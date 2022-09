Así, el camino hacia la elección del próximo lunes evidencia –una vez más– el fraccionamiento en el Parlamento y la imposibilidad de alcanzar rápidos consensos. Es más, hasta el cierre de este informe, son al menos 6 los aspirantes a la presidencia y –de no arribarse hasta el fin de semana al ideal de presentar solo 2 candidaturas– las distintas fuentes legislativas consultadas por El Comercio coinciden en prever hasta ahora una segunda vuelta.

La primera candidatura fue inscrita este jueves: la de José Elías (Podemos Perú), causando sorpresas por un lado y, por otro, confirmándose intenciones previas. Pero hay otros aspirantes aún no oficializados: José Williams (Avanza País), Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Libre), Edgard Reymundo (Cambio Democrático) y Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo) son las precandidaturas más cuajadas al momento.

Los entretelones de las negociaciones en las bancadas dan cuenta, además, de algunos detalles.

Bloque opositor de derecha

Según fuentes parlamentarias, antes de que se oficialice su candidatura, el propio José Elías se había comunicado con miembros de distintas bancadas para tentar un eventual apoyo, entre ellas Fuerza Popular y Somos Perú. Quien ha coordinado esa postulación es el excongresista de Podemos Perú, Aron Espinoza.

El documento –que tiene errores en la fecha y hora de recepción– lleva la firma de José Luna y Hitler Saavedra, respectivamente voceros de Podemos Perú y Somos Perú. No obstante, fuentes de esta última bancada tomaron con sorpresa el anuncio y dijeron no haber tenido conocimiento de las negociaciones de su portavoz.

El documento con el que José Elías (Podemos Perú) se inscribió como candidato a la presidencia del Congreso tiene errores. / Captura

Elías militó en Fuerza Popular entre el 2009 y 2017 y, con ese partido, fue electo legislador en el período 2011-2016. Sin embargo, en contra de él está que su colega de bancada Digna Calle ya forma parte de la actual Mesa Directiva. Fuentes de Podemos Perú indicaron que ella sí tenía conocimiento de la postulación de su colega y que lo ocurrido “es una buena forma para negociar”.

En un sector del bloque de oposición más inclinado a la derecha, José Williams, de Avanza País, se mantiene como carta para la presidencia. “Esperemos que todos acepten la postulación del general Williams. Espero que sea eso, sería la solución más rápida que podríamos tener en este momento”, declaró Jorge Montoya, de Renovación Popular, este lunes. Aunque en otras bancadas se tiene opciones propias, desde ellas se ha tenido buenos comentarios hacia el general del Ejército en retiro.

En torno a la candidatura de Williams, Avanza País había conversado con Podemos Perú, Somos Perú y Fuerza Popular. La postura del fujimorismo –que tiene la primera minoría– será clave para las pretensiones del bloque.

“Como Fuerza Popular solo estamos interesados en generar consenso y colocar al país primero. Aún no decidimos a quién apoyar, pero el candidato debe de ser un verdadero demócrata, con idoneidad y de clara oposición democrática”, dijo a El Comercio César Revilla, vocero alterno de Fuerza Popular.

Por tanto, aún no hay una decisión en la bancada fujimorista. Según otras fuentes de este Diario, hay molestia con Avanza País y Renovación Popular por la censura a Camones. “Eso dificulta el acuerdo”, afirmó una de las fuentes consultadas. Asimismo, tampoco aseguró un apoyo a Elías, debido a que su postulación se está rompiendo el acuerdo para la conformación de la mesa.

Además, en torno a la censura de Camones, acotó: “Los que no apoyaron a la mesa, a juicio de varios, no deberían postular [...] El tema es que se ha alejado a APP, se ha partido el bloque y se perdió la confianza. Fuerza Popular escuchará”.

Esdras Medina, de Somos Perú, planteó internamente su postulación a la presidencia del Parlamento. El apoyo del vocero de su bancada, Hitler Saavedra, a José Elías lo dejó descolocado en esa pretensión. Medina perdió en segunda vuelta ante la censurada Lady Camones en la anterior elección. / Congreso de la República

Esdras Medina, hoy en la bancada de centro Somos Perú, también ha manifestado a sus colegas parlamentarios sus intenciones de volver a tentar la presidencia del Congreso, como lo hizo en la elección anterior, cuando perdió con Lady Camones en segunda vuelta. Pero este último hecho le juega en contra y mucho más aún que el vocero de su bancada ya ha apostado por José Elías, de Podemos Perú.

De acuerdo a una fuente del partido del corazón, la decisión de Hitler Saavedra de respaldar la candidatura de Elías ha generado incomodidad en Medina, quien buscaba ser candidato, y Alfredo Azurín.

“En primera vuelta por lo menos habrá cuatro candidatos. Si por una tercera vicepresidencia hubo cuatro, va a ser así un poco la figura. Pero los más cuajados de la izquierda son Guido Bellido y Luis Ángel Aragón, que puede picar votos de la derecha para una segunda vuelta […] Está entre Luis Ángel y Williams, que serían las opciones más moderadas dentro de todo”, estimó una de las fuentes consultadas.

En el centro

Entre las bancadas de centro se mantiene firme la precandidatura de Luis Aragón, de Acción Popular. Esta bancada integró la lista de Esdras Medina en la elección de julio pasado, junto a Perú Libre y Bloque Magisterial.

El último martes, antes de que la bancada de la lampa oficialice su precandidatura, Aragón admitió a El Comercio que había recibido la propuesta de sus colegas y resaltó la importancia de alcanzar consensos con otras bancadas. “Si se da, bien. Pero si no, hay otras opciones, otras tiendas políticas, no hay ningún problema y se ve a quién se puede apoyar”, refirió.

“Se está hablando. Todavía no hay nada concreto, entre el viernes y sábado se define”, aseveró una fuente de Acción Popular.

Otra opción que se confirmó este jueves fue la de Carlos Zeballos, de Integridad y Desarrollo. El legislador señaló a este Diario que su grupo busca el consenso entre bancadas de centro e izquierda, y dijo esperar que se comunique un acuerdo esta tarde.

“Se está conversando con bancadas de centro como Acción Popular y Podemos Perú. De izquierda está Perú Bicentenario, Perú Democrático y Cambio Democrático […] De ahí vamos a elegir a la carta”, indicó y estimó también una segunda vuelta. “Hemos hablado con Guido Bellido para invitarlo también a esa reunión, pero ellos [Perú Libre] ya están cerrados”, añadió a El Comercio.

Mientras tanto, en Alianza para el Progreso (APP) aún hay indefinición. Eduardo Salhuana, vocero alterno, dio a entender que hay una molestia con Renovación Popular y Avanza País, debido a que algunos miembros de esas bancadas votaron a favor de censurar a Lady Camones.

“Tendrán que definir su posición, porque habiendo votado a favor de la moción de Guillermo Bermejo y el gobierno para censurar a Lady Camones de manera injustificada, ¿qué nos garantiza que no vayan a votar con la lista del gobierno?”, cuestionó consultado por el apoyo a José Williams.

No obstante, indicó que en su bancada hay “la mayor de las simpatías por Williams, es un congresista serio, ponderado, con una trayectoria destacada”. “Nosotros no acostumbramos a poner condiciones. Creemos que las cosas tienen que estar claras, las cartas sobre la mesa y las posiciones no pueden ser zigzagueantes […] Esas posiciones tienen que ser aclaradas, no pueden pasar por agua tibia, ellos tienen que definir bien dónde están: o están en la oposición o juegan a doble cachete. Eso tienen que precisar”, demandó y apuntó que “la oposición democrática debe seguir manteniendo la presidencia”.

Roberto Chiabra comunicó su renuncia a APP hace unos días, pero un sector de la bancada planteó que se le pida reconsiderar su decisión para tentar su candidatura a la presidencia del Congreso. Al cierre de este informe, el tema no se definía.

Consultado por si APP también presentará candidato, Salhuana respondió: “Nosotros no descartamos nada, pero somos conscientes de que el escenario político no nos es favorable. Lo central es que la oposición democrática debe seguir conduciendo las riendas del Congreso”.

Otras fuentes de la bancada señalaron que un sector de la misma y la dirigencia partidaria ha planteado el retorno de Roberto Chiabra –quien recientemente renunció– para que sea el postulante. Este Diario intentó comunicarse con el legislador, pero no fue posible. Hasta el cierre de este informe, no se definía el tema.

En la izquierda

Entre las bancadas de izquierda más afines al gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre mantiene a Guido Bellido como principal carta.

“Respaldo la candidatura de nuestro compañero, Guido Bellido, a la presidencia del Congreso, pues urge enrumbarnos a trabajar por los principales problemas que atraviesa nuestro pueblo, dejando el obstruccionismo y las intentonas golpistas contra el Ejecutivo”, comentó Jaime Quito, legislador de dicha bancada. “Más trabajo articulado y menos confrontación”, tuiteó la vocera del grupo, Kelly Portalatino, en respaldo a Bellido.

“Agradezco infinitamente el gesto de las organizaciones sociales y ciudadanos de las regiones por sus muestras de fuerza y respaldo para una postulación a la presidencia del Congreso. Si la voluntad de nuestro pueblo es esa, daremos la batalla sin importar los riesgos”, expresó Bellido en Twitter.

Otra opción desde la izquierda es la de Edgard Reymundo, portavoz de Cambio Democrático y delegado del caso de la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Esta precandidatura es para establecer diálogos. Si se generan consensos para una candidatura única, también tomaremos una decisión […] Si se genera un consenso sea sobre la candidatura del congresista Edgard Reymundo, seguiremos hablando con todas las fuerzas políticas […] Esperamos dialogar con Perú Libre, el Bloque Magisterial, y respetamos las posiciones que ellos tengan al respecto”, explicó a la prensa Ruth Luque, vocera alterna de la bancada.