Horas antes se oficializó la renuncia de Roberto Chiabra a la bancada de APP, que así pasó de tener 11 congresistas a quedarse solo con nueve integrantes. La noche del domingo, se anunció también la expulsión de Heidy Juárez, al ser sindicada por sus propios colegas como la responsable de la filtración de las mencionadas grabaciones, en las que se escucha a Acuña pedir que aceleren la aprobación de un proyecto que lo beneficiaría electoralmente.

Los analistas políticos Arturo Maldonado y Kathy Zegarra advirtieron habría más bajas en APP. En tanto, el director del Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzinsky, consideró que esta bancada “se ha debilitado”.

Como se recuerda, el viernes 2 y el sábado 3 de septiembre, Epicentro TV difundió dos audios grabados durante una reunión de la bancada. En el primero, al candidato a gobernador de La Libertad por APP, exigir a Camones que agilice un proyecto de ley para la creación de un distrito en Trujillo, en la región por la que postula, y con ello favorecer su campaña.

En otro audio, coordinan la postura de APP frente a la vacancia y el adelanto de elecciones. A la titular del Parlamento se le oye decir: “No es la solución más próxima el adelanto de elecciones porque en un mes o dos meses cae Castillo y con él, de repente, caemos nosotros”.

¿Cuál es el impacto de los audios?

Kathy Zegarra señaló a El Comercio que la difusión de los audios “afecta la imagen de Acuña como político y, especialmente, como líder de APP”.

“Aunque esta medida podría entenderse como popular para las personas que supuestamente se verían beneficiadas por la creación de un distrito, se ve cómo es que los políticos actúan a favor de fines particulares en lugar del bien común o de priorizar aspectos técnicos”, indicó.

Horas antes de la censura de Camones, Zegarra aseveró que es probable que hayan más renuncias en la bancada. “APP tiene una característica especial que llama a personas que son relativamente populares a sus filas y no fortalece de manera importante la disciplina o la militancia, en ese sentido, quizás algunos militantes con tal de proteger su capital político podrían renunciar a la bancada”, afirmó.

“Hay que ver cómo los parlamentarios reaccionan, hay que ver si los parlamentarios evalúan cambiarse de bancada si los costos políticos son muy altos. No es que APP sea una bancada muy unida”, agregó.

"Hay que ver si los parlamentarios evalúan cambiarse de bancada si los costos políticos son muy altos. No es que APP sea una bancada muy unida" Kathy Zegarra, analista política.





Una opinión similar tuvo el analista político Arturo Maldonado, quien también afirmó que “quizás” haya más renuncias en APP y que “inclusive puede haber un efecto en la campaña de Acuña” al Gobierno Regional de La Libertad; sin embargo, dicho efecto “no sería determinante” debido a que “su candidatura no es del todo sólida”.

“Quizás haya más renuncias, pero creo que van a lograr mantener una cierta unidad [...] Alianza para el Progreso perdió cuadros en otros congresos y culminaba con un número que hacía que sea una fuerza importante en el Legislativo”, señaló.

Antes de la decisión que el pleno tomó respecto a Camones, Maldonado advirtió que nuevamente habrá un “escenario de inestabilidad” como ocurrió en la última elección de la Mesa Directiva.

"De alguna manera APP tiene que asumir que no son un partido político cohesionado" Arturo Maldonado, analista político.

A criterio del analista, el candidato a la Alcaldía de Lima por APP, Omar Chehade, y otros postulantes de este partido a municipios distritales y gobiernos regionales “podrían verse afectados por el desprestigio de la marca de APP”.

“A los audios se suman las últimas noticias de los plagios en la universidad (César Vallejo). Esto habla de que Acuña es un personaje que hace las cosas de manera bien ‘chicha’ [...] En el caso de Chehade tiene su propia trayectoria, pero para aquellos candidatos que nadie los conoce, como la gente vota por el recuerdo de las marcas y los logos, ahí sí puede haber un efecto mayor en el desprestigio que pueden generar estos audios”, acotó.

Maldonado opinó también que, “de alguna manera APP tiene que asumir que no son un partido político cohesionado, como sí lo podría ser Fuerza Popular” y que, por lo tanto, “son una marca partidaria, que en las elecciones atrae a políticos ambiciosos y que estos políticos tienen una fidelidad al partido hasta que les es útil, hasta lograr la curul o lograr comisiones o ciertos beneficios políticos en su trabajo congresal”.

Impacto en la Mesa Directiva Lady Camones es censurada Con 61 a favor, 47 en contra y 5 abstenciones Lady Camones fue censurada de la Presidencia del Congreso. El pedido fue presentado por legisladores de Perú Democrático, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular y Cambio Democrático-Juntos por el Perú.

Además, El Jurado Especial Electoral de Lima Centro dispuso recabar información sobre los audios protagonizados por Camones a fin de evaluar si ha incurrido en violación al principio de neutralidad electoral. La entidad otorgó un plazo de un día calendario para que la congresista realice el descargo respectivo.

A su turno, Jeffrey Radzinsky opinó que “se está sobredimensionando una práctica política que, creo que es natural, aquí o en cualquier lado. Es alineamiento de una bancada y de los intereses particulares de los partidos”.

“El asunto es que los participantes de la reunión son miembros de una bancada que no se nota ya una discusión de base, el punto aquí es que queda muy claro que hay una directriz vertical y quizás la propia Camones es la única que sale y hace autocrítica del Congreso. Dice que no están trabajando bien”, dijo también.

Radzinsky agregó que más allá de la candidatura de Acuña, está “el hecho de que Camones haya pedido licencia de APP y que haya hecho esta autocrítica sobre el Congreso”. “Ello evidencia que hay una brecha entre el discurso y la voluntad real”.

"Para ellos (APP) es muy importante lo que vaya a pasar este 2 de octubre" Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides.

El director del Grupo Fides concluyó señalando que el “gran examen” de APP será en los próximos comicios.

“No solo será el resultado de la regional. En general, APP es un partido que tiene experiencia y ha tenido buen manejo, a pesar de que no ha sido la bancada ni mayoritaria, ni la segunda en este Congreso y el anterior y esa posición lo ha llevado a presidir la Mesa Directiva. Sobre todo la fortaleza está en las autoridades locales y regionales, entonces, para ellos es muy importante lo que vaya a pasar este 2 de octubre”.

Dato Alianza para el Progreso inició su gestión parlamentaria con 15 integrantes. Luego de expulsiones y renuncias, la bancada ahora cuenta con 9 congresistas. Ya no pertenecen al grupo Luis Picón, Gladys Echaíz, Héctor Acuña, Freddy Díaz Monago, Heidy Juárez y Roberto Chiabra.

Crisis se agudiza

Tras la ola de críticas desencadenada por la difusión de los audios protagonizados por Camones y Acuña, Roberto Chiabra renunció el lunes a la bancada de APP “por razones de conciencia”. Con su salida y la expulsión de Heidy Juárez, la agrupación pasó de tener 11 congresistas a quedarse solo con nueve integrantes.

En tanto, Juárez señaló en declaraciones a la prensa que se enteró el domingo por Twitter de su expulsión del bloque apepista y que no sabe en qué se basaron para tomar esta decisión.

“El mismo día que Epicentro sacó los audios, a las dos horas me estaban sindicando como la responsable [de haberlos filtrado] sin haber una pericia de por medio. ¿Bajo qué parámetros o técnicas se han hecho estas evaluaciones?”, dijo la parlamentaria.

La ahora congresista no agrupada afirmó también que los audios “no reflejan” lo que sucedió en la reunión y que estos habrían sido “trastocados y adulterados”. Juárez lamentó, además, que la calificaran de “topo del Gobierno” y anunció acciones legales.

Horas antes de la censura de Camones, Eduardo Salhuana, vocero alterno de APP, dijo que el Gobierno “está buscando un aprovechamiento político de un audio de una reunión que se filtró y que era estrictamente privada”.

“Acá no hay un acto ilícito o una infracción constitucional. Se trata de una reunión partidaria en la que el presidente del partido expresa su punto de vista y la posibilidad de respaldar un proyecto de ley que el propio Ejecutivo ha hecho priorizar. Luego se habla de la vacancia, eso es todo. A partir de eso, querer generar una crisis en el Congreso es totalmente desatinado, no corresponde”, añadió.

Salhuana admitió que ”hay que saber reconocer que, quizás, los términos que utilizaron (en la reunión) no fueron los más correctos, pero hay que comprender que se trataba de una reunión entre amigos, interna, en un local del partido”.

“Lo del ingeniero (César Acuña) es su manera de expresarse, no está ordenando, está expresando un punto de vista. Que él esté postulando a la región le da una connotación diferente, quizás esa sea la parte que no fue tan pertinente. Si un sector de la ciudadanía cree que hemos actuado incorrectamente, pedimos las disculpas del caso. Es un reproche ético, social, pero no es del tipo penal o electoral, como el Ejecutivo ha dado a entender”, manifestó.