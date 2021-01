Conforme a los criterios de Saber más

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) propuso la destitución del fiscal supremo suspendido Pedro Chávarry y del juez supremo Aldo Figueroa, tras concluir su proceso disciplinario que abrió en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. De esta manera, ambos magistrados podrían convertirse en los primeros en ser apartados de sus cargos a casi tres años de haberse descubierto la mencionada red criminal.

La mañana de este miércoles, Chávarry Vallejos y Figueroa Navarro se presentaron ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia a fin de rendir sus últimos alegatos antes que la institución encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, tome su decisión final.

Contra Chávarry se abrió un proceso disciplinario en febrero del 2020 por presuntamente haber favorecido al exjuez supremo César Hinostroza, y haber realizado coordinaciones con otros integrantes del Los Cuellos Blancos del Puerto para que realice un almuerzo en casa de Antonio Camayo con periodistas. Ello, con la finalidad de poder elegirse como Fiscal de la Nación en 2018.

Además, también se tomó en cuenta el presunto ingreso ilegal a oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público en el marco de la investigación a Fuerza Popular (FP) por parte del Equipo Especial.

La JNJ lo suspendió en julio del año pasado por espacio de seis meses.

Tras concluir el proceso disciplinario, según conoció El Comercio, la JNJ consideró como una “falta grave” la actuación de Chávarry por haber interferido en el ejercicio de las funciones del rol del Ministerio Público.

Chávarry Vallejos viene dando sus alegatos de defensa ante la Junta Nacional de Justicia.

“Se me pretende responsabilizar por muchas situaciones en las que no he participado. En el tema del deslacrado no tengo que ver nada (...) durante estos tres años me han atacado los principales medios periodísticos alentados por el expreisidente Martín Vizcarra”, dijo.

Chávarry solicitó que se desestime la propuesta de destitución por la instructora de la JNJ.

La defensa legal del fiscal supremo, el abogado Julio Rodríguez,

-Dice que no es corrupto-

De otro lado, el juez supremo Aldo Figueroa, fue sometido a un proceso disciplinario desde febrero del 2020, por presuntamente haber ejercido influencias ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, a fin de que contratara a la abogada Mónica Hoyos como jueza supernumeraria en dicha sede judicial.

Según pudo conocer este Diario, las conclusiones de la JNJ sobre Figueroa es que el magistrado se habría “constituido de manera consciente como el actor principal” para intervenir en la designación de Hoyos y de esta manera habría “perturbado el proceso” de designación vulnerándose la ley de meritocracia.

Los audios que implican al alto funcionario del PJ datan de entre enero y abril del 2018 y según reveló el programa Cuarto Poder.

“¿Te acuerdas de mi recomendada? Pucha, me ha traído problemas con mi señora. Tú sabes cómo trascienden las cosas. Un poco me ha puesto contra la pared. Y yo como te digo, mira yo lo hice con la mayor voluntad. Tengo una señora, una profesional, pues, que está sin trabajo y todo eso pues. Por ahí ha trascendido”, le dijo Figueroa a Ríos en uno de los audios.

Durante la audiencia de este miércoles ante la JNJ, Figueroa Navarro reconoció que sí le habló a Ríos sobre la abogada Mónica Hoyos puesto que tenía las condiciones para el cargo. Sin embargo, alegó el magistrado, luego de ello no intervino más.

Afirmó que cometió un error y se expresó mal cuando llamó Walter Ríos para expresarle su incomodidad por un problema familiar surgido a razón de la mención de Hoyos y le dijo “recomendada”.





“No soy una persona deshonesta, no soy corrupto. Dan cuenta de ello mis estados financieros, mi inexistencia en las noticias negativas, mi conducta profesional sin ninguna sanción disciplinaria, los aportes que he realizado a la jurisprudencia del país en general “, dijo ante la JNJ.

Su abogado Manuel Sánchez Palacios, calificó que el caso era “pecatta minuta” (faltas pequeñas) y que la situación en la que se colocó es por “su falta de experiencia” pues “hay que saber con quien se conversa y ese relaciona” y se sabía que Ríos aprovechaba las situaciones.

