nosotros no tendríamos ningún problema en aprobar solo el adelanto de elecciones”,

Finalmente, Nieves Limachi, vocera de Perú Democrático, precisó que tampoco han conversado sobre el tema en su grupo parlamentario, pero personalmente considera que se tiene que definir “de una vez la fecha del adelanto de elecciones, independientemente [de la inclusión de un referéndum]”.

Escenarios

El constitucionalista Heber Joel Campos comentó que un escenario posible, tras este rechazo, podría ser volver a presentar un proyecto de ley que recoja las observaciones que los congresistas manifestaron en la Comisión de Constitución y por las que se desestimó el último predictamen. “Se tendría que volver a presentar una iniciativa en esos términos”, comentó Campos, sin embargo esto es “difícil de que ocurra” por razones políticas.

“El Congreso ha expresado una voluntad política, que no es la misma que algunos de sus integrantes anuncian. Llama la atencion que APP haya votado en contra, podrían haber planteado en el pleno que sea el 2024 [las elecciones]. El dictamen que se aprobaría en la Comisión de Constitución no convertía este en la ley que aprobaría el pleno porque en ese espacio se pueden hacer cambios. Quizá no están de acuerdo con ningún adelanto”,

precisó Campos.