La sesión de la Comisión de Constitución de Congreso tenía apenas unos minutos de iniciada cuando el congresista Marco Arana (Frente Amplio) planteó la renuncia de la fujimorista Rosa Bartra a la presidencia de la Comisión, debido la forma en que la parlamentaria venía ejerciendo el puesto.

“Dado que su cargo no está respetando elementos de idoneidad, de transparencia y de predictibilidad, desde el Frente Amplio planteamos que usted pueda presentar su renuncia”.

Bartra respondió con el reglamento: cualquier moción de vacancia debía presentarse por escrito. Acto seguido, Arana -quien es, además, vicepresidente de la mesa de trabajo- presentó el pedido, redactado a puño y letra y firmado, también, por el congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú).

La moción, sin embargo, no alcanzó los votos necesarios y Bartra continuó a la cabeza del grupo de trabajo.

“Esta maniobra dilatoria es para dar tiempo. ¿A quién? No sé (...) No se le puede cuestionar a una presidencia que ha respetado el reglamento del Congreso (...) No aceptamos maniobras dilatorias”, dijo la fujimorista Luz Salgado, antes de que se inicie, finalmente, el debate.

—Los tiempos de intervención—

Pero las reglas impuestas desataron el caos. Bartra informó que los tiempos de intervención iban a manejarse como se hace en el Pleno: cinco minutos por participación a los miembros titulares de la Comisión y luego, de forma proporcional, a los accesitarios que pidan la palabra.

“Considero un error lo que está haciendo, sinceramente”, le increpó Marisa Glave (Nuevo Perú) a la titular de la mesa de trabajo.

Sin embargo, quien no toleró la brevedad de las intervenciones fue el congresista de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, a quien, por ser accesitario, se le otorgaron dos minutos y medio para participar.

“Que la opinión pública, que sigue este debate, sepa que esta no es una práctica normal de la Comisión de Constitución y en estas condiciones no se puede llevar a cabo el debate. Yo me retiro. No puedo participar en un debate que no es un debate, esto es una pantomima de debate”, exclamó antes de retirarse, iracundo, de la sala.

Fue poco lo que se discutió sobre el fondo de la propuesta de adelanto de elecciones. Aunque legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Apra y Contigo alegaron que el proyecto de ley era inconstitucional, lo que primó en el debate fueron las acusaciones de intenciones subalternas, de uno y otro lado.

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, señaló que, con el adelanto de elecciones, el Ejecutivo pretendía atentar contra el equilibrio de poderes. “¿Qué se pretende? ¿Sacarnos inmediatamente para evitar la fiscalización?”, preguntó al aire.

Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo que la mesa de trabajo estaba haciendo un “papelón internacional” al votar el predictamen antes de conocer la opinión de la Comisión de Venecia.

—Salida de protesta—

Durante la sesión, congresistas de las bancadas Unidos por la República, Nuevo Perú, Liberal y Peruanos por el Kambio presentaron una cuestión previa para que el predictamen sea debatido en el Pleno del Congreso. Sin embargo, Bartra, con reglamento en mano, señaló que la Comisión no tenía facultades para autorizar el pedido.

Ante los reclamos de los legisladores, Mauricio Mulder (Apra) pidió el retiro quienes “no acepten el debate”. Fue en ese momento que la discusión subió de tono y terminó con los congresistas de cinco bancadas abandonando la sala.

“Nos han exigido respetar el reglamento, ¿y qué dice el reglamento? votar inmediatamente la cuestión previa. No tiene ningún sentido quedarse acá y el señor Mulder lo único que hace es legitimar esta barbaridad”, reclamó Marisa Glave entre las cámaras que la perseguían mientras abandonaba la sala, seguida por sus colegas de bancada, Indira Huilca y Alberto Quintanilla,Gino Costa (Bancada Liberal), Patricia Donayre (Unidos por la República) y los congresistas de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez y Alberto Oliva. Mientras salían, alguno de ellos gritó “sigue la dictadura”.

Poco después, los congresistas de Frente Amplio, Marco Arana y Hernando Cevallos se retiraron también. Finalmente, los parlamentarios saientes brindaron una conferencia de prensa en la que denunciaron supuestas maniobras subrepticias en la Comisión de Constitución.

“Lo que quieren es archivar de manera express este proyecto. El lunes lo que quieren es recomponer el Tribunal Constitucional para tener uno a su servicio, capturado por el fujimorismo y sus aliados (...) Hacemos un llamado a la ciudadanía a expresar su respaldo al adelanto de elecciones con su manifestación activa”, dijo Gino Costa.

Arana, por su parte, señaló que “el Ejecutivo debería pronunciarse sobre la pertinencia de presentar una cuestión de confianza” o, de lo contrario, “cerrar el Congreso”.

A las 11:42 a.m., mientras se producía este pronunciamiento en el salón de los Pasos Perdidos, los congresistas que quedaron en la Comisión de Constitución dieron su veredicto sobre el intento del presidente Martín Vizcarra por adelantar las elecciones. Con 13 votos a favor y uno en contra, el proyecto de ley 4637/2019 pasó al archivo.

INFORMACIÓN PREVIA

El grupo, que preside la fujimorista Rosa Bartra, tiene 19 integrantes y para aprobar o rechazar un predictamen –el análisis final de un proyecto de ley– necesita la mitad más uno de los miembros presentes. De asistir todos los representantes, se requerirán 11 votos.

Los ocho asientos de Fuerza Popular en Constitución incluyen a la titular del grupo, Rosa Bartra. Lo que se espera es que los ocho legisladores voten en el mismo sentido, pues hasta los del bloque ‘independiente’, Miguel Torres y Alejandra Aramayo, se han mostrado en contra del adelanto de elecciones.

“Presidente Martín Vizcarra, renuncie, es más barato para la patria”, señaló ayer Aramayo, quien se encuentra en Arequipa y no participaría en la sesión de hoy.

Si este predictamen es aprobado tal y como está, la propuesta se archiva y no será sometida a debate en el pleno del Congreso.

—Contraataque—

En la Presidencia del Consejo de Ministros informaron que son dos los escenarios que manejan para hoy. El primero sería lograr las abstenciones necesarias para impedir el archivamiento del proyecto de adelanto electoral.

En este contexto, el primer ministro Salvador del Solar sostuvo ayer reuniones con congresistas de distintas bancadas, incluso con el aprista Javier Velásquez Quesquén, miembro de la Comisión de Constitución. Este Diario entrevistó al legislador horas antes de su reunión y aseveró que votaría a favor del archivo, pero cuando lo volvimos a llamar tras su reunión en PCM, se negó a brindar detalles sobre la cita.

El segundo escenario para el primer ministro Salvador del Solar es que hoy se convoque a una Junta de Portavoces de último momento para exonerar al proyecto del trámite de la comisión y sea derivado al pleno donde, entre los 130 legisladores, se llegue a un consenso con Palacio de Gobierno.

Esta idea podría tener asidero, pues una bancada ya oficializó un pedido en la misma línea.

El grupo Contigo remitió ayer un oficio –firmado por Salvador Heresi, Gilbert Violeta y Juan Sheput– en el que solicitan al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, elevar el proyecto al pleno. Esta propuesta tendría el apoyo de hasta ocho bancadas, pero la decisión final está en manos de Fuerza Popular por los 54 votos que tiene.

El presidente Martín Vizcarra llegará esta mañana desde Estados Unidos y se espera que emita un pronunciamiento.

—Las otras seis bancadas solo tienen 6 votos—

Las bancadas que están a favor del adelanto de elecciones –y por ende en contra del predictamen de Rosa Bartra– son el Frente Amplio, Nuevo Perú, Acción Popular, Peruanos por el Kambio, Bancada Liberal y Unidos por la República. Sin embargo, solo alcanzan seis votos.

“Martín Vizcarra debió presentar la cuestión de confianza el 28 de julio, era la única manera de generar presión. ¿Cuál fue entonces la decisión firme del presidente para defender el proyecto?”, cuestionó Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.