No obstante, la respuesta del ex gobernador regional de Junín fue un rotundo “no”, y propuso que sea su hermano, Waldemar Cerrón, el que intente llegar a la presidencia del Parlamento. “Ahí empezó la guerra y la bronca, el problema de la bancada original es que cada uno quería jugar su propio partido, Bellido, Bermejo y por supuesto, Chávez ”, agregaron las mismas fuentes.

Otras fuentes del perulibrismo refieren que la parlamentaria jugó un papel importante en la fragmentación de la bancada del lápiz, en su intento de formar una facción de independientes durante el premierato de Bellido. “Perú Libre no la va a respaldar, no la va a blindar, porque eso sería cargar con un pasivo”, adelantaron.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez ocupó tres carteras: Trabajo y Promoción del Empleo, Cultura y, en el último tramo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Su paso por el Ejecutivo no estuvo exento de la polémica y de gestos que no fueron bien visto al interior de su propio equipo.

Chávez ingresó al Ministerio de Trabajo en octubre de 2021, con la llegada de Mirtha Vásquez a la PCM.

En comunicación con El Comercio, Vásquez precisó que el nombramiento de la congresista tacneña fue una propuesta del entonces presidente Castillo. Incluso, refirió que en ese momento ella no pudo sugerir ningún nombre para la renovación del Gabinete, luego de la salida de Bellido, porque los puestos ya habían sido “negociados”.

“Ellos ya tenían una propuesta para la recomposición, y en ese momento había muchas tensiones, y para llegar a un acuerdo había sido necesarias muchas negociaciones políticas. Yo revisé los antecedentes de cada uno de ellos y a excepción de Barranzuela [que fue a Interior], el resto no tenía antecedentes”. Mirtha Vásquez, ex primera ministra

Vásquez contó que solo tuvo una discrepancia fuerte con Chávez, durante el tiempo que estuvo al frente de la PCM.

“Sí, hubo discrepancias, casi al final de mi gestión, cuando ella propuso sin consultarle un proyecto de ley para que Servir pase a su sector, tampoco sometió la propuesta al consejo, era una iniciativa que no tenía sustento. Presenté un informe en contra de ese proyecto. Fue una diferencia institucional”. Mirtha Vásquez

La ex jefa de Gabinete Ministerial consideró que el expresidente Castillo “rompió con los estándares constitucionales, con el estado de derecho y con el orden democrático” el 7 de diciembre. Agregó que él y “toda persona involucrada” en el golpe de Estado o que haya “incitado a este” debe ser investigado y sancionado.

El cambio de sillas

Y aunque inicialmente, Chávez tenía una buena relación con la hoy presidenta Dina Boluarte por su oposición conjunta al cerronismo, terminaron siendo antagonistas en el Gabinete, de acuerdo al testimonio de exministros, cuyos nombres nos reservaremos.

Por ejemplo, en abril del año pasado, durante una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, en Huancayo, Chávez Chino, tras brindar un discurso, donde calificó de golpistas a un sector del Congreso, de “tira piedras” a la oposición y de vil a la prensa, abrazó al entonces primer ministro, Aníbal Torres, y otros integrantes del Ejecutivo. Sin embargo, cuando llegó al sitio de Boluarte, simplemente pasó de largo.

Tras asumir la Presidencia, Boluarte Zegarra emplazó a Chávez Chino a responder por el golpe de Estado perpetrado por Castillo. (Foto: EFE)

En agosto, en su regreso al Gabinete (después de su censura por el Parlamento), pero esta vez en la cartera de Cultura, a la abogada tacneña le correspondía sentarse al lado de Boluarte, entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social en los consejos. Pero le solicitó a un colega que le cambie de sitio.

“Había un tema con la hoy presidenta, porque los lugares en el Consejo de Ministros están asignados por ministerios, no por personas, Cultura se sienta al lado del MIDIS, ella no quiso ocupar el lugar que le correspondía y cambio con otro ministro para no estar al lado de Boluarte. Había constantes indirectas entre ambas. Y Chávez también cuestionaba a Salas y Chero”, indicaron fuentes del gobierno castillista.

Otras fuentes indicaron que “había una guerra fría” entre Chávez y Boluarte “que era muy visible” y confirmaron que sí se dio el cambio de sillas de la primera.

Las mismas fuentes señalaron que- en noviembre último, antes de jurar como primera ministra- la congresista de Perú Democrático acusó al entonces titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, con el presidente Castillo de haber filtrado la información sobre los contratos a favor de la familia de Abel Sotelo, su pareja sentimental.

“Ella le dijo al presidente que Salas estuvo detrás de esos ataques. Y esto provocó que Castillo le dijera al ministro que en su sector había gente que le estaba jugando mal a su gobierno”, expresaron.

División y ruptura total

Las últimas semanas de la administración de Castillo fueron de alta tensión en el Gabinete: el presidente sesionaba por separado con dos grupos, uno encabezado por Chávez y Aníbal Torres, y otro donde estaban Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos), Salas, entre otros; se buscó que los integrantes del Ejecutivo ya no declaren en medios de comunicación que cuestionaban; y en un Consejo de Ministros se le pidió públicamente a Boluarte condicionar su renuncia a la eventual vacancia del docente.

“Chávez no lideró muchos Consejos de Ministros, pero es claro que con su ingreso a PCM hubo una división, ella solicitó que los ministros no den entrevistas a los medios que consideraba de oposición, pidió expresamente que usemos a la prensa alternativa, parece que el poder la mareó”, manifestaron fuentes de este Diario.

También señalaron que Chávez, a diferencia de otros ministros, tomaba desayuno con el presidente Castillo en la residencia en Palacio de Gobierno.

“Muchos ministros no conocieron la residencia, con Torres y Chávez, Castillo tuvo otro tipo de confianza, un trato diferenciado”, sostuvieron.

Torres y Chávez se volvieron en las personas de mayor confianza del expresidente Castillo en el último tramo de su mandato. (Foto: Presidencia Perú) / melina Mejia

Chávez Chino —de acuerdo a fuentes del gobierno castillista— “tenía un ánimo de revancha” frente al Congreso, tras ser nombrada en la PCM. “Ella quería que los congresistas que la habían censurado meses antes le den el voto de confianza. Decía que eso iba a servir para demostrar las contradicciones del Parlamento y el miedo que tenían de perder sus privilegios”, manifestaron.

Las mismas fuentes relataron que la ruptura se dio el 7 de diciembre, tras escuchar el mensaje a la Nación de Castillo, donde anunció la disolución del Congreso, la intervención al sistema de justicia y el establecimiento de un gobierno de excepción. La mayoría renunció casi de inmediato, y cuestionó públicamente el golpe de Estado. Ni Chávez ni Torres criticaron abiertamente el hecho.

Fuentes de El Comercio, incluso, sostuvieron que la ex primera ministra, al enterarse de las dimisiones, habría cuestionado a sus colegas y preguntado, “de qué lado están”.

(Foto: El Comercio)

Chávez- de acuerdo a tres testimonios, entre ellos el de la periodista de TV Perú Noticias, Cintya Malpartida Guarniz- tuvo un rol importante pre y post mensaje a la Nación de Castillo. Fue la ex primera ministra la que hizo ingresar al equipo de prensa y la que aclaró ciertas dudas de la reportera después del golpe de Estado.

“Pasaron cosas importantes. Primero, Betssy Chávez dijo: ‘Bien, presidente’. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de cinco segundos, y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de quince segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo de amigos”, manifestó Malpartida Guarniz.

Además, señaló que la ex jefa del Gabinete Ministerial le pidió que esté “tranquila”.

Y ante la consulta sobre qué es lo que viene ahora, la respuesta de Chávez Chino fue que habría un adelanto de elecciones y que, bajo el gobierno de excepción declarado por el profesor, iban a “reestructurar” el Estado. “[Me dice] que van a hacer muchos cambios, que no se puede seguir gobernando con esta clase política. Y le pregunto ‘¿cuándo?’, y ella me dice ‘ahora mismo tengo que sacar el decreto supremo’…”, relató.

Y así, Chávez Chino pasó de ser una voz consecuente dentro de Perú Libre a afrontar tres investigaciones en el Ministerio Público, una de ellas por ser presuntamente coautora de un golpe de Estado [ver nota relacionada].

Chávez realizó una serie de visitas al expresidente Pedro Castillo, cuando este se encontraba detenido en la Diroes. (Foto: Archivo GEC)

El punto de vista legal

El abogado penalista Jefferson Moreno explicó a El Comercio que actualmente las investigaciones contra Chávez, al tener derecho al antejuicio político, se encuentran en etapa preparatoria. En esta, añadió, la Fiscalía de la Nación solamente podría solicitar a un juez dictar una orden de impedimento de salida del país contra la congresista.

“El Ministerio Público tiene la posibilidad de solicitar el impedimento. ¿Cuál es el problema? Que no es estratégico. Porque después de que el Congreso le levante el antejuicio, la fiscalía podrá pasar a investigación preparatoria y solicitar otra clase de medidas, como comparecencia con restricciones y prisión preventiva”, sostuvo.

Moreno refirió que, para pasar de un impedimento a una prisión preventiva, la Fiscalía de la Nación tendría que contar con nuevos elementos.

“Yo creo que por eso es que el Ministerio Público no está solicitando medidas en este momento, está esperando la formalización […] El Congreso tiene que correr, ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucional ya aprobó acusar [a Chávez por el golpe de Estado], esto debe pasar de inmediato a la Comisión Permanente y luego al pleno. El Congreso no debe amarrar de brazos a la fiscalía”, acotó.

Además… Investigaciones contra la ex jefa del Gabinete Ministerial 1. El presunto favorecimiento a los Sotelo A mediados de noviembre, cuando Chávez era ministra de Cultura, la Fiscalía de la Nación le inició una investigación preliminar por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, y tráfico de influencias agravado. Esto a raíz del presunto favorecimiento a la familia de su pareja sentimental Abel Sotelo en diferentes puestos de trabajo en el Estado.

2. El golpe de Castillo Otra investigación preliminar que afronta la ex jefa del Gabinete Ministerial es por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, tras el golpe de Estado que perpetró el expresidente Pedro Castillo el último 7 de diciembre. La Subcomisión de Acusaciones Constitucional aprobó un informe que aprueba levantarle el antejuicio. Esta decisión debe ser ratificada en la Comisión Permanente y luego en el pleno.

3. La compra de una casa al contado en Tacna En diciembre último, la Fiscalía de la Nación inició una tercera pesquisa preliminar contra la también congresista de Perú Democrático. Esta vez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, después de que se revelara que la ex primera ministra compró al contado, en agosto de 2022, un inmueble por S/136,500 en la asociación Villa El Pacífico, en Tacna.