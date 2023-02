Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros, aseguró que cuando usó la expresión “correrán ríos de sangre” al comentar lo que ocurriría si se retiraba del cargo a Pedro Castillo, lo hizo a modo de predicción y no como un mensaje político.

El lunes 6 de febrero, en su presentación ante la Comisión Investigadora del uso de aeronaves en el anterior Gobierno, fue consultado sobre esta frase que usó cuando ocupaba la PCM y que había dicho en eventos como los consejos de ministros descentralizados.

“¿Cuántas veces mencioné esa expresión y por qué dije eso? Porque yo conozco la realidad, porque yo en los viajes he constatado la aceptación que tenía el presidente Castillo, por el trabajo que se venía realizando y esos ‘ríos de sangre’ prácticamente fue una predicción y eso ya se produjo con más de 60 peruanos asesinados”, manifestó.

Torres Vásquez añadió que “cuando se restablezca el Estado de derecho en el Perú” y no ahora se deberá investigar a los responsables mediatos, asesinos directos y “también a los que brindaron la confianza a esos asesinos”.

Diego Bazán (Avanza País), presidente de la comisión investigadora, repreguntó si es que con su respuesta Aníbal Torres reconocía que se usaban las aeronaves para dar mensajes políticos al interior del país.

“Lo que he hecho es narrar la realidad nacional, ¿o no es verdad que se ha discriminado a personas por razón de su color, por su situación social, por su situación económica, por ser campesinos? ¿No es cierto eso? Yo he hablado la verdad, esta verdad se debió descubrir mucho antes”, replicó el exprimer ministro.

El exfuncionario, que también es investigado en el Ministerio Público por supuestamente haber participado en el golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre del 2022, reiteró que si la situación actual sigue, se podría desatar una “guerra civil”.

“Eso podría dar lugar a que se desate en el Perú una guerra civil y de eso no van a asumir las consecuencias ustedes, sino van a querer atribuirme a mí por haberlo dicho en este momento, pero lo digo para que no pase. Si tienen un poquito de sentido común, traten de evitar eso”, advirtió.