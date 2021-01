Legisladores de diversas bancadas como Acción Popular y Unión por el Perú pidieron que el ministro del Interior, José Elice, renuncie al cargo como consecuencia de las protestas contra la ley agraria que dejaron como saldo dos muertos en diciembre del 2020.

Esto, como respuesta a las declaraciones que brindó el ministro ante la Comisión Permanente a las críticas que recibió desde los legisladores que señalaron que debía renunciar tras haber aceptado la “responsabilidad política” de los fallecidos durante los enfrentamientos con los manifestantes al norte del país.

“Responsabilidad política no significa, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que tenga que renunciar. No tengo ningún problema en renunciar, no sueño con ser ministro ni he soñado con ninguno de los cargos que he tenido a lo largo de mi vida [...] En términos prácticos, la responsabilidad política es estar aquí, ante ustedes”, señaló Elice.

José Elice - Congreso

En su presentación virtual, el ministro del Interior también pidió diferenciar las protestas de noviembre contra el gobierno de Manuel Merino con las de diciembre contra la ley agraria, al señalar que en el primer caso se trataría de una represión que fue ordenada por superiores. Por esto, están siendo investigados Merino de Lama y miembros de su gabinete de ministros.

“Las hipótesis son diferentes. Ahí (en noviembre) aparentemente, porque no soy fiscal ni juez, la PNP recibió órdenes de personas que aún no están determinadas y que parece que fueron órdenes superiores. Pero hay que descubrir quién puso a la policía en esa situación de desconfianza frente a la población usando una cantidad monstruosa de gases irritantes, intensificando a mi parecer de manera exagerada el uso de la violencia [...] En cambio, en lo que es consecuencia del conflicto agrario es diferente. No hubo orden de intensificar o utilizar las órdenes que no están en el marco de la ley”, manifestó Elice.

Manuel Merino y AP responden

El congresista Manuel Merino, de Acción Popular, pidió la palabra luego de las réplicas que brindó Elice y la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para insistir en el pedido que hizo su bancada para que el ministro del Interior renuncie.

Congresistas piden la renuncia de José Elice al Ministerio del Interior

“El señor Elice debe renunciar, no está en la capacidad. Es más, está asumiendo palabras y hechos que están siendo investigados, como es el caso del Ministerio Público”, señaló en referencia al proceso en su contra por las muertes durante las manifestaciones de noviembre del 2020.

“Esta Comisión Permanente no puede permitir una situación de respuesta de esta naturaleza y el señor Elice creo que debe dar un paso al costado y renunciar al cargo y no esperar a ser censurado, porque creo que el camino por el que va, va a ser censurado”, añadió Merino de Lama.

Por su parte, el vocero de Acción Popular, Franco Salinas, respaldó a Manuel Merino en su pedido para que Elice renuncie.

“La responsabilidad política es tomar la decisión, la valiente decisión de dar un paso al costado por los muertos que van a pesar sobre su apellido, de usted y el presidente de la República (Francisco Sagasti)”, señaló el portavoz acciopopulista.

El vocero de la bancada Unión por el Perú (UPP), José Vega, manifestó que buscará promover una interpelación contra José Elice por los hechos ocurridos durante las protestas.

“Hace rato debiera renunciar por incapacidad moral porque es responsable de las muertes que han acaecido en esta lucha que ha tenido que ver con el paro agrario [...] Por lo tanto, debemos proceder con la interpelación porque estamos en un tema constitucional. No podemos permitir una burla al Parlamento”, dijo.

Legisladores de otras bancadas como Jim Ali Mamani (Nueva Constitución) y Diethell Columbus (Fuerza Popular) también consideraron que el ministro del Interior debía dejar el cargo durante sus participaciones en la Comisión Permanente.

