Comisión de Defensa evaluará situación de satélite Perú SAT-1

La Comisión de Defensa del Congreso de la República evaluará la situación de satélite Perú SAT-1, informó el presidente de dicho grupo, Jorge del Castillo (Apra).

El parlamentario indicó que convocó a una sesión de la comisión para este lunes a las 5 p.m. a fin de abordar el asunto, entre otros temas.

La Unidad de Investigación de El Comercio dio cuenta de que, en febrero pasado, un equipo de ingenieros de la Agencia Espacial del Perú detectó una grave falla técnica en el satélite que fue adquirido durante el gobierno de Ollanta Humala a la empresa francesa Airbus DS por 155 millones de euros.

La proveedora francesa admitió que la anomalía que repercute en el 28% calidad de las imágenes obtenidas es compleja.

“Vamos a discutirlo entre nosotros. A ver a quién citar, qué hacer, de repente pedir una comisión investigadora. Vamos a ver qué decisión se toma”, manifestó Del Castillo a este Diario.

Asimismo, no descartó alguna citación a representantes de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), encargada del manejo y utilización del satélite, o al ministro de Defensa.

Al respecto, el ex ministro de Defensa durante el gobierno de Ollanta Humala, Pedro Cateriano, indicó que se trata de un asunto técnico y no político ni jurídico, que corresponde a la Conida.

“Si este es un tema técnico, lo tiene que responder Conida. Yo ya he respondido lo que me compete como ministro en la Comisión de Defensa y en la fiscalía. Y eso ha sido archivado en dos instancias en la fiscalía [la investigación por la compra del satélite]”, dijo a este Diario Cateriano, en cuya gestión como titular de Defensa se hizo la adquisición. También fue primer ministro.

La @FiscaliaPeru investigó la compra del satélite. No encontró nada ilícito y archivó la denuncia. Sobre el aspecto técnico del funcionamiento del PERÚSAT-1 es CONIDA @A_Espacial_Peru el organismo competente. Esta institución asevera que no hay ningún problema. Así de claro. pic.twitter.com/ANIT7Eio9B — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) 17 de diciembre de 2018

Precisamente a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, la Conida indicó que el satélite Perú SAT-1 está en “perfectas condiciones”. “El evento técnico detectado en el software, por especialistas en CNOIS, fue solucionado y está en etapa de prueba”, manifestó en referencia al Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales con sede en Pucusana.



Sobre el tema también se pronunció el ex presidente Alan García en declaraciones a la prensa este lunes. “Han hecho que el Perú malgaste 600 millones en algo que no sirve y que seguramente tuvo motivaciones ilícitas en su adquisición. Deseo que con el mismo empeño que se pone en otros temas, se siga también esta compra y estafa al Perú”, refirió.



A través de Twitter, el ex presidente Ollanta Humala aseveró: “Ya nada sorprende de AG, obsesivo para estar siempre en casos de corrupción, experto en huir del país y pedir asilos, siempre leal con sus empresarios mafiosos y tejedor de cortinas de humo; en suma la antítesis de cómo se debe hacer política”.



El satélite de todos los peruanos #PerúSAT-1 está en perfectas condiciones. El evento técnico detectado en el software, por especialistas en #CNOIS, fue solucionado y está en etapa de prueba.

Revisa la ponencia del Director del #CNOIS 👇🏼https://t.co/Zy5j9E9gkY — Agencia Espacial del Perú - CONIDA (@A_Espacial_Peru) 16 de diciembre de 2018