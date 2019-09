A pocas horas de que el Tribunal Constitucional realice la vista del hábeas corpus que busca revocar la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la primera vicepresidenta del Congreso y miembro de Fuerza Popular, Karina Beteta, señaló que es “optimista”, que confía en las instituciones y en que la administración de justicia haga su trabajo para que, en sus palabras, “no siga primando el odio y la venganza como vemos que viene ocurriendo con el caso de Keiko Fujimori”.

Karina Beteta señaló en diálogo con este Diario que ya existe un precedente de la anulación de la prisión preventiva en los casos del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. “No creo que ellos [los magistrados] tengan que cambiar de opinión jurídica”, anotó.

Según dijo, en el caso de su lideresa “no hay ninguna prueba y evidencia de que ella sea responsable del hecho que se le atribuye”. Agregó que la única motivación de su prisión preventiva es "el peligro de obstaculización en el proceso. “¿Eso puede ser una razón para privar a una ciudadana de su liberta?”, aseveró.

En otro momento, Beteta señaló que sí le preocupa lo que consideró un adelanto de opinión de parte del magistrado Eloy Espinosa. En una reciente entrevista, al ser consultado si el resultado sería similar al del expresidente Ollanta Humala, Espinosa respondió que “los casos no son exactamente iguales”.

“Entendemos que no ha querido ser evidente en su apreciación respecto al voto que pueda emitir, pero me preocupa su adelanto de opinión. Allí sí habría una decisión no jurídica, sino un voto político, porque el señor Eloy votó a favor de los señores Humala y Heredia”, manifestó.

Consultada si en Fuerza Popular respetarán un fallo del TC adverso a Keiko Fujimori, Karina Beteta, mencionó que espera que este este ajustado a la Constitución y al estado de derecho, sin interferencias políticas.

“Se respeta siempre y cuando esta dentro del marco legal y constitucional, no respeto ningún fallo que sea ajustado a decisiones políticas y no jurídicas”, aseveró.

Beteta sí evitó opinar si estaba a favor o en contra de la propuesta del magistrado José Luis Sardón para que la vista de este hábeas corpus se postergue hasta que el TC tenga a sus nuevos miembros. Finalmente esta propuesta no prosperó.

“Yo soy respetuosa de las decisiones que puedan tomar los integrantes de una institución, no tengo nada que opinar respecto a una posición que correspondía a ellos resolver, lo han resuelto, es decisión de ellos y continúan en sus atribuciones”, puntualizó.

Keiko Fujimori cumple actualmente prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto delito de lavado de activos provenientes de la brasileña Odebrecht. Este mandato vence ahora en abril de 2020.