Cornejo: “Probablemente coimearon a algunos funcionarios, a mí no”

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, Enrique Cornejo, negó haber beneficiado a Odebrecht en la licitación de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) con decretos de urgencia publicados durante su gestión. Aseveró que dichos dispositivos legales fueron emitidos legalmente y dijo sentirse orgulloso de haber dirigido un equipo para la realización de la obra en beneficio de la población.

“El consorcio ganador [Odebrecht y Graña y Montero] ganó al 90% del valor referencial. La ley permite que frente al valor referencial, el que pretende ganar vaya al 90% o 110%. ¿Qué haría en su sano juicio una empresa que tiene coimeados a funcionarios y cree que ya tiene asegurado el concurso, se iría a 90% o 110%? […] Las empresas que están seguras van al 110%, Odebrecht concursó al 90%, no estaban seguros de ganar. Probablemente coimeraron a algunos funcionarios, pero a mí no, ni a los que estamos acá”, aseveró.

Cornejo tomó la palabra durante la audiencia en la que el Poder Judicial evalúa un pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y cohecho pasivo propio.

De acuerdo a la tesis de la fiscalía, Cornejo y otros ex funcionarios participaron en la modificación de marco legal previo de la obra del metro de Lima para "materializar el pacto colusorio". Esto a través de la emisión de decretos supremos y decretos de urgencia. Se les sindica, además, ser parte de una presunta organización criminal que habría liderado el fallecido ex presidente Alan García.

“Nunca he sido miembro de una organización criminal, no lo soy ahora tampoco”, indicó también, asegurando que no ha recibido dinero de Odebrecht.

En otro momento, Enrique Cornejo, quien mantiene una orden de detención preliminar mientras se resuelve el pedido fiscal de prisión preventiva, criticó que primero se detenga y luego se investigue.

“Si hay funcionarios corruptos, que cometieron delito, que paguen. Hay un viceministro que yo tuve [Jorge Cuba], que fue nombrado en mi gestión, y que las investigaciones están demostrando que habría cometido delito de corrupción. Ese señor y los que estuvieron involucrados tienen que ser investigados con el debido proceso, pero sancionados drásticamente si así fuera”, dijo también.

En ese sentido, consideró finalmente ya haber pagado el costo político de haber nombrado a una persona que delinquió sin su conocimiento.



Por tales argumentos, el ex ministro pidió al juez Juan Carlos Sánchez Balbuena que le permita llevar el proceso en libertad con las restricciones que se consideren pertinentes.