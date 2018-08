Pedro Chávarry admite que asistió a reunión en casa de Antonio Camayo

Por Karla Ramírez



— ¿Hubo o no hubo reunión con periodistas?

En primer lugar habría que analizar el contexto. Desde hace muchos meses se inició una campaña en contra de mi elección como fiscal de la Nación, sostenida por algunos medios y personas interesadas. Para contrarrestarla, decidimos atender a algunos medios que ofrecían su logística o su profesionalismo para yo explayarme y explicar mi plan de trabajo.[...] Eso fue idea de todo el círculo que me rodeaba porque todos estaban preocupados.

— Usted dice “decidimos”. ¿Quiénes? ¿El juez César Hinostroza le pidió el acercamiento o usted se lo pide?

Cuando se presentó el problema, muchos colegas se acercaron para proponerme ayuda en cuanto al plan de orientación, en cuanto al plan de presentación de algunos medios para apoyarme en la gestión que yo iba a iniciar.

— ¿Está diciendo que fueron personas de su círculo y admite que uno de ellos fue Hinostroza?

Así es.

— Se desprende de los audios que usted aceptó la propuesta de Hinostroza de acercarse a los medios.

Así es. Yo acepté la propuesta de varios de los colegas. He tenido varias reuniones con señores periodistas también. No tenía necesidad de buscar medios para que me hagan campaña, porque yo ya estaba seguro de que iba a ser elegido fiscal de la Nación. El problema fue la campaña de desprestigio que a mí me obligó a utilizar a los medios.

— Ese encuentro mediado por Hinostroza, ¿fue en la casa del empresario Camayo?

Yo después me he enterado. Yo no sabía, yo no conocía de quién era la casa. Me dijo “nos vamos a encontrar con los medios” en tal dirección y yo me he ido a esa dirección…

— ¿Ahí estuvo Camayo?

Alcancé a verlo porque hubo mucha gente.

— ¿Entonces sí participó?

No tuvo una intervención. Parece que el señor Camayo prestó la casa.

— Recuerde que hubo videovigilancia, por eso le pregunto.

Sí, sí, sí, ahora que lo he visto por televisión ya sé quién es.

— ¿Qué periodistas fueron? ¿Alguno conocido?

La verdad es esa, no eran conocidos, eran de diferentes medios.

— ¿Nadie conocido en televisión, prensa escrita?

En absoluto. Eso sí le garantizo.

— ¿Por qué negó la reunión con Hinostroza e incluso dijo que iba a querellarlo?

Este señor había tenido esos problemas, esas vinculaciones que ahora aparecen en audios. Cuando salen, yo recordé y me preocupó, ¿por qué razón? ¿En qué cosas está este señor? Quise desvincularme con esa situación, pero en ningún momento lo hice con afán de mentir. [...] Yo en el fondo lo que buscaba era el prestigio de la institución.

—Entonces, ¿no admitir la reunión fue un error?

Sí, fue un error, debo admitirlo, pero no lo hice con un afán de esconder nada ilegal; por el contrario, lo que yo quería era establecer una estrategia para que mi institución estuviera limpia y fuera transparente.

—¿ Piensa escuchar los pedidos de renuncia?

La Junta de Fiscales Supremos es la única autoridad que puede aplicar una medida en mi contra. Yo me someto a ellos.

—¿Es un error por el que pide perdón?

Estoy indicando dentro del contexto, decirle a la colectividad que me entienda, que esto se debió a que yo quería defender la institucionalidad, al Ministerio Público, y por eso tomé esa decisión.

—¿Se va a escuchar más audios de usted?

Yo estoy tratando de recordar si hay un audio más. Lo que sí le puedo afirmar es que no hay nada ilegal.

—Usted iba a ser nombrado, se había acordado que por antigüedad. ¿Por qué esa búsqueda previa de una reunión con periodistas?

Había otro problema. El mecanismo de la reelección que estaban buscando algunas personas que están cerca del ex fiscal de la Nación [Pablo Sánchez]. Eso no solamente me incomodaba a mí, sino a toda la Junta de Fiscales Supremos.