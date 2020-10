Conforme a los criterios de Saber más

En cuatro meses de gestión, la Comisión de Ética del Parlamento ha declarado procedentes 14 casos de presuntas faltas cometidas por los actuales legisladores, pero solo para cuatro de ellos se alista una resolución final. Además, hasta la fecha ningún congresista ha sido sancionado y los expedientes tampoco han sido vistos en el pleno del Congreso.

Pero, las demoras en este grupo parlamentario empezaron incluso antes de su instalación, el 18 de junio pasado. Además del proceso de adecuación del trabajo virtual debido a la pandemia de COVID-19, algunas bancadas tardaron en acreditar a sus integrantes y hubo retrasos en la Junta de Portavoces para un acuerdo político y decidir qué agrupación presidiría la comisión. Finalmente, 40 días después, la comisión tuvo su primera sesión ordinaria el 9 de julio pasado.

“Vamos a borrar ese dicho de que ‘otorongo no come a otorongo’. Vamos a demostrar firmeza en nuestra labor dentro del marco legal y respetando los principios constitucionales del debido proceso y la legítima defensa”, dijo César Gonzales Tuanama, quien hasta fines de setiembre fue presidente de la Comisión de Ética, cuando se instaló el grupo.

Sin embargo, un nuevo inconveniente para este grupo se sumó en las últimas semanas: la renuncia de Gonzales a Somos Perú y su posterior salida de la presidencia de la Comisión de Ética. El lunes 21 de setiembre, esta bancada dijo que Mariano Yupanqui sería su propuesta para asumir la presidencia. Este miércoles, tres semanas después, recién se oficializará esta designación tras ser aprobada el último viernes en el pleno.

Este miércoles, Mariano Yupanqui (Somos Perú) asumirá la presidencia de la Comisión de Ética.

Ante las demoras para que el nuevo presidente asuma las funciones de titularidad del grupo, la congresista Mirtha Vásquez, vicepresidenta de la comisión, envió el pasado 5 de octubre un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, solicitando que la Mesa Directiva y el Consejo Directivo tomen decisiones “urgentes” frente a la ausencia de una titularidad en la Comisión de Ética. “El hecho de que la comisión que se encarga de analizar posibles faltas éticas de los congresistas no tenga un presidente, es una pésima señal a la ciudadanía que ya viene reclamando -con toda razón- la inacción de la misma”, indicaba la legisladora en la misiva.

El oficio enviado por la congresista Vásquez a Manuel Merino el pasado 5 de octubre.





Sesiones y casos

Desde el 18 de junio, la Comisión de Ética tendrá - con la reunión de este miércoles- un total de 10 sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas. El grupo parlamentario alista las resoluciones finales de solo cuatro casos de presuntas faltas cometidas por congresistas entre marzo y mayo de este año.

Congresista Caso Estado Juan de Dios Human Champi Por haber abordado un vuelo humanitario Por emitir la resolución final Matilde Fernández Flores Por haber abordado un vuelo humanitario Por emitir la resolución final Norma Alencastre Miranda Por atender en una farmacia de su propiedad durante el estado de emergencia Por emitir la resolución final Marco Antonio Verde Heidinger Violación de las reglas de cuarentena Por emitir la resolución final

Por otro lado, son seis los casos que están en la etapa de investigación y cuatro para los cuales se debe emitir un informe de calificación. Estos son:

Congresista Caso Estado Rubén Pantoja Calvo Por haber abordado un vuelo humanitario En investigación César Combina Salvatierra Presunta donación de mascarillas con su nombre y logo partidario En investigación Rosario Paredes Eyzaguirre Por presuntamente haber solicitado a una extrabajadora de su despacho que deposite en la cuenta de otra colaboradora la mitad de su sueldo. En investigación Jhosept Pérez Mimbela Por haber insultado al presidente de la República durante una sesión plenaria. En investigación Gino Costa Por presunta conducta antirreglamentaria En investigación Edgar Alarcón Por presuntamente solicitar detalles laborales y profesionales sobre los auditores que suscribieron un informe en su contra En investigación

Congresista Caso Estado Paul Gabriel García Oviedo Por la presunta infracción del literal a) del artículo 4 del Código de Ética y de los artículos 3 y 4 del Código de Ética Parlamentaria. Por emitir un informe de calificación Cecilia García Por presuntamente tener conducta transgresora del Código de Ética Parlamentaria y el Reglamento de la Comisión de Ética parlamentaria. Por emitir un informe de calificación Martha Chávez Por las expresiones discriminatorias que profirió contra el exprimer ministro Vicente Zeballos. Por emitir un informe de calificación María Gallardo Becerra Por presuntamente haber infringido el Código de Ética al emitir el oficio N° 224 -2020 solicitando se realice pago a terceros abogando por una empresa para construir un hospital. Por emitir un informe de calificación

Por otro lado, más de 20 casos fueron declarados improcedentes para el inicio de su indagación. Entre ellos, la situación en que está implicado el congresista José Luna (Podemos Perú) y Guillermos Aliaga (Somos Perú). Este es el detalle de los casos desestimados por la Comisión de Ética:

Congresista Caso Cecilia García Rodríguez (2) Dos casos: la presunta contravención del Código de Ética Parlamentaria y al Reglamento de la Comisión. Paul García Oviedo Infracción al Código de Ética. Hipólito Chaiña Contreras Violación a las reglas de cuarentena. José Luis Luna Morales La empresa del congresista de Podemos Perú habría retenido los aportes que sus trabajadores creyeron se realizaban mensualmente al sistema privado de pensiones (AFP) o al sistema nacional de pensiones. Robinson Gupioc Ríos Por presuntamente haber protagonizado un altercado con el Comisario de la Comisaria Laura Caller, en el distrito de Los Olivos. Luis Reymundo Dioses Guzmán Por presuntamente tener asesores en la Comisión de Educación que estarían vinculados a universidades no licenciadas. Liliana Pinedo Achaca Por presuntamente haber obviado incluir en su hoja de vida ante el JNE una condena por el delito de Usurpación agravada.. Kenyon Durand Bustamante Por presuntamente incumplir el aislamiento social decretado por el Estado Manuel Merino de Lama Por presuntamente miembros de su familia habrían contratado con el estado entre los años 2011 al 2016. Jorge Luis Pérez Flores (2) Dos casos: Por presuntamente haber gestionado un traslado humanitario para un profesional que no es médico. Y, por la presunta exposición de un paciente con COVID-19. Miguel Ángel Gonzales Santos Por presuntamente haber infringido el código y reglamento al visitar un establecimiento de salud. Mártires Lizana Santos Archivo por conciliación. Por presuntamente interrumpir al congresista Daniel Urresti mientras tomaba la palabra. Daniel Urresti Elera Archivo por conciliación. Por presuntamente faltar el respeto (vía twitter) a los congresistas y militantes del FREPAP. Ricardo Burga Chuquipiondo Por presunta infracción de los principios de justicia, respeto, independencia y objetividad. Aron Espinoza Velarde Por la presunta infracción del artículo 19 del Reglamento del Congreso. Luis Alva Roel Presentada por el suspendido Tomás Gálvez contra Roel por, en su condición de presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la presunta infracción de los principios de objetividad, justicia y debida reserva. Mirtha Vásquez Chuquilín Presentada por el congresista Robinson Gupioc (Podemos Perú) por presuntamente haber tenido una conducta antiética en su actuación parlamentaria. María Martina Gallardo Becerra Por presuntamente haber agraviado la autonomía de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. José Vega Antonio Por presuntamente no haber renunciado al cargo de secretario general de UPP y estar emitiendo directivas de reorganización nacional. Guillermo Aliaga Pajares Por sus presuntos vínculos con la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Walter Rivera Guerra Por presuntamente haber sido captado bailando en una reunión social durante la emergencia sanitaria, pese a las restricciones y protocolos dictados debido a la pandemia.

Detalles

En la sesión del 9 de julio, los miembros del grupo habían aprobado por unanimidad iniciar el procedimiento de calificación de 10 casos de presunta infracción a la ética parlamentaria. Pero, sesiones después, la situación varió para algunos casos: el de Hipólito Chaiña (UPP) y José Luna Morales (Podemos Perú). Este último, relacionado a que el congresista habría retenido los aportes que sus trabajadores creyeron se realizaban mensualmente al sistema privado de pensiones (AFP) o al sistema nacional de pensiones.

Casi un mes después, el 1 de agosto, en la segunda sesión de la Comisión de Ética se admitió investigar el presunto uso indebido de un vuelo humanitario por parte de tres congresistas. También, indagar a la congresista Alencastre por haber atendido en una farmacia de su propiedad, y el caso de Marco Verde, quien habría incumplido las restricciones impuestas durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19.

Sin embargo, el informe de calificación contra congresistas de Lima y Callao por el cobro de S/15.600 por concepto de gastos de instalación no fue admitido a investigación. En esta situación estaban implicados 23 congresistas.

La Secretaria Técnica de la comisión consideró en la precalificación del informe que los congresistas no habrían incurrido en ninguna falta porque cobraron un monto acordado por la Mesa Directiva del Congresos, donde no se hacía distinción por la jurisdicción electoral de donde procedían.

En la sesión del 8 de agosto, la Comisión de Ética decidió archivar las investigaciones contra los congresistas Chaiña y Luna. Respecto al caso del congresista de Podemos Perú, el archivo procedió con 3 votos a favor y 4 en contra. La propuesta indagatoria se debía a que José Luna no habría depositado los aportes pensionarios hechos por trabajadores de la Escuela Internacional de Posgrado. El archivo procedió pese a que el informe de calificación planteaba lo contrario.

Además, en esta sesión se rechazó la reconsideración del voto del congresista César Gonzales respecto al informe que desestimó investigar a congresistas de Lima y Callao que cobraron los gastos de instalación.

La reconsideración fue rechazada por mayoría: los congresistas Tania Rodas (APP), Aron Espinoza (Podemos Perú), Miguel Vivanco (Fuerza Popular), votaron en contra. Mientras que las congresistas Zenaida Solís (Partido Morado) y María Isabel Bartolo (UPP), se abstuvieron. Solo el congresista Gonzales votó a favor. Días antes, el congresista Gonzales había emitido un oficio -dirigido a sí mismo-, pidiendo reconsiderar su voto respecto al informe aprobado el sábado 1 de agosto.

La decisión de archivar ambos casos fue cuestionada por la congresista Mirtha Vásquez, quien consideró “preocupante” que las bancadas desestimen las investigaciones.

Una de las investigaciones que siguió su curso fue el que implica al Jhosept Pérez Mimbela (APP), quien el pasado domingo 5 de julio encendió su micrófono durante la sesión plenaria e insultó al presidente de la República, Martín Vizcarra.

El 14 de agosto, la Comisión de Ética archivó otros dos casos: se trata del pedido de indagación contra la congresista Cecilia García (Podemos Perú), presentada por la presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria. Se sostuvo que García había cumplido con su “función fiscalizadora”. También, se desestimó la indagación al legislador Paul García Oviedo (Acción Popular), por la supuesta infracción al Código de Ética.

El 22 de agosto, la Comisión de Ética realizó la audiencia por los casos de los congresistas Huamán, Fernández, Alencastre y Verde. Días después, el 10 de setiembre, el grupo de trabajo revisó la reconsideración de la votación que desestimó investigar al congresista José Luna, pero esta no alcanzó el número de votos necesarios para su aprobación. La congresista Vásquez había presentado una solicitud para esta reconsideración.

La Comisión de Ética no alcanzó los votos necesarios (6) para que se reconsidere la votación que desestimó investigar al congresista José Luna Morales por presuntamente incumplir con los aportes pensionarios de los trabajadores de su empresa. Solo se logró 5 de 8 presentes. — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) September 10, 2020

En esta sesión, la comisión aprobó también iniciar una indagación contra la congresista Martha Chávez por las expresiones discriminatorias que profirió contra el exprimer ministro Vicente Zeballos. En total, se habían presentado cuatro denuncias contra la legisladora. La indagación se aprobó con cinco votos a favor y uno en contra.

El 16 de setiembre, se realizó una nueva audiencia por los casos de los congresistas Huamán, Fernández, Alencastre y Verde. Finalmente, el 30 de setiembre, en la última sesión que tuvo la Comisión de Ética, fue rechazado por mayoría el inicio de una indagación preliminar contra el congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú) por sus presuntos vínculos con la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El grupo lo desestimó con los votos en contra de los congresistas Tania Rodas (APP), César Gonzáles (Somos Perú), Walter Rivera (Acción Popular), Miguel Vivanco (Fuerza Popular). Los votos a favor de las indagaciones fueron de las congresistas Luz Cayguaray (Frepap) y Zenaida Solís (Martido Morado). Este día también se decidió desestimar indagaciones preliminares contra los congresistas Jorge Pérez Flores (Somos Perú) y Walter Rivera (Acción Popular).

Opiniones

La congresista Mirtha Vásquez considera que la Comisión de Ética ha pasado por situaciones que han generado la demora en el trabajo. “Varios días que nos tocaba sesionar se suspendieron porque se cruzaba con el pleno o con la semana de representación”, comentó al legisladora. “La renuncia de Gonzales también paró varios casos, entonces hemos estado casi un par de semanas sin que Somos Perú haga formal el nombramiento del nuevo presidente”, dijo a este Diario. Los casos para los que se alista una resolución final tienen que ser vistos por el nuevo presidente del grupo.

Respecto al numeroso archivamiento de casos, Vásquez mencionó que aunque no cuenta con “elementos objetivos” para sostener que habría una intención de blindaje, llama a la bancadas a “revisar su proceder”. “Sea por falta de rigurosidad, por falta de interés, sí se está generando esta percepción legítima de parte de la población: que no hay intenciones ni siquiera de investigar, porque los casos han sido cerrados en la etapa indagatoria preliminar”, opinó.

Mariano Yupanqui se incorporará este miércoles como nuevo presidente de la Comisión de Ética, En diálogo con El Comercio, dijo que su designación no debió haber demorado tanto y que todavía no ha podido revisar las investigaciones que lleva a cabo el grupo de trabajo. “Aún no he revisado los casos, primero espero que todo vaya de acuerdo con el procedimiento y que sea asignado, porque esto va a depender de los integrantes”, declaró.

Al igual que la congresista Vásquez, Zenaida Solís considera que una de las demoras en la comisión ha sido la salida de Gonzales. Así también opina Miguel Vivanco (Fuerza Popular), quien manifestó que espera que en la sesión del miércoles se empiece a programar los casos pendientes y cumplir con las cuatros sesiones mensuales.

Vivanco mencionó también que muchas denuncias se archivan porque no cumplen con los reglamentos del Congreso ni de la Comisión de Ética. “Si no cumplen los parámetros, simplemente tienen que ir al archivo. Nosotros no podemos ir contra la ley”, dijo.

Ante un posible blindaje, Vivanco sostuvo que cada congresista está haciendo ejercicio de la potestad de poder opinar, evaluar y votar según sus criterios. “Solo se está cumpliendo la ley y así debe ser en todo lugar, en todo organismo público del Estado”, añadió

La congresista Solís también rechazó que se esté blindando desde la Comisión de Ética. “Yo pienso que es su punto de vista, que no es el mío, por cierto, pero tienen derecho”. El Comercio intentó comunicarse con los congresistas Felipe Castillo (Podemos Perú), Tania Rodas (APP) y Walter Rivera (AP) -integrantes de la comisión-, pero no contestaron nuestras llamadas.

