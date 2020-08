Los congresistas retomaron este martes la semana de representación en sus respectivas regiones, mecanismo que había sido suspendido tras la emergencia sanitaria a raíz del coronavirus (COVID-19). Las jornadas no solo incluyeron un sinfín de reuniones, sino situaciones cuestionables, negligentes, y comentarios polémicos sin ningún tipo de sustento en medio de la pandemia.

Jorge Pérez Flores en Lambayeque

El 25 de agosto, el congresista Jorge Pérez Flores, de la bancada de Somos Perú, inició su semana de representación en el centro de atención temporal Carlos Augusto Salaverry, ubicado en el distrito chiclayano de La Victoria, en la región Lambayeque.

El centro fue dispuesto por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para atender a pacientes COVID-19 con diagnósticos leves a moderados, y de esta forma el hospital regional de Lambayeque pueda ser descongestionado.

Sin embargo, el 22 de julio la Contraloría General de la República, a través del gerente regional de control de Lambayeque, Tomás Tello, advirtió que en el centro había deficiencias en la administración de oxígeno.

En un informe emitido el 11 de agosto, luego de la verificación hecha hasta el 3 de agosto, la Contraloría detalló cuatro situaciones: afectación a la operatividad del servicio en el centro temporal, falta de equipamiento biomédico, sistema de suministro de oxígeno y aire comprimido medicinal e inoperatividad de camas UCI; la ubicación del centro temporal es una zona de riesgo; y carencia en el sistema contraincendios, entre otros.

Informe publicado por la Contraloría sobre las deficiencias en el centro de atención temporal Carlos Augusto Salaverry. (Imagen: Contraloría)

El congresista Pérez Flores acudió el martes al centro temporal Carlos Augusto Salaverry e inició una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Facebook, para mostrar que se encontraba en la entrada del recinto junto a un paciente que registraba una saturación de más de 80% de oxígeno en la sangre.

Mientras el congresista transmitía en vivo a través de sus redes sociales, una mujer aguardaba sentada en la tolva una camioneta de serenazgo del municipio de José Leonardo Ortiz.

“Tenemos a una señora que está esperando la atención. El hospital está cerrado, estamos acá esperando y haciendo tiempo para que nos abran. Simplemente no están dando operatividad a este hospital”, dijo el congresista en su transmisión en vivo, que duró más de cinco minutos.

El congresista Pérez Flores durante su transmisión en vivo, con la mascarilla retirada y en la puerta del centro temporal.

Mientras hablaba y cuestionaba la “inoperancia” de las autoridades, Pérez Flores se retiró la mascarilla y exclamó: “¡No sean así, no sean sinvergüenzas! La gente se está muriendo”.

Como evidencia, mostró un papel con los datos de Jorge Luis Villacorta Chiroque, el paciente con problemas de saturación al que el legislador se refería. Sin embargo, en el video no detalló la ubicación de esta persona. El jueves, el gerente regional de Salud de Lambayeque, Víctor Echeandía, informó el deceso de Villacorta Chiroque.

El congresista emitió un nuevo video para indicar que la inspección en el centro temporal ya estaba programada. “Grande fue mi sorpresa que cuando llegamos había una camioneta de serenazgo donde había una señora, un enfermero y un sereno para que atiendan a un paciente”, explicó el Pérez Flores.





Luego de esta transmisión, el gerente regional de Salud de Lambayeque informó de la muerte del paciente, cuyo diagnóstico fue insuficiencia respiratoria grave causada por neumonía atípica por COVID-19, y quien “fue trasladado irregularmente por el congresista Jorge Pérez Flores el pasado 25 de agosto”.

“Fue trasladado por el congresista Pérez en forma irregular porque él, como médico, sabía que este paciente estaba en un estado grave, y él sabe que debía haberlo llevado a un centro que garantice su atención de emergencia como el hospital regional”, dijo Echeandía al Semanario Expresión.

Anunció que el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, presentará una denuncia contra el congresista Pérez Flores ante la Comisión de Ética del Congreso.

Finalmente, el legislador difundió a través de redes sociales un oficio que envió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para solicitar el inicio de una indagación de la muerte de Villacorta Chiroque.

Oficio del congresista dirigido a la fiscal de la Nación. (Foto: Jorge Pérez Flores)

En RPP, el congresista Pérez negó este viernes haber llevado a un paciente con COVID-19 y señaló que cuando llegó ya estaba esperando atención médica.

Orlando Arapa en Puno

El congresista Orlando Arapa (Acción Popular) -quien deslizó hace unas semanas la posibilidad de una vacancia presidencial- realiza sus actividades en Puno y, durante los días de representación en esta ciudad, emitió un comentario sin sustento: dijo que había recibido llamadas de varias zonas de la región sobre avionetas y drones que estarían “esparciendo el coronavirus”.

“Estos días recibimos llamadas de Azángaro, Collao, San Román y nos han dicho que probablemente estarían circulando avionetas, drones esparciendo el coronavirus y esto tiene intereses nacionales e internacionales”, exclamó.

Incluso, adelantó que iba a citar al ministro de Defensa, Jorge Chávez, para pedirle explicaciones.

“Probablemente estaría pasando esto, esperemos que no sea así, nosotros vamos a convocar al ministro de Defensa y decirle qué avionetas han tenido permiso para sobrevolar por todos estos pueblos (...) A mí cuando (sic) en Tacna sobrevolaban avionetas, incrementaba el numero de fallecidos”, expresó.

Orlando Arapa es congresista de Acción Popular por Puno y viajó a esta región durante su semana de representación. (Foto: Facebook Orlando Arapa)

Los comentarios del legislador fueron difundidos en un espacio contratado que tiene, llamado “Tu Voz en el Congreso”, que se emite los jueves a las 9 de la mañana en la radio Onda Azul. El Comercio intentó comunicarse con Arapa, pero no contestó nuestras llamadas.

Orlando Arapa y sus comentarios sin sustento en una radio local de Puno

Guillermo Aliaga en Lima provincias

En medio de aplausos y celulares prestos a grabar su paso, el congresista Guillermo Aliaga, de la bancada de Somos Perú y segundo vicepresidente del Congreso, se convirtió en el protagonista de un video difundido por la cuenta institucional del Parlamento la tarde del jueves.

En la grabación, Aliaga se abre paso entre los vecinos del centro poblado Medio Mundo, en el distrito de Vegueta (Huaura), para echarse al hombro un costal de alimentos y entregar esta contribución a los responsables de la preparación de la olla común de esta jurisdicción.

El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, visitó la olla común del Centro Poblado Medio Mundo en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura, para contribuir en la organización y recoger sus demandas. #SemanaDeRepresentacion pic.twitter.com/E7T7Gf3yWZ — Congreso del Perú (@congresoperu) August 27, 2020

La actividad del congresista Aliaga difundida por el Congreso en su cuenta de Twitter. (Captura: Congreso)





José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, opinó que la actividad publicitada por la cuenta de Twitter del Congreso es “evidentemente una actividad proselitista”.

Sin embargo, debido a que se realizó en el marco de la semana de representación no presenta los elementos necesarios para ser considerada como propaganda electoral: “elementos como la intención de persuadir a los electores para votar por una opción política, la existencia de un candidato, entre otros. En consecuencia, no seria pasible de una sanción”.

Tanto la Ley Orgánica de Elecciones y la Resolución N° 078-2018 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establecen sanciones para los funcionarios y autoridades que infrinjan el principio de neutralidad convocadas las elecciones generales del 2021. Este se sustenta en el “deber esencial de toda autoridad, funcionario o servidor público, independientemente de su régimen laboral, para actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral”.

“Una vez convocado un proceso electoral, toda autoridad política está impedida de practicar actos de cualquier naturaleza, que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. De igual forma, está terminantemente prohibida la entrega de dádivas”, hizo hincapié Tello.

Añadió que el Congreso debería ser exhortado para que quienes se encargan del manejo de redes sociales no cubran este tipo de actividades. “Pueden generar malos entendidos. La prudencia es la mejor receta en este tipo de casos”, finalizó.

Mario Yupanqui en La Libertad

Un video dejó en evidencia la reacción del congresista Mario Yupanqui, también de la bancada de Somos Perú, cuando acudió al hospital temporal Ramón Castilla, ubicado en la ciudad de Trujillo, región Lambayeque.

A empujones, el congresista Yupanqui hizo a un lado al agente de seguridad del recinto para ingresar por la fuerza. Adujo que debía ingresar porque estaba en la semana de representación.

La persona que acompañaba a Yupanqui increpó al agente de seguridad y le dijo que no tocara al congresista.

Una vez que Yupanqui logró ingresar a la fuerza, se dirigió a las áreas del hospital temporal para saber cuántos pacientes COVID-19 había en el recinto y pugnaba por entrar al área donde estaban donde se encontraban los pacientes. Finalmente, solo logró ser atendido vía telefónica. Luego de esto, hizo que un equipo de la fiscalía acudiera al lugar para que levante un acta y se solicite una investigación.

“Quiero recalcar que yo no dudo de la ardua labor que realizan nuestros loables trabajadores de salud. Sino, más bien, mi preocupación es por la salud de nuestros compatriotas y al negarme en este hospital el acceso a la información, tuve que tomar acciones inmediatas”, dijo el congresista en su cuenta de Facebook.

Al no poder conversar con los responsables del Hospital Temporal Ramón Castilla y tampoco recibir una pronta respuesta de la información que solicitaba, llamé a la fiscalía y se hizo el levantamiento del acta, solicitando la investigación del caso, debido a la falta de información. Tras esto, llegaron algunas autoridades, entre ellos, el Gerente regional de Salud y Gerente general del Gobierno Regional. Quiero recalcar que yo no dudo de la ardua labor que realizan nuestros loables trabajadores de salud, sino más bien, mi preocupación es por la salud de nuestros compatriotas. Y al negarme en este Hospital el acceso a la información, tuve que tomar acciones inmediatas. #MarianoYupanqui ¡Te escucha, te representa! Publicado por Mariano Yupanqui Miñano en Martes, 25 de agosto de 2020

Manuel Merino en Tumbes

Pese a las recomendaciones del Minsa y al alto índice de contagios, el presidente del Congreso, Manuel Merino, fue grabado durante esta semana de representación en Tumbes conversando con un grupo de personas sin tener puesta la mascarilla como medida de seguridad.

El congresista de la bancada de Acción Popular se encontraba conversando con agricultores de la región.

“Yo todo el tiempo me saco la mascarilla cuando hablo. Es una costumbre que tengo y seguramente los que son enemigos nuestros querrán que nos contaminemos. Tengo una voz muy baja, cada vez que me ven en el pleno me saco la mascarilla”, declaró a Correo a su salida de una reunión con la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú (Apemipe).

Sin embargo, no es la primera vez que Merino y otros congresistas son grabados sin colocarse o usando mal la mascarilla. En un video difundido días atrás por el Congreso, Merino envió un mensaje de prevención contra el COVID-19 con el barbijo mal puesto.

Merino, en un video del Congreso sobre prevención del COVID-19, con el barbijo mal puesto. (Captura: Congreso)





Otras actividades

A través de sus cuentas de redes sociales, los congresistas han difundido las actividades que ha cumplido en la semana se representación: reuniones vía videoconferencia con dirigentes, autoridades locales, visitas a hospitales en el contexto de la pandemia, entre otras visitas.

El congresista Walter Rivera (Acción Popular), acudió el jueves a un conversatorio con dirigentes de ocho distritos de Lima Este con paquetes de papel que tenían el logo del Congreso. En el recinto, el legislador colocó también una gigantografía con una foto suya. Al término de esta reunión, Rivera compartió las fotos en su cuenta de Twitter en el que se observa a cada dirigente con uno de los referidos paquetes.

"La carretera central es un corredor comercial importante para Lima Este. La descolmatación del Río Rimac y su recuperación visibilizará sus negocios en toda esa zona". pic.twitter.com/VeHtyfLOD2 — Walter Rivera (@WalterRiveraAP) August 28, 2020

El congresista Rivera junto con los dirigentes. (Foto: Walter Rivera)

El congresista Marcos Pichilingue (Fuerza Popular), compartió también en su cuenta de Twitter dos reuniones que sostuvo el último jueves. Una de ellas con Pedro Spadaro, alcalde de Ventanilla y del mismo partido político de Pichilingue. Según el legislador, Spadaro le informó sobre la ejecución de su presupuesto en obras, el trabajo en seguridad ciudadana y otros proyectos.

#SemanaDeRepresentación

Continuando con mi trabajo de representación hoy me reuní con el Alcalde de Ventanilla Pedro Spadaro dándome a conocer la ejecución de su presupuesto en obras, el trabajo en seguridad ciudadana y apoyo para proyectos en beneficio del Distrito. pic.twitter.com/kPwjVMqGgB — Marcos Pichilingue (@marpichilingue) August 27, 2020

Seguidamente, compartió una imagen junto a Jean Ferrari, director deportivo del club Universitario, y José Luis Carranza, exjugador de fútbol del mismo club. “Dialogué con figuras representativas del club Universitario de deportes Jean Ferrari y José Luis “El Puma Carranza dándome a conocer las trabas que aun mantiene el club para superar su crisis económica”, indicó el congresista.

El legislador junto a representantes del club de fútbol. (Foto: Marcos Pichilingue)

Por su parte, la congresista Rosario Paredes (no agrupada), informó sobre su participación en un conversatorio este viernes. Paredes, aunque fue separada de Acción Popular debido a la la presunta comisión del delito de concusión tras ser denunciada por el recorte de sueldo a una trabajadora de su despacho congresal, promociona en sus redes sociales una conversatorio sobre educación universitaria, organizado por ella, con el logo de la mencionada bancada.

🚨🚨 Mañana a las 6:00pm tendremos un gran conversatorio sobre los retos pendientes de la educación universitaria en el Perú.



Los jóvenes deben ser escuchados por todas las autoridades 📢#SeguimosAdelante#CharitoTeRepresenta pic.twitter.com/JrIs2IALed — Charito Paredes (@CharitoParedes5) August 27, 2020

