En poco más de un mes, el bloque opositor habrá afrontado tres elecciones y en ninguna ha logrado el voto en bloque. La elección de Lady Camones de Alianza para el Progreso (APP), en julio pasado, había mostrado las primeras fisuras, que se intentaron resolver sin éxito en la elección de Alejandro Muñante (Renovación Popular) en la tercera vicepresidencia tras la renuncia de Wilmar Elera (Somos Perú).

Pero la filtración de los audios en APP que terminaron con la caída de Lady Camones volvió a fraccionar al grupo. Los audios fueron revelados el viernes de la semana pasada y, hasta la fecha, el bloque no se ha podido reunir. El domingo pasado, APP convocó una reunión para las 10 de la mañana, pero esta fue postergada para las 8 de la noche del mismo día. En el chat del bloque, solo las acciopopulista María del Carmen Alva y Karol Paredes se mostraron dispuestas a reunirse. El resto se mantuvo en silencio.

Las cosas empeoraron el lunes cuando se debatió la censura contra Camones. Los propios miembros de la Mesa Directiva no la apoyaron: la segunda vicepresidenta Digna Calle no votó y el tercer vicepresidente Alejandro Muñante se abstuvo. La primera vicepresidenta Martha Moyano votó en contra, pero en los días anteriores –durante una reunión de los fujimoristas fuera de Lima– se había jactado de recibir llamadas de Camones sin responderle. En la bancada fujimorista consideraban que los audios eran un problema interno de APP que ellos mismos debían resolver.

A esto se sumó que Avanza País no respaldó a Camones en la censura. En dicha bancada alegan que no hubo coordinación previa y el debate les cayó de sorpresa.

A lo largo de la semana han continuado las convocatorias –a través del chat de WhatsApp– pero sin éxito. Lady Camones agradeció a Fuerza Popular a quien calificó como “un gran equipo”. El último mensaje de los fujimoristas en dicho chat sonó más a amenaza: “Habría que ver si solo un cambio o debemos pensar en más. Una mesa debe tener cohesión y no inconsistencias”. El mensaje iba claramente dirigido para Renovación Popular, Podemos y Avanza País.

En los días siguientes, las legisladoras Norma Yarrow y Patricia Chirinos, de Avanza País, continuaron atacando a APP en distintos medios de comunicación.

José Williams, vocero de Avanza País, preside la Comisión de Defensa del Parlamento. Foto: archivo GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Candidatos como cancha

Avanza País presentó su candidatura asegurando el respaldo de Renovación Popular, que no encontró apoyo para una postulación de Gladys Echaíz. En la elección de julio, la jugada fue al revés: Renovación presentó de candidata a Echaíz y Avanza País se plegó en mayoría.

Fuentes de Avanza País indicaron que Williams reunió a la bancada para solicitar a Yarrow y a Chirinos bajar el tono de sus declaraciones. Lo que no se esperaban es que Podemos presentara a José Elías como su candidato a la presidencia.

Varios congresistas de Podemos indicaron que dicha candidatura, presentada por José Luna, no fue consensuada en la bancada. La decisión tomó por sorpresa al grupo, incluso algunos de ellos habían estado en conversaciones con José Williams.

En esta elección los 24 votos de Fuerza Popular son claves. Fuentes de APP indicaron que, en medio de la falta de consenso de Williams y Elías, se han planteado dos salidas: retirar la renuncia de Roberto Chiabra y postularlo, o volver a presentar a Lady Camones a la presidencia.

El problema con Chiabra es que no ve con buenos ojos la opción de retirar su renuncia. Lo de Camones surgió ya que no existe impedimento legal y a raíz del informe del Jurado Electoral Especial de Lima Centro donde se determinó que no hay mérito para determinar algún tipo de infracción. Específicamente, señalan que el audio no es prueba suficiente y que el proyecto de ley para crear el distrito de Alto Trujillo ha seguido su curso regular.

Según las mismas fuentes, Fuerza Popular se ha mostrado a favor de las opciones. Los fujimoristas han anunciado que no participarán en las reuniones por el momento pero han garantizado sus votos para APP. La apuesta es forzar una segunda vuelta, y al igual que antes, que Renovación y Avanza se sumen en esta etapa.