El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, aseguró que en el Perú “nadie tiene corona”, esto al ser consultado sobre la detención de tres altos mandos de la Policía Nacional (PNP) por la fuga de los sobrinos del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

En conferencia de prensa, indicó que los miembros de la PNP tendrán que dar cuenta ante la justicia de sus conductas, aunque remarcó que los procesos de investigación se realicen de acuerdo al debido proceso y garantizando el derecho a la defensa.

MIRA AQUÍ: Eficcop detuvo a exdirector de la Digimin y a otros dos policías por facilitar fuga del sobrino de Pedro Castillo

“En el Perú nadie tiene corona. Este Gobierno no va a dejar de perseguir a quienes cometen delitos. Aquí no habrá impunidad, no importa de quién se trate. Colaboraremos con la justicia para que todo aquel que quebrante la ley sea llevado ante los tribunales”, expresó.

“Si se trata de tres altos mandos de la Policía, ellos tendrán que dar cuenta ante las instituciones de administración de justicia de la conducta que tuvieron. Lo único que nos corresponde es solicitar que estos procesos de investigación se realicen siguiendo el debido proceso y garantizando el derecho a defensa”, agregó.

Como se recuerda, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal Marita Barreto, detuvo al exviceministro de Orden Interno, Martín Gonzáles Sánchez conocido como ‘Conejo’, al coronel PNP José Alarcón Camacho y al mayor PNP Martín Barco Rivadeneyra.

Según el Ministerio Público, ellos serían parte del “brazo de protección” de Castillo Terrones y habrían realizado gestiones para favorecer al sobrino del exmandatario, Fray Vásquez, al exministro de Transportes, Juan Silva, y al exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, evitando así la captura de los investigados.

Respecto a la búsqueda del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, Adrianzén indicó que se sigue en ese esfuerzo y dijo confiar en el accionar de la Policía Nacional.

“Quiero afirmar de manera categórica que tenemos información cierta que nuestros efectivos de la Policía Nacional, en trabajo de investigación muy arduo, siguen en la búsqueda de este prófugo de la justicia”, subrayó.

“El brazo de la justicia es muy largo y allí donde se haya escondido Vladimir Cerrón lo vamos a encontrar y lo vamos a traer ante la justicia. Lo mismo ocurrió con otros prófugos, recuerden ustedes. Yo no veo ninguna razón para que eso no se repita ahora”, sentenció.

Ejecutivo brinda conferencia de prensa