La Comisión de Defensa del Consumidor, mejor conocida como Codeco, ha tomado un rol protagónico no antes visto en los fueros parlamentarios. El grupo presidido por José Luna Morales (Podemos Perú, Lima) ha logrado posicionarse como el principal articulador de las fórmulas económicas que llegan al pleno del Congreso. Sin embargo, los estudios de los proyectos que pasan por dicho grupo no se caracterizan por el rigor técnico. El manejo de los mismos tampoco es acorde con las prácticas usuales del Poder Legislativo.

Cuando Podemos Perú entró a las negociaciones para la conformación de la Mesa Directiva del Congreso, en marzo pasado, dejó en claro su interés por presidir la Comisión de Defensa del Consumidor. En la ronda de negociaciones, además de los cupos de la Mesa Directiva, se suelen distribuir las presidencias de comisión.

Podemos Perú no fue el único en evidenciar sus intereses. Alianza para el Progreso también logró asegurar las presidencias de Constitución, Salud y Presupuesto: tres de los grupos más importantes debido a la agenda del Parlamento: elecciones y pandemia.

Con el transcurrir de los meses, cada agrupación parlamentaria ha ido posicionándose y obteniendo provecho político por esas presidencias.

En la última sesión plenaria, del viernes 21 de agosto, se buscó un consenso entre Codeco (Podemos), Economía (Acción Popular), Trabajo (Frepap) y Presupuesto (APP), con el fin de llegar a una fórmula única sobre el retiro de fondos de la ONP.

Tras una serie de entrampamientos, Economía decidió presentar un texto por su cuenta. Cuando todo parecía indicar que su fórmula sería la que se aprobaría, José Luna Morales intercedió con su bancada en la Junta de Portavoces y todo volvió a fojas cero. Economía proponía liberar 2 remuneraciones mínimas vitales (S/1.860) y Podemos -entiéndase, Codeco- 1 UIT (S/4.300). Ante el nuevo entrampamiento, la sesión plenaria se suspendió. Luna y Podemos habían logrado contrarrestar -una vez más- la propuesta de Acción Popular, la fuerza mayoritaria del Parlamento.

De padre a hijo: la agenda de los Luna

Codeco fue una presidencia asegurada para José Luna Morales desde antes de la instalación del Parlamento. Era algo que se podía advertir desde la campaña, donde sus promesas electorales se centraban en la liberación del los fondos de las AFPs. Esta es una agenda que venía impulsando su padre José Luna Gálvez, actual líder de Podemos Perú, quien también fue congresista entre el 2000 y 2016. Fue uno de los autores de la norma sobre la disponibilidad del 95.5% de aportes de AFP, a los 65 años o por jubilación anticipada.

Pero más allá de esa ley, José Luna padre no tuvo éxito en su agenda para una liberación de fondos mayor, porque su bancada Solidaridad Nacional (Podemos Perú fue fundado recién en el 2017) nunca tuvo mayoría y siempre jugó un rol de oposición política más que legislativa. Cuatro años después, José Luna hijo llegó con la misma agenda, una bancada propia, y un escenario donde -a raíz de la pandemia- confluyen los proyectos de corte populista y sin estudios técnicos de rigor.

Los Luna tenían claro el panorama desde que conocieron los resultados electorales, el pasado 26 de enero. “Muy agradecido a todos ustedes por su apoyo hacia las propuestas de Podemos Perú. Gracias a su voto, la lucha por devolverle su dinero a quienes dejaron de aportar a las AFP será parte fundamental e impostergable de la agenda del próximo Congreso. No más abusos legalizados de las AFP ni de ningún otro grupo de poder económico” , escribió José Luna padre en su cuenta oficial de Facebook, ese mismo día.

Unos cuatro días antes de la jornada electoral, había pedido que voten por su hijo con el siguiente mensaje: “Ustedes conocen nuestro compromiso sobre la reforma a las AFP, que es público y consecuente hace años. A esta propuesta también se incorpora la devolución de aportes para quienes no tendrán pensión de jubilación de la ONP. Una tarea impostergable” . Por ese entonces, nadie prestaba atención a esta clase de anuncios, debido a que no se tenía previsto la llegada del coronavirus, lo que se convirtió en la excusa de los legisladores para impulsar las medidas de corte populista.

Si bien el Congreso se instaló el 16 de marzo, las comisiones de trabajo no lograron entrar en funcionamiento hasta finales de abril, principalmente por la demora en definir la plataforma virtual por la cual sesionarían. La elegida finalmente fue Microsoft Teams, lo cual también llevó un tiempo de demora por la adaptación de los parlamentarios en el uso de la herramienta digital. Codeco se instaló recién el 23 de abril y su primera sesión fue el 4 de mayo.

Pero el legislador José Luna no esperó a que se instale Codeco para iniciar su agenda. Usando como argumento la situación de la pandemia, tras bambalinas impulsó el proyecto de ley que facultaba el retiro del 25% de los fondos de las AFP. Para esto, recolectó firmas de colegas de casi todas las bancadas: incluso consiguió rúbricas en el Partido Morado, un grupo parlamentario que tenía una postura institucional en contra de la medida.

Mientras que entidades como la Asociación de AFPs ponían los reflectores -a través de comunicados- contra el vocero de la bancada, Daniel Urresti, el legislador José Luna conseguía el consenso necesario. El resultado final en el pleno fue 107 votos a favor de la norma. Pese a las críticas iniciales del Ejecutivo al proyecto, Martín Vizcarra no observó la norma.

La agenda de Luna en Codeco

Luego de lograr el retiro del 25% de las AFP, José Luna tomó el mando de Codeco y continuó con su agenda relacionada al sistema pensionario. Tiene dos dictámenes aprobados en esa línea: el retiro del 100% de fondos para la ONP, y el retiro del 100% de fondos para las AFP. Ambos temas económicos que en periodos legislativos anteriores han sido estudiados principalmente por las comisiones de Economía y de Trabajo.

Periodo Ley aprobada Comisión principal dictaminadora Comisión segunda dictaminadora Comisión tercera dictaminadora 2001-2006 Ley que modificó el sistema privado de pensiones para la libre afiliación por el empleador. (Ley Nº 28444) Trabajo y Seguridad Social Economía - 2001-2006 Ley que prorrogó alcances sobre el porcentaje de los aportes a los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones. (Ley Nº 28445) Trabajo y Seguridad Social Economía - 2006-2011 Ley que modificó el sistema privado de pensiones para que las inversiones que se realizan en el exterior sea con un máximo de 50% del valor del fondo. (Ley Nº 29759) Economía Trabajo y Seguridad Social - 2006-2011 Ley que modificó el Decreto Ley 19990, sobre la protección de los aportes en el sistema nacional de pensiones (ONP). (Ley Nº 29711) Trabajo - - 2006-2011 Ley que creó el régimen especial del jubilación anticipada. (Ley Nº 29426) Trabajo Economía - 2011-2016 Ley de reforma del sistema privado de pensiones (Ley Nº 29903) Economía Trabajo Defensa del Consumidor 2011-2016 Ley que prorrogó el régimen especial de jubilación anticipada. (Ley Nº 30142) Economía Trabajo - 2011-2016 Ley que derogó el aporte obligatorio de los trabajadores independientes. (Ley Nº 30237) Economía Trabajo - 2011-2016 Ley que amplió la vigencia del régimen especial de jubilación anticipada. (Ley Nº 30425) Economía Trabajo - 2016-2019 Ley que restableció el régimen especial de jubilación anticipada. (Ley Nª 30939) Trabajo Economía - 2020-2021 Ley que habilitó el retiro del 25% de los fondos de las AFP. (Ley Nª 31017) Exonerado del trámite de comisión, pero texto sustitutorio fue coordinado y firmado por el presidente de Defensa del Consumidor - -

Como se aprecia en el cuadro anterior, en los últimos 20 años, la Comisión de Defensa del Consumidor solo participó en la elaboración de una ley referida al sistema de pensiones: en el periodo 2012-2013, y como tercer grupo dictaminador. Ello se permitió debido a que el grupo era presidido por la bancada nacionalista, entonces mayoría oficialista.

Se trató de una excepción debido a que es atípico que una ley tenga una tercera comisión dictaminadora (el Reglamento del Congreso solo habla de dos comisiones: artículo 77). En todas las demás normas, el estudio sobre los proyectos relacionados al sistema de pensiones siempre estuvo en manos de los grupos de Economía y Trabajo.

En el actual periodo legislativo 2020-2021, el texto sustitutorio final de la ley que aprobó el retiro del 25% de los fondos de las AFP, surgió en una Junta de Portavoces pues aún no se encontraban operativas las comisiones. En dicho texto final figuran las firmas de los voceros de las nueve bancadas más la rúbrica de José Luna Morales, el principal impulsor de la norma y anunciado presidente de Codeco.

Ya instalado como presidente de Codeco, José Luna ha centrado su mirada en los proyectos de fondo. Los de forma, los ha dejado para la Comisión de Economía.

Esto se muestra en el caso de la iniciativa que se impulsó para asegurar la intangibilidad del retiro del 25% de los fondos de las AFP, algo que los parlamentarios no habían contemplado en su norma inicial, la misma que no había pasado por estudio en comisiones.

Una vez que se dieron cuenta, por advertencia de los mismos bancos, distintos bloques impulsaron proyectos para solucionar el vacío. Fueron las mismas entidades financieras las que ofrecieron una solución al tema, pero los legisladores insistieron con aprobar una ley que fue dictaminada por la Comisión de Economía, presidida por Anthony Novoa (Acción Popular, La Libertad).

El exparlamentario Juan Carlos Gonzales, quien presidió Codeco durante el periodo disuelto 2016-2019, aseguró que no es la comisión especializada para ver el tema pensionario.

“Es Economía la encargada. Pueden opinar porque tienen derecho constitucional, pero dedicarse a dictaminar, no. Además hay temas más importantes en materia de defensa del consumidor que han surgido producto de la pandemia. Las compras en almacenes virtuales, la labor de Indecopi que está de adorno, entre otros”, refirió a este Diario.

Gonzales remarcó que, durante su presidencia de Codeco, presentó tres proyectos de ley referidos al tema pensionario pero nunca buscó derivarlos a su grupo para dictaminarlos, sino que siguieron su curso regular a través de la Comisión de Economía. “En Codeco nos concentramos en temas exclusivos de defensa del consumidor, como la ventanilla única de organismos reguladores, concertación de precios. Esa es la gran responsabilidad”, anotó.

El hilo económico

José Luna tiene en Codeco 55 proyectos de ley que se podrían reducir a 21 si filtramos las iniciativas repetitivas que terminan siendo acumuladas en un solo texto. Un análisis detallado de las iniciativas en manos de Codeco arroja que hasta la fecha se han elaborado nueve dictámenes, de los cuales uno ya fue aprobado en el pleno más allá de las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo.

Los otros ocho dictámenes están a la espera de ser agendados en el pleno para su respectiva aprobación. Entre ellos figuran tres referidos al sistema de pensiones, y el polémico tema del congelamiento de deudas.

Temática de dictámenes aprobados en Codeco (Hasta el 21 de agosto del 2020) Número de iniciativas acumuladas Dictamen Aprobado en el pleno ¿Incluye un proyecto del presidente José Luna? Tiempo transcurrido entre que Codeco recibió el proyecto y la aprobación del dictamen final Sanciones para el caparamiento y especulación de precios 20 Sí Sí (por insistencia) Sí Se elaboró texto sustitutorio en el mismo pleno Congelamiento de deudas 5 Sí Pendiente Firma proyecto de su bancada Podemos 52 días Retiro del 100% de los fondos de la ONP 1 Sí Pendiente Sí 79 días Retiro facultativo total de aportes en el sistema privado de pensiones 1 Sí Pendiente Sí 1 día Regulación sobre rentabilidad del sistema privado de pensiones 5 Sí Pendiente Sí 86 días Regulación en materia económica (pensiones de colegios y relacionados) 3 Sí Pendiente Firma proyecto de su bancada Podemos 52 días Etiquetado de productos 1 Sí Pendiente No 78 días Transparencia en clínicas 1 Sí Pendiente No 46 días Control previo de de operaciones de concentración empresarial 1 Sí Pendiente No 14 días

Existe un problema en la dinámica parlamentaria para los estudios de proyectos en comisiones. El flujo legislativo indica que la primera vicepresidencia del Congreso o el Consejo Directivo son los encargados de decidir a qué comisión es derivado un proyecto, según la especialidad. Suele ocurrir -por reglamento- que algunos presidentes de comisión soliciten un proyecto en especial, o -por práctica parlamentaria- conversen internamente para que un proyecto sea derivado por el simple hecho de ser de su autoría.

En medio de esa dinámica, han surgido algunos hechos poco ortodoxos con las derivaciones de proyectos a Codeco. El dictamen que aprobó la comisión de José Luna sobre el retiro del 100% de fondos de la ONP se basa en un solo proyecto de ley, cuyo autor es el mismo José Luna .

El dictamen de la Comisión de Economía acumula 25 proyectos de ley sobre el retiro de fondos de la ONP, y su resultado final es diferente al de Codeco. Economía, en base a 25 proyectos, plantea que los exaportantes mayores de 55 años puedan solicitar el retiro del 100% de sus fondos acumulados, siempre que no cuenten con 20 años de aportes.

Codeco, en base al único proyecto analizado, del presidente del grupo, propone habilitar el retiro del 100% de los fondos para los aportantes inactivos en los últimos 12 meses.

Lo mismo ocurre con la fórmula para el retiro facultativo del 100% de los fondos de la AFP. El dictamen de Codeco se basa en un solo proyecto de ley, donde también el autor es el presidente José Luna.

Un tercer caso es el del congelamiento de deudas. Defensa del Consumidor tiene un dictamen, basado en cinco iniciativas, establece un periodo de gracia de 90 días calendario que comprende el no pago de intereses compensatorios y que el saldo de la deuda sea refinanciado entre cinco años a más. Economía, en su dictamen que analiza 23 proyectos, solo propone no generar cargos adicionales a los usuarios que no hayan pagado las cuotas de sus deudas durante los meses en emergencia o 90 días tras la entrada en vigencia de la norma. Además, excluye a las microfinancieras.

A este punto, la estrategia de Luna es clara: presenta proyectos de ley, pide derivarlos a la comisión que preside, y elabora dictámenes favorables para impulsar su aprobación en el pleno. Incluso, Luna Morales ha sabido manejar los procedimientos cuando no aceptaron sus pedidos.

Para graficar esto último, volvemos al proyecto para el retiro facultativo del 100% de los fondos de las AFP.

Luna presentó un primer proyecto el 17 de marzo, un día después de haberse instalado el Congreso. Para cuando asumió la presidencia de Codeco, en mayo, dicha iniciativa ya había sido derivada a dos comisiones: Economía y Presupuesto. Pese a ello, Luna pidió que se derive a su grupo de trabajo, pero el Oficial Mayor -en un oficio fechado el 22 de junio- le informó que esto no era posible debido a que sería una tercera comisión dictaminadora, algo no contemplado en el reglamento.

Ante la denegatoria, Luna volvió a presentar un proyecto que, si bien tiene una fórmula distinta, en el fondo apunta a lo mismo: el retiro facultativo del fondo del sistema privado de pensiones. Esta nueva iniciativa fue presentada el 2 de julio y cinco días después ya tenía un dictamen favorable en Codeco.

¿Cómo logra Luna ser más expeditivo en su comisión adelantándose al grupo de trabajo de Economía? Fuentes de la comisión explicaron que Luna es más “ágil” en la toma de decisiones y “sociabiliza” previamente las iniciativas que incluye en la agenda de la comisión.

“En Economía, Novoa [el presidente de dicha comisión] va en zig zag, reconduce sus decisiones según cada reclamo que recibe. Podemos ha puesto a Cecilia García en su grupo y pareciera que Novoa le tiene miedo. En temas económicos, los congresistas prefieren decisiones sólidas para así impulsar los proyectos en el pleno, y eso te lo ofrece Luna, no Novoa”, explicó una de las fuentes consultadas.

Todo lo asegurado por nuestras fuentes se vio reflejado en la última sesión plenaria del 21 de agosto. Novoa debía sustentar la ley que declara en emergencia el turismo nacional, pero cuando tomó la palabra empezó a hablar sobre otro tema.

Tras darse cuenta de su error y reconducir su exposición a la materia en debate, el titular de Economía recibió serias criticas por parte de Diethell Columbus (Fuerza Popular, Lima) por el “manejo irregular” en el dictamen sustentado [ver video].

Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía, confunde sustentación de proyecto

Al final, el pleno acordó que el proyecto sobre turismo pase a la comisión especializada para una nueva revisión. Mientras que Novoa perdía una ley, José Luna lograba aprobar una norma por insistencia y conseguía facultades para investigar organismos reguladores.

Se trata, según las fuentes, también de un tema de correlación de fuerzas políticas en busca de un interés común: llevar proyectos de corte económico al pleno en busca de réditos políticos. En ese escenario, Codeco de Luna se presenta como un mejor conductor frente a Economía de Novoa. Y bien Acción Popular -la bancada de Novoa- es la fuerza mayoritaria, también es la más fraccionada y no genera predictibilidad. Podemos, si bien cuenta con la facción de José Luna y Daniel Urresti, en temas económicos de corte popular marcha en una sola línea.

Además, Luna ha sabido formar alianzas estratégicas con las bancadas de Frepap, Unión por el Perú, y en varias ocasiones con Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Un bloque que suma 76 votos, los suficientes para no necesitar del respaldo de Acción Popular.

Este Diario intentó comunicarse con el legislador acciopopulista Anthony Novoa, pero hasta el cierre de este informe, no contestó nuestras llamadas ni mensajes. Fuentes de su bancada indicaron que existe malestar por su accionar frente al grupo de Economía y que, tras el último pleno del 21 de agosto, ha recibido un llamado de atención por parte de los voceros.

Volviendo a Luna, otras fuentes añaden que tiene un “pacto de caballeros” con la Mesa Directiva, y eso le permite -sin ser vocero- tener incidencia en las reuniones de la Junta de Portavoces y, por ende, lograr agilizar sus dictámenes para la agenda del pleno. Esto también se demostró en el pleno del 21 de agosto, donde Luna consiguió que el pleno apruebe la insistencia de la ley de acaparamiento y especulación y precios , y que se le otorguen facultades a Codeco para investigar las presuntas irregularidades cometidas por los organismos reguladores del Estado durante los últimos cinco años.

Esto último ha despertado las alertas de la Sunedu, ente regulador de las universidades. Como se sabe, los Luna son dueños de una universidad que no recibió el licenciamiento de la Sunedu.

Si bien la bancada de Podemos ha anunciado que no participará en nada relacionado a educación en el Congreso, con el fin de evitar acusaciones de conflicto de intereses, existe un registro donde rompieron su propio anuncio.

A inicios de julio, el pleno otorgó facultades a la Comisión de Educación para investigar licenciamientos de la Sunedu, y solo Daniel Urresti y Robinson Gupioc respetaron el acuerdo de Podemos y se abstuvieron. El resto -entre ellos, José Luna- votaron a favor.

Manejo poco prolijo

En Codeco no solo pasa que los dictámenes se realizan de manera exprés y basados solo en un proyecto de autoría de José Luna. En junio pasado, la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF Perú) remitió una carta el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), acusando a la Codeco de haber falseado información en el predictamen donde se plantea la suspensión o congelamiento del cobro de todo tipo de endeudamiento.

En la carta, el titular de ASOMIF, Jorge Antonio Delgado Aguirre, cuestionó las afirmaciones incluidas en el predictamen, y resaltó especialmente el inciso “c” donde se les consideró como fuente de opinión recibida.

“Dicha afirmación es falsa puesto que en ningún momento hemos sido invitados para que ellos escuchen nuestros argumentos y puedan recoger nuestras observaciones. Es decir, no ha habido un diálogo entre ASOMIF Perú y la Comisión de Defensa del Consumidor”, señaló Delgado.

La agilidad de Luna también ha hecho que el Congreso apruebe normas con formas sin precedentes. Para este caso utilizaremos la norma que establece sanciones para el acaparamiento y especulación de precios durante el periodo de emergencia nacional.

Esta norma ya había sido aprobada en el periodo anterior (Congreso disuelto), en el 2017 durante el marco del Fenómeno de El Niño, pero fue observada luego por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. En Codeco y Justicia se aprobaron dictámenes de insistencia, pero estos nunca llegaron a ser puesto a debate en el pleno. Tres años después, Luna consiguió que el tema vuelva al pleno y se apruebe pese a una nueva observación del Ejecutivo .

José Luna no necesitó llevar el tema a Codeco para un nuevo estudio sobre las 20 iniciativas que se habían presentado sobre el tema, a raíz de la emergencia por el coronavirus. Lo que hizo Luna fue convencer a la Junta de Portavoces de ver todo directamente en el pleno.

Fue así como el 4 de junio, en su calidad de titular de Codeco elaboró un texto sustitutorio con una figura legislativa, nuevamente poco ortodoxa: el dictamen de insistencia del periodo pasado se agendó en el pleno, y sobre la marcha se acumularon los 20 proyectos presentados sobre el tema en este nuevo periodo. Así, se elaboró un texto sustitutorio, que fue aprobado a la 1 de la madrugada.

“Usaron como puente el dictamen del periodo anterior para poder introducir los proyectos nuevos. Si no lo hacían así, las comisiones debían realizar un estudio de esas nuevas iniciativas, que los autores sustenten sus propuestas, invitar a especialistas y emitir un dictamen final”, explicó el exoficial mayor José Cevasco, en junio pasado, cuando fue consultado por El Comercio sobre dicha práctica .

Es decir, los legisladores usaron el trámite más corto para poder aprobar sus propuestas. En la práctica es como si hubieran exonerado 20 proyectos del trámite de comisión.

La agenda política de José Luna es amplía y, todo hace indicar que planea desarrollarla desde Codeco. Uno de los últimos proyectos que ha presentado -el pasado 5 de agosto- y que también ha logrado derivar a su comisión está referido a la publicidad estatal, un tema que ya venía siendo estudiado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por Luis Carlos Simeón (Acción Popular, Pasco) .

En este periodo, se han presentado cuatro iniciativas para regular la publicidad estatal, y solo la de Luna ha sido derivada a Codeco, pues el resto se encuentra en estudio en el grupo de Transportes.

En el periodo disuelto 2016-2019, se presentaron nueve iniciativas sobre publicidad estatal y ninguna fue revisada por Codeco. Aunque esto no parece ser impedimento para Luna, quien con perfil bajo y pese a las denuncias que pesan en su contra (la Comisión de Ética aún tiene pendiente resolver si le abre investigación porque una de sus empresas no pagó la AFP y ONP de sus trabajadores), ha sabido sacar adelante propuestas económicas sin rigor técnico y de manera exprés.

Incluso, Luna busca ahora ser parte de la Mesa Directiva de la comisión especial que se encargará de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Este Diario solicitó -a través del equipo de prensa de la bancada Podemos- una entrevista telefónica con el legislador Luna desde el viernes 21 de agosto, pero hasta el cierre de este informe, no recibimos respuesta.

José Luna está reinventando el rol de Codeco y su incidencia en la materia económica legislativa. Algo que no se debe subestimar.

