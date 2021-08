Conforme a los criterios de Saber más

Congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP) en el Congreso se han pronunciado a favor de la carta que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió al presidente Pedro Castillo, a través de la cual lo exhorta a reevaluar las designaciones hechas en el Gabinete Ministerial, que dirige el parlamentario Guido Bellido (Perú Libre).

Gutiérrez, en la misiva, consideró que aquellos que han “justificado la violencia terrorista, agredido a mujeres y discriminado a personas LGTBTI” no deben ejercer cargos públicos de ninguna naturaleza, en clara referencia a Bellido, quien actualmente afronta una investigación en el Ministerio Público por el presunto delito de apología al terrorismo.

“La reflexión y exhortación del defensor del Pueblo es correcta y está dentro de lo que puede hacer. Recuerda al presidente de la República que como primer mandatario debe velar por el cumplimiento de la Constitución. Sus declaraciones coinciden con nuestro pedido de cambios en las decisiones de nombramientos de un Gabinete tan cuestionado como este”, refirió el portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García en breve comunicación con El Comercio.

Más temprano, Guerra García, en conferencia de prensa en el Parlamento, adelantó que el fujimorismo no participará en la ronda de diálogo iniciada el último domingo por Bellido. Y calificó de “fallido” al actual Consejo de Ministros.

“No nos parece que debamos conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que, más bien, han dado declaraciones ambiguas y que también por cuestionamientos que se hacen a un gabinete que está compuesto por varias personas cuestionadas por su trayectoria o ahora muchos cuestionados por los nombramientos que están haciendo, entonces esta es nuestra posición”, sostuvo.

(Foto: César Campos | GEC)

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, insistió este miércoles, en un pronunciamiento, que se debe “limpiar” el Consejo de Ministros.

“Tenemos que limpiar el Gabinete, dar otra cara a la población, se debe hacer entender al presidente de que estamos en un país democrático y no de comunistas, nos está irrespetando con ese nombramiento [de Bellido en la PCM]”, remarcó.

El portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, dijo que su bancada comparte “totalmente” la posición de la Defensoría del Pueblo, en el sentido, de que Bellido “no es la persona más adecuada” para dirigir al Gabinete Ministerial, por los graves cuestionamientos que pesan sobre él.

“No tiene un perfil concertador y ha sido público que algunos ministros no están a la altura de la función. Ese es el sentir de la bancada”, agregó.

Williams Zapata, en diálogo con este Diario, precisó que aún no han definido si darán o no el voto de confianza.

“Esto todavía tenemos que evaluarlo, esperemos que el presidente tome decisiones respecto a los ministros y que no continuemos en esta situación de fricción, porque al final la población será la más perjudicada. Castillo y Bellido deben tomar en cuenta esto. Que el primer ministro dé un paso al costado”, subrayó.

APP no asistiría a cita en la PCM

El congresista Roberto Chiabra (APP) adelantó que su bancada le hará llegar a Bellido una reflexión “para que se dé cuenta de que su nombramiento no tiene aceptación” en la mayoría de agrupaciones en el Congreso ni de otras instituciones.

“El defensor se acaba de pronunciar, y desde la contraloría han indicado que algunos funcionarios recién nombrados no cumplen con el perfil [técnico]. Lo que se le pide al presidente Castillo no es una imposición, sino reflexión para que inicie con buen pie su gestión. Nos estamos olvidando que estamos en medio de una crisis sanitaria y económica. El presidente tiene que reaccionar y demostrar su personalidad”, expresó el exministro de Defensa a este Diario.

Chiabra criticó la presencia de Héctor Bejar -sociólogo, catedrático y exguerrillero de 85 años- en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Coincido con el defensor del Pueblo, no podemos tener fragilidad de memoria. No puede haber un guerrillero como canciller, tampoco un primer ministro con denuncias sobre apología, ni un ministro de Trabajo que aprueba un sindicado que nadie quiso aprobar en pocos días, o un ministro de Defensa [Walter Ayala] que no reúne los requisitos y que no tiene experiencia en el sector”, sostuvo.

El parlamentario apepista refirió que aún no les ha llegado la invitación para dialogar con Bellido, pero dejó abierta la posibilidad de no asistir.

“¿Para qué iríamos? No hay nada que conversar. Lo único que habría que decirle es que dé un paso al costado”, complementó.

La portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, indicó, a título personal, que todas personas con “situaciones delicadas”, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo, deberían alejarse del Ejecutivo.

“Eso le daría seguridad no solo a las instituciones, sino al país. Bellido debe dar un paso al costado y no lo digo de ahora, sino desde el primer día”, expresó.

El congresista José Jeri, vocero de la bancada Somos Perú-Partido Morado, precisó que en su grupo aún no hay una postura colectiva. Pero dijo, de manera personal, que el presidente Castillo debe reflexionar sobre las designaciones hechas y no solo sobre la de los ministros de Estado, sino respecto a funcionarios que “no cumplen con los requisitos de experiencia e idoneidad”. Esto con el objetivo, añadió, de “generar la confianza mínima”.

El parlamentario Carlos Anderson (Podemos Perú) respaldó el pronunciamiento del defensor del Pueblo y llamó al jefe de Estado para que realmente ofrezca un Gabinete Ministerial en consecuencia a su discurso en la segunda vuelta, es decir, de “unidad nacional” y de “todas las sangres”.

“Lo que nos ha dado es un equipo ideologizado, de izquierda y lleno de personas que no tienen la más mínima calificación para ser ministros de Estado”, apuntó.

Anderson consideró, además, “un acto de provocación” al Congreso la designación de Bellido.

“El presidente Castillo tiene la gran oportunidad de mostrarse como una persona que escucha al pueblo, que sabe rectificar”, finalizó.

Este Diario intentó comunicarse con los congresistas Waldemar Cerrón, portavoz de Perú Libre, y Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, pero no respondieron a nuestras llamadas.