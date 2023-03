La Comisión Permanente del Congreso tiene previsto debatir y votar, a partir de las 10 a.m. de este martes, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que acusa a la ex jefa del Gabinete Betssy Chávez y a los exministros Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Willy Huerta (Interior) por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Esto a raíz de su supuesta participación en el golpe de Estado que perpetró el hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado.

Y en el caso de Chávez y Sánchez, quienes también son congresistas, la SAC recomienda su suspensión de su cargo parlamentario, a fin de que no utilicen su poder para obstaculizar las pesquisas del Ministerio Público, y/o para acceder a información sensible sobre la misma.

El informe- aprobado en la SAC hace una semana con 17 votos a favor, dos en contra y una abstención- remarcó que la ex primera ministra mantuvo reuniones con Castillo en Palacio de Gobierno el 6 y 7 de diciembre de 2022. Los ingresos de la abogada tacneña al Despacho Presidencial no fueron registrados.

El documento subrayó que estas citas no habrían tenido relación con la estrategia de defensa del exmandatario ante la tercera moción de vacancia que iba a debatirse la tarde del 7 de diciembre.

También refirió que la ex primera ministra guió al equipo de TV Perú Noticias- compuesto por los periodistas Cintya Malpartida Guarniz y Antonio Pantoja Ochoa- desde la PCM hasta la oficina donde Castillo Terrones brindó el mensaje a la Nación, a través del cual dispuso la disolución inconstitucional del Congreso, así como la intervención del sistema de justicia.

(Foto: El Comercio)

Adicionalmente, el informe final recoge el testimonio de Malpartida Guarniz, quien contó ante la SAC que Chávez felicitó al expresidente tras su discurso en televisión.

“Pasaron cosas importantes. Primero, Betssy Chávez dijo: ‘Bien, presidente’. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de cinco segundos, y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de quince segundos de manera significativa , de manera cálida, de respaldo de amigos”, manifestó la reportera de TV Perú Noticias.

Malpartida, además, señaló que la ex jefa del Gabinete Ministerial le pidió que esté “tranquila”.

Y ante la consulta sobre qué es lo que viene ahora, la respuesta de Chávez Chino fue que habrá un adelanto de elecciones y que, bajo el gobierno de excepción declarado por el profesor, iban a “reestructurar” el Estado.

“[Me dice] que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto ‘¿cuándo?’, y ella me dice ‘ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’…”, relató.

Al menos 18 votos a favor

De los 32 integrantes de la Comisión Permanente, al menos 18 votarán a favor del informe, que habilita a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a pasar a investigación preparatoria y denunciar ante el Poder Judicial a Chávez, Sánchez y Huerta por el golpe de Estado dado por Castillo Terrones [ver recuadro].

El portavoz alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo, a título personal, que Chávez debe ser acusada y retirada del Parlamento.

“Ella inicialmente señaló que no tenía conocimiento, que no sabía nada [sobre la disolución del Congreso y la intervención del sistema de justicia], pero hemos podido ver videos donde se le muestra activa y participando en el tema. Los hechos son evidentes, ella debe irse” Arturo Alegría, de Fuerza Popular

Alegría refirió que debería diferenciarse e individualizar responsabilidades, al ser consultado sobre la situación de Sánchez.

El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) adelantó que su bancada votará a favor de denunciar a Chávez Chino, Sánchez y Huerta.

“Para nosotros, ha habido una participación directa de Chávez, hay una coautoría del golpe con Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres. En todos los videos queda clara la participación de los tres. Ella ha estado mintiendo en todo momento, ha querido sorprender a la ciudadanía” Eduardo Salhuana, de APP

Salhuana, además, indicó que las imágenes reveladas en “Panorama” hace algunos días revelan que el expresidente Castillo “nunca estuvo dopado”. “Él estaba en pleno uso de sus facultades, y queda en evidencia que el golpe de Estado fue un acto planificado para atentar contra la democracia del país”, manifestó.

Proyección de votos en la Comisión Permanente

Bancada Número de votos en la C. Permanente A favor En contra Aún no deciden Fuerza Popular 7 X Avanza País 3 X Acción Popular 4 X Renovación Popular 3 X Perú Libre 4 X Podemos Perú 1 X Bloque Magisterial 2 X Alianza para el Progreso 3 X Perú Bicentenario 1 X Juntos por el Perú 1 X Perú Democrático 1 X Somos Perú 1 X Susel Paredes (no agrupada) X Total 18 2 12

A su turno, el vocero de Somos Perú, José Jerí, indicó que la bancada del corazón también respaldará el informe de la SAC.

“Vamos a votar a favor, nuestro representante [en la Comisión de Permanente], Hitler Saavedra ya tiene la pauta adoptada. Con ello, queremos dejar un precedente respecto a que cualquier acto que vaya en contra del Estado y del orden democrático será sancionado” José Jerí, de Somos Perú

En breve comunicación con este Diario, la congresista no agrupada Susel Paredes, quien integra la Comisión Permanente, anunció que votará a favor de la denunciar a Chávez, Sánchez y Huerta.

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo, en declaraciones en radio Nacional, que la ex primera ministra debe ser “desaforada cuanto antes”, a fin de que “la justicia siga su camino”.

“Nos estamos dando cuenta de que tiene muchas cosas detrás, y ha participado en el golpe de Estado de manera directa”, complementó.

¿Qué hará Perú Libre? Desde la izquierda, el portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló que su bancada aún no ha tomado una decisión en conjunto. No obstante, fuentes cercanas al partido del lápiz indicaron que no blindarán a Chávez Chino, “porque eso sería cargar con un pasivo”. Además, recordaron que la parlamentaria jugó un papel importante en la fragmentación del perulibrismo en el Congreso, en su intento de formar una facción de independientes durante el premierato de Guido Bellido.

De otro lado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (Alianza para el Progreso) advirtió que Chávez Chino podría tomar una “decisión desesperada”, como buscar asilo en alguna embajada, ante su posible levantamiento de antejuicio y suspensión de la función congresal.

Lee también: Empresas e hija de exasesora de presidenta Dina Boluarte ganaron contratos tras reuniones en ministerios

Agregó que el hecho de que la investigada por el golpe de Estado de Castillo haya entregado su pasaporte diplomático al Parlamento sería parte de una “estrategia” para dar señales de que no pretende fugarse del país.

“Creo que son estrategias, quiere ella dar señales de que no tiene intenciones de salir del país. Quizás pudiera ser cierto, el problema es que no solamente está el riesgo de que ella podría fugar del país, sino que también podría buscar asilo en las embajadas que tienen como aliados”, manifestó en Canal N.

Fuentes del Parlamento indicaron que la ex primera ministra no ha presentado ningún documento que busque dilatar la sesión de la Comisión Permanente, donde este martes definirá si aprueba o no el informe que solicita acusarla por rebelión y conspiración, así como su suspensión de su labor como legisladora.

Revés para el Parlamento El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró improcedente la solicitud hecha por el presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), para que se dicte una orden de impedimento de salida del país en contra de Chávez Chino y el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez. Este último es parlamentario de Juntos por el Perú.

En su resolución, Checkley indicó que el petitorio de Williams Zapata no se indicó la duración de la medida y “asimismo no se aprecia que se hayan fundamentado los elementos de convicción que sustentan” la medida “en función de los hechos materia de la imputación, es decir, acorde con el relato fáctico presuntamente delictivo atribuible a los investigados”.

El magistrado explicó que las solicitudes de medida limitativas “deben estar formuladas en forma motivada y específica, de manera que se basten por sí mismas, máxime si implican la restricción de derechos fundamentales”. “Por ende, resulta imprescindible precisar su pretensión y fundamentarla debidamente, acorde a la normativa procesal”, agregó.

En ese sentido, el juez supremo le dio un plazo prudencial al titular del Congreso para subsanar su pedido.

Chávez Chino- a través de un oficio remitido a Checkley- expresó su decisión de allanarse a la solicitud de Williams, en caso sea subsanada, para que le dicten una orden de impedimento de salida del país. Agregó que no acepta los argumentos que puedan sustentar el dictado de esta medida.