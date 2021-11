Conforme a los criterios de Saber más

Aunque solo se esperaba la designación de un nuevo ministro de Defensa tras la renuncia de Walter Ayala, el presidente Pedro Castillo también nombró a un nuevo titular de la Producción, cartera que hasta anoche era liderada por José Incio.

Juan Carrasco Millones retornó al Gabinete, esta vez en la cartera de Defensa, un mes y medio después de haber sido retirado del Ministerio del Interior, durante la gestión de Guido Bellido en la PCM. Además, el último 29 de octubre había sido designado como asesor en el despacho del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

Ahora, con Mirtha Vásquez como primera ministra, el también exfiscal contra el crimen organizado de Lambayeque toma la posta de Ayala, cuestionado debido a las denuncias de presiones para ascensos en las Fuerzas Armadas, que también involucran al presidente Castillo.

El Comercio había adelantado el retorno de Carrasco al Gabinete la tarde del miércoles en su edición web. Hacia las 8:30 p.m., en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, este expresó: “Por Dios, por mi familia, por mi madre Francisca Millones y por la recuperación de las Fuerzas Armadas, sí juro”.

Ayala, quien anunció su renuncia irrevocable el último domingo, estuvo ayer en Palacio de Gobierno por la mañana durante menos de una hora, mientras se realizaba el Consejo de Ministros. Se retiró minutos después de las 11 a.m. sin brindar declaraciones a la prensa.

Salida no anunciada

En la breve ceremonia de juramentación, que duró poco más de cinco minutos, también juró el nuevo ministro de la Producción, el contador y catedrático universitario Jorge Prado Palomino.

Hasta anoche se desconocían las razones de la salida de Incio, quien está afiliado a Acción Popular desde el 2005. Congresistas de ese partido habían demandado previamente que el funcionario sea retirado por haber asumido el cargo sin renunciar a su militancia.

Incio participó ayer en la sesión del Consejo de Ministros. Por la tarde, se reunió con Gerson Lecca, alcalde distrital de Belén (Maynas, Loreto). Según el registro de visitas del ministerio, el martes también tuvo una cita de dos horas con Mesías Guevara, dirigente de Acción Popular y gobernador regional de Cajamarca.

Según pudo conocer El Comercio, José Incio tenía programadas actividades esta semana e incluso un viaje. Por ejemplo, este domingo 21 tenía programado clausurar la Feria Perú Imparable Amazonas 2021, en Chachapoyas. Asimismo, el viernes tenía previsto inaugurar en Lince la Feria Dime, en donde se expondrán emprendimientos femeninos.

Sin embargo, Incio solo se mantuvo 42 días como ministro de la Producción.

Tras la sesión del Consejo de Ministros, la primera ministra Mirtha Vásquez había señalado la posibilidad de que el nuevo ministro de Defensa jurara ayer, pero no mencionó otros cambios. “Hemos estado trabajando estos días en la evaluación de una terna para ver cuál es la mejor opción. Ser sumamente cuidadosos es muy importante para elegir a la persona que asume el cargo delicado”, dijo sobre el Mindef.

El martes, este Diario informó que en el bolo también estaban el exministro del sector Jorge Chávez Cresta y el general del Ejército (r) Wilson Barrantes, quien en el 2019 llamó a la insurgencia contra el gobierno de Martín Vizcarra.

Niega quiebre

En conferencia de prensa, Vásquez negó que haya existido un quiebre en el Gabinete producto de los llamados de atención que –mediante oficios– hizo a los ministros de Energía y Minas y de Transportes.

“Democráticamente, a veces tenemos diferencias, pero de ninguna manera podemos decir que hay un debilitamiento, un quiebre, menos aún que hay una desautorización del señor presidente de la República”, manifestó acompañada por otros ministros.

Consultada sobre si sentía que el presidente no atendía sus recomendaciones, sentenció: “Yo no me siento debilitada”.

Pronunciamientos

— “Agradezco al presidente Pedro Castillo y a la premier Mirtha Vásquez por confiarme la gran responsabilidad de llevar adelante las riendas del Ministerio de Defensa. Reafirmo mi compromiso irrestricto con la democracia y el respeto a la institucionalidad de nuestras FF.AA.”, manifestó Juan Carrasco en Twitter.

— En declaraciones a El Comercio, el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, calificó de “saludable” la salida de Incio. “Nosotros no tenemos ningún tipo de alianza con el gobierno. Somos una oposición bastante responsable. La presencia de un ministro militante activo dentro del Gabinete no favorecía a esa percepción”, señaló. En cuando a Carrasco, dijo esperar que “sea una buena decisión”.

DATO

— El presidente Pedro Castillo ha realizado en total 11 cambios de ministros en 112 días de gobierno. Las recientes salidas son las de Walter Ayala y José Incio, respectivamente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la Producción.

— De acuerdo con el promedio en el citado lapso de tiempo, el presidente Pedro Castillo ha cambiado a algún ministro cada 10 días.

