El expresidente Pedro Castillo se mostró sorprendido por quedarse sin abogado defensor en el proceso de una apelación que se está tramitando por el proceso que se le sigue por el golpe de Estado del 2022, ya que aseguró que recién fue notificado sobre la renuncia de Eduardo Pachas este jueves.

En la sesión virtual que fue programada para este viernes 26 de abril, el juez supremo César San Martín leyó el oficio que había remitido Pachas anunciando su salida del equipo de defensa legal de Pedro Castillo.

“Hemos tenido varios abogados que han intervenido en la causa y no hay ningún escrito presente. Señor Pedro Castillo Terrones, ¿quién es su abogado para este incidente?”, le cuestionó el magistrado.

Desde el penal de Barbadillo, el expresidente aseguró que había sido “sorprendido” porque se enteró un día antes, el jueves en la tarde, del oficio con la renuncia de Eduardo Pachas.

“El señor Pachas ha presentado justamente el escrito que me acaban de hacer presente. Él estaba acreditado para asumir mi defensa en este caso, pero yo le pediría por favor en todo caso una reprogramación porque él está llevando específicamente este caso”, respondió Castillo.

Cuando San Martín le preguntó por los otros cuatro abogados que en algún momento habían asumido su defensa en este proceso, Castillo replicó que solo Pachas era el encargado de la carpeta por rebelión. “Pero él ha puesto un escrito que ya no es abogado”, resaltó el juez supremo.

“Sí, lo tengo a la mano. Por eso me sorprende porque, hasta el día de ayer también que he sido notificado en la tarde, yo tenía conocimiento ayer, y de ayer para ahora sobre esta audiencia”, explicó Castillo.

Debido a este incidente, César San Martín explicó que se debía garantizar el derecho a la defensa del exmandatario por lo que reprogramó la sesión hasta el viernes 3 para que Castillo pueda conversar con Eduardo Pachas.

Cabe recordar que Eduardo Pachas anunció hace dos meses, el 8 de febrero último, que dejaba de ser parte del equipo de abogados de Pedro Castillo. esto, luego que se informara que Castillo había designado como nuevo abogado suyo a Luis Walter Medrano Girón.

“El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes solo uno”, escribió el abogado a través de redes sociales.