“(...) sí, Jaime Villanueva me avisó que Patricia Chirinos iba a presentar un documento”; luego cuando se le preguntó por qué medio le avisó que se iba a presentar la denuncia, señaló: “(...) me avisó a través de WhatsApp (..)”; también indicó en otra respuesta: “(...) me avisó el mismo día en la mañana”, “(...) no lo recuerdo pero fue temprano”. “(..), una sola vez me dijo que estuvieran atentos.”

Fiorella Casique, exSecretaria General de la Fiscalía de la Nación.