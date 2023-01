Así quedaría el artículo 180

En negritas los cambios propuestos

Artículo 180.- Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son

elegidos por un periodo de cuatro años. La ley establece la forma de

renovación alternada cada dos años.

Para ser elegido magistrado del Pleno del Jurado Nacional de

Elecciones se requiere:

1. Ser peruano de nacimiento.

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Ser mayor de cuarenta y cinco años, y menor de setenta años.

4. Ser abogado con experiencia profesional no menor de veinticinco años, o haber ejercido la cátedra universitaria por no menos deveinticinco años, o haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos durante quince años, y no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. Asimismo, debe contar con reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y experiencia en derecho electoral.

Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial.

Los Jurados Electorales Descentralizados son órganos permanentes e imparten justicia electoral en primera instancia y forman parte de la jurisdicción electoral, forman parte de la jurisdicción especializada electoral, conforme a los requisitos y procedimientos establecidos para los jueces superiores y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades.

No pueden ser miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ni de los Jurados Electorales Descentralizados los candidatos a cargos de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores a su postulación.