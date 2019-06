Cevallos pedirá investigar a Milagros Salazar por contratación de sobrino

El vicepresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Hernando Cevallos [Frente Amplio], adelantó este lunes que solicitará a este grupo de trabajo investigar a la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular), luego que se conociera que su sobrino trabajó casi un año en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento.

El programa “Punto Final” reveló este domingo que Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de Giuliana Salazar de la Torre, hermana de la congresista Milagros Salazar, trabajó casi un año en esta comisión del Parlamento, a solicitud de su titular, el legislador Carlos Ticlla, también de la bancada fujimorista.

En diálogo con El Comercio, Cevallos dijo que el caso amerita que se investigue a Salazar para descartar o se confirmar si existió alguna irregularidad en esta contratación.

"Por supuesto que sí [solicitaremos iniciar una indagación por este caso]. Necesitamos iniciar una indagación de oficio y descartar o confirmar que realmente no hay un caso de nepotismo, que no haya habido ninguna influencia de la congresista [Milagros Salazar] para ayudar a su sobrino", aseveró.

Agregó que si bien esta semana la Comisión de Ética Parlamentaria no sesionará por estar en semana de representación, este pedido lo hará llegar en la siguiente sesión del grupo de trabajo que se dará el próximo lunes 1 de julio.

En "Punto Final", la congresista Milagros Salazar reconoció que era su sobrino, pero que “no sabía” si trabajaba en el Congreso. "Yo respondo por mí, no respondo por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que yo no sé. Yo desconozco ese proceso. Yo no sé qué es patrocinio ilegal. Y yo respondo por mi despacho, no por otras personas", expresó.

Cevallos dijo esperar que se puedan concluir con los otros casos pendientes dentro la ampliación de la legislatura. Se tratar de las pesquisas contra los congresistas Richard Acuña [Alianza para el Progreso], Héctor Becerril [Fuerza Popular] y Roberto Vieira [no agrupado].

El último viernes, el grupo de trabajo aprobó por unanimidad iniciar una investigación al congresista Acuña por presentarse como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista, ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria [Sunedu] el pasado abril.

En tanto, Becerril es investigado por supuestamente recibir un soborno a cambio de favorecer a una constructora en la licitación de una obra en Chiclayo [Lambayeque] de unos S/11 millones.

Por su lado, Vieira afronta una investigación por presuntamente pedirle US$25 mil a su primo Guillermo Venegas Vieira a cambio de levantar una sanción del Ministerio de la Producción.

"Es probable [que se puedan concluir con estos casos dentro de la ampliación de la legislatura] . Es cuestión de decisión política que esperemos que le acompañe a la presidenta [Janet Sánchez], ya que a veces la acompaña y a veces, cuando se trata del fujimorismo, la presidenta se olvida de las prioridades", sentenció.