Villanueva envió oficio para allanarse a levantamiento de su inmunidad parlamentaria

El congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso) formalizó este miércoles su pedido para que el Legislativo le levante su inmunidad parlamentaria.

El también exprimer ministro remitió un oficio al titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria para que proceda a retirarle esta prerrogativa.

César Villanueva explicó, en una publicación en sus redes sociales, que realiza esta gestión porque es "el primer interesado en desmentir las falsas imputaciones hechas por el señor Jorge Barata".

"Hoy he formalizado mi allanamiento a la eventual solicitud de levantamiento de mi inmunidad. Renuncio a ejercer dicha garantía, al ser el primer interesado en desmentir las falsas imputaciones hechas por el señor Barata", escribió en su cuenta de Twitter.

Renuncio a ejercer dicha garantía, al ser el primer interesado en desmentir las falsas imputaciones hechas por el señor Barata. pic.twitter.com/FevwmeprIe — César Villanueva (@CesarVPeru) August 14, 2019

La semana pasada en un interrogatorio con la fiscalía peruana el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú declaró que se le entregó US$ 60 mil por la obra carretera Cuñumbuque—Zapatero—San José de Sisa a César Villanueva cuando este era presidente del Gobierno Regional de San Martín.

Cabe destacar que, hasta el momento no hay un legislador a cargo de la presidencia de este grupo de trabajo para la legislatura 2019-2020, puesto que todavía no ha sido definido por el Parlamento. Por esa razón, la carta de Villanueva está dirigida al presidente o presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, sin especificar un nombre.

-¿Villanueva puede renunciar a su inmunidad-

​Según el Reglamento Interno del Congreso, los parlamentarios no pueden ser procesados, ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. La petición para que se levante la inmunidad parlamentaria y se autorice tramitar un proceso penal en contra de un legislador debe ser formulada por una comisión especial de la Corte Suprema.

Si el pedido judicial llega al Congreso, debe ser analizado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y luego derivado al pleno. El legislador aludido tiene derecho a ejercer su defensa.

Consultado por El Comercio, Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, precisó que la inmunidad es una prerrogativa que la Constitución le concede al órgano parlamentario.

"No le pertenece al congresista en términos personales, sino a la institución parlamentaria en su conjunto, él no puede despojarse de algo que no tiene, de algo que no le pertenece, él no puede tomar una decisión a discrecionalidad, la inmunidad solo puede ser levantada por el Congreso a petición de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso penal", enfatizó.