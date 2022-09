El magistrado Francisco Morales Saravia es el flamante presidente del Tribunal Constitucional (TC) para el periodo 2022-2023. En entrevista con El Comercio asegura que la permanencia de un órgano autónomo como el TC es trascendental para la convivencia democrática del país.

¿El TC ya tenía previsto elegir a un nuevo presidente?

En efecto, hacia el público puede que haya sido una sorpresa, pero en el gobierno interno era una cuestión que estaba planificada. El presidente (Augusto) Ferrero ya había anunciado que su mandato llegaba hasta el 4 (de setiembre) y nos reiteró eso. Entonces, ya, desde ese momento, sabíamos que debíamos pasar a una renovación en el mes de setiembre.

¿Era necesaria la renovación del pleno del Tribunal Constitucional que se dio este año?

Las renovaciones son importantes. Ahora, en el caso peruano , en el nivel de derecho constitucional comparado, el mandato es corto, son sólo cinco años. Entonces creo firmemente que la renovación debe darse siempre. Por tanto, en principio, la renovación siempre es buena. Nosotros tampoco esperamos quedarnos más tiempo.

¿Cómo fue su elección?

En este caso, como lo manifestaron los colegas que me han propuesto, tengo la suerte de haber trabajado en el tribunal durante diez años. Entonces, en esta etapa de transición, indicaron que yo debía acompañarlos en la presidencia.

¿Cuál es el objetivo de su gestión?

El primer punto, y lo repito, este será un gobierno de las personas . Tiene que estar centrado en sus trabajadores , en potenciar el desarrollo humano de ellos para que en una situación óptima desarrollen un trabajo fundamental que es el de hacer justicia constitucional. La institución estará volcada al servicio de las causas de las personas de a pie.

Como ha trabajado en el TC por diez años ¿Tiene identificado qué problemas arrastran?

Bueno, de orden de infraestructura. El Tribunal Constitucional hace su trabajo en una situación de precariedad. Es decir, en esta casona no entran todos los trabajadores. Tenemos un edificio , pero cuando se compró estaba totalmente deteriorado. Lamentablemente el Ministerio de Economía y Finanzas no nos quiere dar fondos. Hemos solicitado, nos dicen que este no es el momento. Es decir que el Tribunal Constitucional vive en una situación de precariedad en materia de infraestructura y aún así trabajamos duro resolviendo las causas.

¿El TC es trascendental para regular el ejercicio del poder y las instituciones que rigen y gobiernan la sociedad?

Claro. Yo soy un convencido de las bondades de un Tribunal Constitucional y para ello debemos ver a las democracias más desarrolladas. Alemania, Italia, Francia e incluso países asiáticos como Corea del Sur. Existe una expansión de los tribunales constitucionales y ¿por qué? Porque viven bajo la vigencia de una Constitución tiene un lado orgánico que es lo que usted indica, los poderes y competencia para dictar las leyes. Por otro lado el de los derechos fundamentales.

Pero mientras eso se da en países desarrollados, en el Perú se propone desactivar el TC. Lo hizo el entonces candidato Pedro Castillo en campaña…

Eso se debe a que hay desconocimiento de las funciones del Tribunal Constitucional. Pero el futuro, el desarrollo y la especialización, indican que el TC es necesario y cada vez más países tienen un Tribunal Constitucional. El TC es fundamental para la convivencia democrática y constitucional del país.

¿Considera que aún se necesita interpretar más sobre temas polémicos como la cuestión de confianza o la vacancia?

Cada Pleno o colegiado imprime su impronta. Es decir, le toca una coyuntura determinada, que puede ser una crisis política o social; y los propios magistrados tienen una representación que ha dependido de la configuración del Congreso de ese entonces. Cada magistrado tiene su línea de acción, línea de pensamiento jurídico y cada pleno a veces tendrá su postura, pero eso dentro de una continuidad es positivo, porque siempre hay un margen para la interpretación de la Constitución.

Pleno del Tribunal Constitucional.





El TC, en un caso por ampliar a una cuarta legislatura, le dijo al Congreso que a veces excede sus funciones ¿El Legislativo a veces cae en ese exceso?

No solo el Congreso, el Ejecutivo, el mismo Poder Judicial, los gobiernos regionales. En realidad, quienes ejercen el poder, a veces se exceden, quizá no de mala fe . O como dicen los florentinos en la época del Renacimiento, para hacer el bien a veces hay que hacer el mal. Entonces sí, a veces se exceden y por eso existe el TC que es un órgano de control del exceso de poder cuando se vulnera la Constitución .

¿En cuánto tiempo se conocerá la decisión por el cuestionamiento del Ejecutivo a la Ley de Referéndum para una Asamblea Constituyente?

Hemos tenido la audiencia pública, la próxima semana empezaremos los debates de este caso y esperamos sacar un fallo en tiempo establecido por la ley que es de 30 días.

¿Actualmente, somos un país que necesita reformas constitucionales vía una Asamblea Constituyente?

Yo soy un magistrado, al igual que mis otros colegas, elegido bajo las reglas de la Constitución del 1993 que hemos jurado respetar y proteger. Entonces, somos los custodios de esta Constitución del 1993 . Al TC no le corresponde la tarea de ejercer el poder constituyente, eso le corresponde a los actores políticos. En este punto debo ser bastante restrictivo en mi respuesta.

¿Cómo observa el TC estos enfrentamientos, estos avatares políticos entre el Ejecutivo y Legislativo?

No podría decir cómo observa el TC esto, porque el tribunal se pronuncia a través de sus sentencias. Yo te puedo decir como opinión personal, como jurista y profesor que hay un aspecto que es el de la lucha por el poder . O sea, hay una lucha de poder que a veces puede ser encarnizada. Pero como dicen los norteamericanos, esta lucha no puede llegar a que todos pierdan, que los actores políticos terminen destruyéndose, entonces tienen que llegar a un punto de equilibrio.

¿Con esta situación política, desde su perspectiva como jurista, hay un punto de no retorno?

Yo creo que siempre hay una solución a las cosas y en derecho, la Constitución siempre tiene muchas salidas. Lo importante es actuar en el marco de la Constitución, no podemos salirnos de ese marco.

La Constitución prevé la vacancia y teniendo un presidente de la República con seis investigaciones por graves delitos de corrupción y crimen organizado ¿Es sostenible siendo el primer funcionario de la Nación?

Esa pregunta es difícil de responder y no puedo responderla porque todos esos temas posiblemente terminen en el TC.

Pero teniendo en cuenta lo que dice la Constitución hay caminos como la suspensión en el cargo o vacancia por incapacidad moral…

Esas son competencias de los órganos públicos, el Congreso y el Ejecutivo tienen sus facultades. O sea, están allí los mecanismos como indica son mecanismos extremos. Esa es tarea de quienes nos gobiernan y son los que deben resolver este problema.

¿En la demanda por el caso de las AFP cuándo podremos conocer la decisión del TC?

Ese es un tema que ya fue vista la causa hace varias semanas y está en prioridad de la agenda.

Con el recambio del pleno del TC, se hablaba sobre su tendencia política y social hacia la derecha ¿Dónde se ubica este TC?

Eso que algunos han querido motejar no es cierto. Los siete tenemos un pensamiento democrático en primer lugar; en segundo lugar, el de respeto a los derechos fundamentales y de apego a la Constitución. Todos somos unos demócratas y de apego a la Constitución. De allí, pueden haber algunos matices en algunos temas polémicos.

¿Cuál tiene que ser el papel del TC a futuro?