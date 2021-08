Conforme a los criterios de Saber más

“Usted se olvida qué partido ha ganado estas elecciones”, respondió el primer ministro Guido Bellido ante una pregunta hecha por este Diario, sobre la influencia de Vladimir Cerrón en la designación de funcionarios, durante la conferencia de prensa que dio el miércoles. Esto a raíz de que El Comercio revelara que el nuevo viceministro de Gobernanza Territorial, Braulio Grajeda, fue abogado del líder de Perú Libre y hombre de su confianza.

“Si hay personas que participan, provienen también de las personas que han hecho posible los resultados de estas elecciones [...] El hecho que sean militantes de Perú Libre no significa que están vetados de asumir alguna responsabilidad, más al contrario están comprometidos de llevar adelante... ¿O Ud. esperaba que nosotros traigamos militantes de Fuerza Popular? [...] No hay que ser intolerantes”, continuó el primer ministro para explicar la designación de personas cuestionadas.

A lo largo de la conferencia el tema de la influencia de Cerrón fue una constante en las inquietudes de la prensa. “Si muchos tuvieran la posibilidad, ya le hubieran cerrado su cuenta de Twitter, de Facebook, y encerrarlo en un cuarto y no escucharlo más. Todas las personas tienen derecho a expresarse [...] No me parece correcto que se le prohíba al secretario general de Perú Libre expresarse”, indicó Bellido. Así, dejó pasar la oportunidad para marcar distancia de Cerrón, aunque indicó que quienes toman las decisiones son los funcionarios del Ejecutivo.

Además, varios periodistas le plantearon interrogantes sobre los cuestionamientos a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, como el ministro del Interior, Juan Carrasco, cuya renuncia a la fiscalía aún no ha sido aceptada, o Alberto Falla Avellaneda, nuevo director de Promovilidad, que fundó una empresa que emitía revisiones técnicas adulteradas. Ante ello, Bellido señaló que se está evaluando la información que ha sido revelada, pero que los nombramientos que no violen el Estado de derecho se mantendrán.

“Pienso que deben dejar trabajar al Ejecutivo un tiempo y permitir que demuestren lo que deben hacer. Porque convertirse en una actitud obstruccionista desde la prensa no es recomendable”, dijo expresando molestia aunque conservó un tono de voz calmado.

Movadef y Venezuela

Enredado entre palabras, Bellido no dejó clara su posición sobre el Movadef, brazo legal de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, cuando le preguntaron por el tema. “Vivimos en un país en donde existe normas, y esas normas en un Estado democrático se respetan. Quienes están en el marco de esa norma están dentro del espacio democrático de participación política, y quienes no están, no están. Sino Movadef hubiera participado”, dijo.

Antes de responder esa pregunta, Bellido había aclarado que deslindaba de Sendero Luminoso y del MRTA, y que ninguno de sus ministros estaba relacionado con esas organizaciones. “Mientras el presidente tenga la confianza en nosotros, vamos a seguir trabajando. Nunca hemos hecho una apología al terrorismo, y eso lo niego rotundamente, y ya volteemos la página. Semana y semana, generar noticia de ello lo único que está haciendo es generar caos, generar inestabilidad en la economía del país”, dijo.

Además, indicó que ningún representante de Perú Libre ni del Gobierno ha puesto en agenda el indulto a Abimael Guzmán ni a algún condenado por el delito de terrorismo.

Sobre el Gobierno de Venezuela, el primer ministro indicó que ellos son respetuosos de la autodeterminación de ese país. Así, evitó llamar dictadura al gobierno de Nicolás Maduro.

Diálogos

El primer ministro anunció que hoy retomará las reuniones con las bancadas congresales con el propósito de intercambiar ideas. Indicó que intentó comunicarse con Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, pero no tuvo éxito. Este había señalado que no asistiría a una reunión con Bellido aun si recibiera la invitación, pues lo considera un “Gabinete fallido”.

En el mismo sentido, Bellido anunció que insistirán en el pedido de reunión con Renovación Popular, pese a que este grupo había exigido la renuncia de cinco ministros como condición para sentarse a dialogar y había expresado sus diferencias. Hasta el momento, el Ejecutivo ya se ha reunido con las bancadas de Acción Popular y Juntos por el Perú.

Sobre el conflicto en el corredor minero del sur, Bellido indicó que durante la próxima semana van a establecer “un diálogo con las partes involucradas en este tema”, y a partir de ello propondrán las salidas que correspondan. No precisó cuáles serán las soluciones que plantearán.

Por otro lado, el jefe del Gabinete descartó la posibilidad de renunciar al cargo, como han pedido algunos parlamentarios y políticos. “Hay personas y medios de comunicación cuyo objetivo es generar un falso positivo y con ello traerse abajo las decisiones democráticas en el marco del Estado de derecho”, señaló.

Vacunación

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que en la campaña de vacunación de este fin de semana se usarán las marcas Pfizer y Sinopharm, pues ambas han demostrado una eficacia por encima del 90% para evitar las complicaciones y muerte por COVID-19.

A ello, Pedro Francke, ministro de Economía, agregó que está corroborado que todas las vacunas que se usan en el Perú son eficaces.

Designación

Harold Forsyth será representante ante la OEA

El primer ministro Guido Bellido también anunció que el embajador en situación de retiro Harold Forsyth, padre del excandidato presidencial George Forsyth, será nombrado representante permanente del Perú ante la OEA.

En su cuenta en Twitter, el partido Perú Libre cuestionó la designación. “Harold Forsyth [...] no nos representa”, comentaron.

En abril de este año, Forsyth había pasado al retiro en el servicio diplomático. Ese mes, la cancillería dio por concluidas sus funciones como embajador extraordinario del Perú en Japón.