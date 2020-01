El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, también registra comunicaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado por la fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según informa este viernes el diario ‘Perú21’, el reporte de llamadas de Lecaros muestra que existieron cuatro de comunicaciones con Hinostroza Pariachi entre enero de 2016 y diciembre de 2017.

El informe señala que la primera llamada es del hoy titular de la Corte Suprema al entonces magistrado y se realizó el 26 de enero de 2016, semanas después de que César Hinostroza hubiera jurado como juez supremo. La llamada fue a las 8:20 a.m. La segunda llamada fue de Hinostroza a Lecaros, ese mismo día a las 12:39 p.m.

La tercera comunicación es del 15 de febrero del 2017 y se registró a las 7:49 a.m.; mientras que la última fue el 12 de junio del mismo año.

Uno de los celulares desde donde salieron llamadas de Lecaros era una línea institucional que suele brindar el Poder Judicial a los juecess. El otro sería la línea personal que por ese entonces manejaba Lecaros.

Al respecto, José Luis Lecaros dijo que quizás Hinostroza lo buscaba para conocer “algún trámite del Consejo Ejecutivo”.

“Son cosas del trabajo, imagínate qué voy a recordar yo si hablé con Hinostroza (...) no recordaba esas llamadas, seguramente me llamaba para saber si estaba en mi oficina”, exclamó Lecaros en diálogo con Peru21.

-También con exmiembros del CNM-

En el registro de llamadas, que obra en el expediente de la fiscal Rocío Sánchez, se advirtieron comunicaciones entre Lecaros y tres exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Con Iván Noguera existieron 7 llamadas, 10 con Julio Gutiérrez Pebe y una con Guido Aguila. Todos ellos son investigados por el Ministerio Público por el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Lecaros recordó los temas que abordó con dos de ellos. Indicó que Noguera le pidió que contratara a una profesional que recomendaba aprovechando que era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sus llamadas se registraron entre enero y diciembre de 2017.

“Me pedía el puesto para una señorita, que no le di, me habrá llamado dos o tres veces para insistir (...) no habían plazas, con Iván Noguera yo no tenía ninguna cercanía”, explicó.

El otro exconsejero que lo llamó, entre setiembre y diciembre de 2017, fue Gutiérrez Pebe, a quien recibió en su oficina siendo presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y que le pidió una “ayuda” con la casación que había interpuesto el exgobernador de Áncash Enrique Vargas Barrenechea, quien había sido condenado por mentir en su hoja de vida.

“Al final resolvimos en contra, se declaró infundada la casación, él (Gutiérrez) buscaba interceder por el exgobernador”, sostuvo. La sentencia se emitió en diciembre de 2017. Respecto a Aguila, dijo que no recordaba la llamada.

-El testimonio de Salvador Ricci-

En noviembre, El Comercio publicó que el presidente del Poder Judicial le habría pedido apoyo a César Hinostroza, según testimonio del empresario Salvador Ricci a la fiscalía.

Según el informó, el 22 de abril de 2019, el empresario hotelero Salvador Ricci Cortez afirmó que José Luis Lecaros se reunió en diferentes ocasiones con César Hinostroza en busca de apoyo para su candidatura como titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En una de las escuchas legales interceptadas por la policía el 8 de febrero del 2018, Ricci coordina con John Misha Mansilla, chofer del exjuez superior Walter Ríos, una entrega de botellas de vino para la celebración del cumpleaños de quien fue presidente de la corte del Callao. A raíz de esta comunicación, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao tomó su declaración, a la cual El Comercio tuvo acceso.

“En una oportunidad José Luis Lecaros Cornejo, quien es mi amigo desde el año 2008 o 2010 aproximadamente, me solicitó que cuando vaya César Hinostroza a mi restaurante le avisara para que este pueda llegar. Así sucedió en el año 2017, reuniéndonos los tres [Ricci, Lecaros e Hinostroza]. El motivo era buscar su apoyo, así como tener cercanía para ganar su voto para ser elegido integrante del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó a la fiscalía.

En noviembre del 2016, Lecaros y el juez supremo Víctor Ticona disputaron la presidencia del máximo ente electoral. Ticona fue elegido con 10 votos de los 19 integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema. El hoy titular del Poder Judicial solo obtuvo siete votos.