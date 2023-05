El parlamentario Diego Bazán (Avanza País) renunció a la comisión congresal que investiga una presunta injerencia de empresas chinas en las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde el 2018.

En dialogo con Canal N, el legislador detalló que optó por salir de dicho grupo de trabajo debido a que aceptó participar en un evento organizado por la Federación de Jóvenes Políticos de China.

“Lo más transparente en este tipo de situaciones es renunciar”, expresó Bazán.

“Ante este escenario y en aras de que no exista un conflicto de interés, teniendo en cuenta que yo pertenezco a una comisión lo primero que hice, al darme la confirmación de esta invitación, fue renunciar, que considero es lo más transparente que se hace en este tipo de situaciones”, añadió.

Bazán aseguró que “no es la situación idónea” el renunciar a una comisión investigadora para participar en un evento internacional, pero aseguró que su renuncia no impedirá la culminación de la investigación y que continuará con su labor fiscalizadora.

“Yo soy uno de los congresistas que más fiscaliza, que más hace control político y obviamente no voy a renunciar a ello. No soy pieza fundamental de esa comisión. Ahora que he salido, lo que va a hacer Avanza País es colocar a otro nuevo integrante”, agregó.