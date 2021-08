Conforme a los criterios de Saber más

La congresista Betssy Chávez- quien fue inicialmente la portavoz de la bancada de Perú Libre- afirmó que no esperaba que el parlamentario Guido Bellido sea el primer jefe de Gabinete Ministerial de la administración del presidente Pedro Castillo. Agregó, en una entrevista con El Comercio, que ella respalda los pronunciamientos hechos por la Defensoría del Pueblo y la contraloría.

— ¿Es Guido Bellido el primer ministro que usted esperaba en el inicio de la administración de Pedro Castillo?

No. Yo tengo una postura al interior de mi organización, pero soy respetuosa de las decisiones constitucionales que toma el presidente de la República. En todas las organizaciones políticas hay posiciones, y en la mía también, pero ojo se respetan las mayorías. No estoy para hacer pataletas. Creo que, en esta etapa, a pesar de la posición que yo tengo [sobre el Gabinete], debo apoyar a la gobernabilidad. Y si hay errores que se cometan, [mi posición] se la voy a hacer llegar al premier Guido Bellido para que se generen las condiciones de cambio.

— Bellido ha tenido expresiones a favor de la terrorista Edith Lagos, es investigado por el presunto delito de apología al terrorismo, y en redes sociales ha tenido pronunciamientos misóginos y homofóbicos. ¿Reúne el perfil necesario para dirigir el Gabinete?

A ver, hay una prerrogativa constitucional que indica que el presidente determina quién va a ser su primer ministro, aquí podríamos discutir ampliamente si reúne o no [el perfil], si me gusta o no, lo cierto es que hay una prerrogativa constitucional, yo no estuve de acuerdo [con su nombramiento], pero yo respetuosa del Estado de derecho. Yo espero, en todo caso, que si como es sabido ha tenido frases infortunadas respecto a algunos temas que los pueda corregir, hay que llamarlo a la reflexión, entiendo que está en una nueva etapa y que tiene que estar a la altura del cargo.

— El primer ministro, al ser consultado por la prensa, por el Movadef, no dejó clara su postura sobre el brazo legal de Sendero Luminoso. ¿Por ejemplo, para usted este grupo debe tener cabida en el sistema político de partidos?

Ah bueno, yo sí te lo voy a decir claro: [Movadef] es el brazo legal de Sendero Luminoso . Y por supuesto que no, nada y nadie que haya atentando contra la vida de un peruano a través de una organización puede tener espacio en el Estado de derecho. Yo sí creo que debe haber posiciones tanto de izquierda, de derecha y de centro que se manifiesten democráticamente, pero de ahí a asolapar a grupos terroristas, yo no tengo ninguna similitud […] Yo he sido miembro de la Asociación de Derechos Humanos del Sur. Me parece extraña [la respuesta del primer ministro], porque Bellido, cuando estábamos en [las elecciones] internas [de Perú Libre], tuvo un discurso en contra del terrorismo, no sé por qué no lo ha manifestado. Yo me quedó con eso, que él no ha hecho en todo caso una oda al terrorismo, y ojalá también lo pueda manifestar de manera pública.

— El ministro Héctor Béjar ha dicho que su labor como canciller “es mejorar las relaciones con Venezuela”. ¿El gobierno debe normalizar las relaciones con el régimen de Maduro? ¿Es este gobierno una dictadura?

Nuestro ministro de Relaciones Exteriores tiene que optar por una correcta relación con todos los Estados. Yo he considerado y he expuesto mi posición respecto a Maduro, yo consideró que [su gobierno] sí es una dictadura, que pudo haberse gestado en democracia antes, quizás. También creo que son los pueblos los que deben manifestarse para cambiar sus realidades, que el pueblo venezolano se manifiesta. En el Perú cuando tuvimos la dictadura en la época de Fujimori, se hizo una gran marcha nacional, porque estos impresentables no querían salir del cargo. ¿Quiénes hicieron el cambio? La población, el pueblo, la ciudadanía. Si en Venezuela no están de acuerdo con algo, que salgan y se manifiesten, eso es importante.

— Dentro del Gabinete hay otros ministros que han sido cuestionados. Por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, fue denunciado por violencia física y psicológica, y tiene papeletas por hechos graves; el titular de Defensa, Walter Ayala, no tiene experiencia en el sector y fue dado de baja en la Policía tras una serie de faltas, y así puedo seguir. ¿Es urgente que el mandatario ajuste su equipo?

Mira, yo creo que no podemos hacer una evaluación a seis días de la gestión [del presidente Castillo], yo creo que al menos tienen que pasar 100 días para tener resultados. Yo creo, además, que los errores tienen que rectificarse y se debe aprender de ellos. Pero entiendo, como demócrata y como mujer de leyes, que el presidente tiene una prerrogativa, y esta justamente es [nombrar] a su premier y Gabinete. Entonces, en el voto de confianza, el Congreso dentro del marco de sus atribuciones podrá decir si se la confina o no. Si se da el ajuste ministerial que indica, yo entiendo que esa decisión dependerá del presidente de la República.

Yo espero que se dé gobernabilidad, me preocupa tener todavía un clima polarizado. Y siempre hay que llamar a la reflexión, tanto a las otras bancadas que ya vienen hablando de vacancia de manera irresponsable, como también a nosotros para poder justamente calmar los ánimos y generar confianza en la ciudadanía.

— El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, en una carta al presidente Castillo, ha referido que el poder no es absoluto y que los nombramientos de ministros deben respectar ciertos valores, como la defensa de los derechos humanos, la sentencia al terrorismo y la lucha contra la corrupción…

Mi respaldo a lo indicado por el defensor del Pueblo, mi respaldo a lo indicado también por la contraloría, yo soy muy respetuosa de los órganos autónomos que indica la Constitución, yo creo que hay que fortalecerlos. Y creo que si ambas instituciones, a través de sus titulares, le han hecho llegar este pedido al presidente, será el presidente el que tendrá que evaluarlos.

— En la carta, Gutiérrez consideró que las personas que hayan “justificado la violencia terrorista, agredido a mujeres y discriminado a personas LGTBTI” no deben ejercer cargos públicos de ninguna naturaleza. ¿Usted respaldo esta parte?

Yo respaldo la posición que tiene la Defensoría del Pueblo, yo soy institucionalista. Y si le han hecho llegar esta carta al presidente, será el presidente el que deba evaluarla. Yo espero que se genera un diálogo, no sé si el defensor, o el contralor se han reunido con Bellido y con los ministros que están siendo cuestionados, espero que se lleve a cabo a una reunión y se lleguen a acuerdo que finalmente puedan permitir el cambio en los ministerios, eso no lo sé, porque no está dentro de mis funciones, pero espero que se logre llegar a un consenso, no por el bien de ellos, sino del país.

— ¿La inclusión de Bellido y de otros personajes polémicos en el Gabinete no son un acto de provocación al Congreso? ¿No busca el Ejecutivo la negativa del voto de confianza?

He conversado con varios colegas [en el Parlamento] y muchos de ellos indican que le van a dar la confianza en pro de la gobernabilidad, a pesar de las críticas que son válidas. Yo no llego a entender, no sé si porque soy joven, por qué querer polarizar más al país. Particularmente, yo tengo toda la predisposición de darle el voto de confianza. Conversaré previamente con él [Bellido], porque no estamos para firmar un cheque en blanco, a pesar de ser del oficialismo . Ahora si el colega Guido y el presidente de la República consideran pertinente hacer algunos cambios, se apoyará los cambios, pero siempre en la prerrogativa que ellos tienen.

Yo no creo [que esta designación] sea un choque. Mi llamado va a ser a la concertación a las demás fuerzas políticas. Y espero que Renovación Popular y Fuerza Popular, que después de la campaña impidieron la proclamación de Pedro Castillo bajo una serie de argucias legales, dejen de hacer pataletas pidiendo renuncia tras renuncias para reunirse, deben reunirse les guste o no Bellido, porque es el premier, es una designación dentro de la Constitución que ellos tanto defienden. Tienen que sentarse a conversar, no por ellos, ni por su organización, sino por el país. A mí, particularmente no me gusta Bellido, pero esa es una posición personal. ¿Pero como no me gusta, voy a trabajar en contra del país? Por supuesto que no, tengo que sentarme y dialogar con el colega Bellido ahora en su posición de primer ministro .

— Durante la campaña de segunda vuelta, el presidente Castillo dijo que Vladimir Cerrón no sería ni el portero en una institución pública, pero todo hace indicar que el exgobernador ejerce “el poder detrás del poder”. Hay funcionarios, muy allegados a él, que están ingresando al Ejecutivo. Uno de ellos es Braulio Grajeda, nuevo viceministro de Gobernanza en la PCM. ¿No cree que el Ejecutivo debe marcar distancia de él?

Es un tema muy complejo, yo creo que en este estadio hay un partido político que ha llegado al gobierno, yo valoro mucho el tema meritocrático, no sé si el señor que indicas [Grajeda] cumple con todos los requisitos o el perfil, esa es una evaluación que debe hacer la contraloría. Particularmente, sí espero que cumpla con todos los requisitos. Creo que, en el caso de Cerrón, quien es el secretario general de Perú Libre, tiene que velar por el fortalecimiento del partido y dirigir sus esfuerzos hacia esa línea, yo no podría decirle si dirige o no, yo creo que no. ¿Por qué? Porque las veces que yo he conversado con el profesor Pedro Castillo, ahora presidente, siempre lo he encontrado con una posición propia, él ha sido dirigente sindical, no podemos menospreciar eso, no es un títere de nadie, tiene mi respeto y respaldo. De acá a 100 días, yo estoy dispuesta a realizar una evaluación objetiva de su gestión.

— ¿Fue un error del presidente Castillo no despachar en Palacio de Gobierno en los primeros días de su mandato?

A todas luces, y entiendo que ya se corrigió ese tema, me parece loable que se haya corregido y se tiene que aprender de ello.

— ¿La elección de Waldemar Cerrón como nuevo portavoz de Perú Libre en el Parlamento, no es una muestra del poder que tiene Cerrón en su bancada?

Mira, el doctor Waldemar Cerrón fue a elecciones internas justo conmigo, los dos postulamos y yo perdí, él me ganó, y lo hizo con la mayoría de los votos. Yo soy demócrata, mal haría yo en decir que “no, él me ganó por esto”, no, él ganó democráticamente, yo no pude convencer a mis compañeros, qué puedo hacer, no puedo llorar, al contrario, me queda respaldar al nuevo vocero.

Y que bien que funcione de esta forma [la democracia interna], porque nosotros no nos ceñimos a lo que dice un teléfono celular, [que nos digan] “palmas protocolares, siéntate o párate”, no, sino yo no tendría esta posición. ¿En el 2016, un congresista de Fuerza Popular se paró y dio su opinión? Nunca lo escuché, en cambio ahora, sí, yo sí puedo dar mi opinión y no por eso me van a sancionar, y no tendrían por qué, porque son mis libertades.

— ¿Existió una corriente dentro de la bancada de Perú Libre que evaluó dar un paso al costado?

No, no, eso lo generaron los medios de comunicación, nosotros hemos tenido después de ese día [de la elección del nuevo portavoz] dos reuniones. Y ahí estamos, no tenemos un solo criterio, somos matices de la izquierda y ahí radica nuestra riqueza y es algo que Lima, esta hermosa región que nos ha acogido tan bien, debe comprender. Yo no puedo pretender que el hermano de Tumbes, de Madre de Dios piense igual al de Puno o Tacna, pensamos diferente por nuestras idiosincrasias. Y estas diferencias se dan a conocer en el debate interno y en el marco de la fraternidad. Y fuera, somos orgánicos, yo no soy disidente, yo me quedó en Perú Libre, yo me quedó en mi bancada, a pesar de pensar en muchas cosas, diferente. Hay un tema que nos une que es el proyecto país, que ha presentado Perú Libre, sobre esto no está ni que me caiga bien o mal, Bellido, o Bermejo. Los temas personales son personales, y no los voy a trasladar al tema de la gobernabilidad.

— Usted ha referido que no sigue a Vladimir Cerrón en Twitter. ¿Cree que su influencia en el presidente Castillo es negativa o positiva?

Ese es un tema subjetivo, es algo que yo no puedo evaluar, yo no podría decir nada al respecto. Lo que sí te puedo decir es que, si yo no sigo al doctor Vladimir o él no me sigue a mí, eso no quiere decir que me caiga mal, hay un margen de respeto y fraternidad. Yo soy nueva en Twitter, no es una aplicación que utilizaba, en Tacna no usaba.

— ¿No le molesta que Cerrón, con una sentencia encima, conduzca al hoy partido de gobierno?

Cuando yo ingresé al partido, el doctor Vladimir Cerrón ya era secretario general del partido, sería totalmente incoherente que yo te diga lo contrario. Los partidos políticos en nuestro país son defectuosos, y yo creo que en todo el mundo lo son, y justamente trabajamos para hacerlos menos defectuosos, estar en un partido político muchas veces significa un corsé, porque tú te tienes que alinear a muchas cosas, pero en esa alineación tú tienes una voz discrepante. Que todas las cosas me gusten es imposible, y lo doy a conocer de manera interna y en el marco de la fraternidad.

— Según El Foco, usted visitó en cinco oportunidades a Rodolfo Orellana en el penal de Challapalca. ¿Por qué acudió a verlo?

Yo estudié en la Universidad Nacional Jorge Basadre, entre el 2007 y 2012, y en el 2015 sustentó mi tesis para obtener mi título de abogada, una investigación que hice en dos años y medio y que era sobre el régimen cerrado ordinario en el penal de varones de Pocollay. Y en el 2016 inicié mi maestría en la Universidad José Carlos Mariátegui, para mi tesis de postgrado abordó el tema del régimen cerrado especial. En el Perú solo hay algunas regiones que tienen penales con ese régimen, una es Tacna con Challapalca. Para la investigación, no solo visité a Orellana, sino también a casi todos los internos. ¿Por qué? Porque hago la visión de mis instrumentos, encuestas y cuestionarios. Mi proyecto de tesis lo presentó a fines de 2016, y se quedó así, porque la universidad no fue licenciada.

